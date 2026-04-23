Cruz Azul vs Necaxa: estos son los precios para el partido de la Jornada 17 en el Estadio Azteca

La Máquina vuelve a la Ciudad de México tras dos años lejos del Estadio Azteca para disputar un duelo decisivo ante Necaxa, donde buscará cerrar el torneo regular con una victoria ante su afición. REUTERS/Eloisa Sánchez

El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca marca uno de los encuentros más esperados de la Jornada 17 del Clausura 2026. El club celeste recibirá a Necaxa este domingo 26 de abril a las 19:00 horas, partido que representa el reencuentro del equipo con su afición capitalina tras más de dos años de ausencia.

En este sentido, la directiva de La Máquina publicó los precios oficiales para este compromiso, con boletos accesibles para distintos sectores del estadio.

Necaxa llega al encuentro como décimo tercero en la tabla, obligado a ganar y esperar resultados para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026. (Foto: Cuartoscuro)

La venta se realiza en línea y la expectativa es que el inmueble luzca una gran entrada, en un contexto de emociones divididas y cambios recientes en el banquillo celeste.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido en el Azteca?

La directiva cementera optó por ofrecer un rango de precios pensado en llenar el Coloso de Santa Úrsula y permitir el regreso de familias de seguidores.

Alto Norte / Alto Sur: 360

Alto Lateral: $630

300 Preferente / 300 Cabecera / 100 Cabecera: $720

300 Lateral / 200 Platea: $900

100 Plus Norte / 100 Plus Sur: $1,080

Palcos Club: $1,620

Venta exclusiva: a través de la plataforma Fanki.

Preventa y venta general: Jueves 23 de abril

Máximo 4 boletos por persona

La venta de boletos se realizará exclusivamente en línea a través de la plataforma Fanki, permitiendo un máximo de cuatro entradas por persona. (Captura de panatalla)

Así, esta estrategia de precios ha sido suficientemente bien recibida, sobre todo en comparación con otros clubes que manejan tarifas más elevadas en partidos similares.

Así llegan Cruz Azul y Necaxa a la última jornada

Ambos equipos llegan con realidades distintas. Cruz Azul ocupa el cuarto lugar de la tabla general con 30 puntos y ya tiene asegurado su pase a la Liguilla, aunque atraviesa una racha de nueve partidos sin triunfo y la salida de Nicolás Larcamón.

El duelo cobra importancia porque Cruz Azul ya aseguró su lugar en la Liguilla a pesar de su racha sin triunfos y la salida de Nicolás Larcamón. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por su parte, Necaxa es décimo tercero con 18 puntos. Está obligado a ganar y esperar otros resultados para soñar con colarse a la fiesta grande. Por ello, el duelo promete un ambiente especial, intensidad y tensión hasta el último minuto.

Un regreso esperado al Coloso de Santa Úrsula

Este encuentro marca el regreso de Cruz Azul como local al renovado Estadio Banorte, luego de más de dos años jugando fuera de la Ciudad de México a causa de obras de remodelación mundialista.

El club agradeció a la Liga MX y a la administración del estadio por facilitar el cambio de sede.

Para la Liguilla , se anticipa que Cruz Azul vuelva a jugar en Puebla por cuestiones logísticas del inmueble.

El partido se perfila como una fiesta y reencuentro entre La Máquina y su afición capitalina.

El partido marca el reencuentro de La Máquina con su afición en el Azteca y se anticipa como una fiesta para cerrar la fase regular de la Liga MX. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, el silbatazo inicial no sólo pondrá en juego tres puntos, sino también la posibilidad de un cierre digno en el torneo regular para Cruz Azul y la esperanza de Necaxa por seguir en la pelea.