Cruz Azul vs Necaxa: estos son los precios para el partido de la Jornada 17 en el Estadio Azteca

El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca marca uno de los encuentros más esperados de la Jornada 17 del Clausura 2026. El club celeste recibirá a Necaxa este domingo 26 de abril a las 19:00 horas, partido que representa el reencuentro del equipo con su afición capitalina tras más de dos años de ausencia.
En este sentido, la directiva de La Máquina publicó los precios oficiales para este compromiso, con boletos accesibles para distintos sectores del estadio.
La venta se realiza en línea y la expectativa es que el inmueble luzca una gran entrada, en un contexto de emociones divididas y cambios recientes en el banquillo celeste.
¿Cuánto cuestan los boletos para el partido en el Azteca?
La directiva cementera optó por ofrecer un rango de precios pensado en llenar el Coloso de Santa Úrsula y permitir el regreso de familias de seguidores.
- Alto Norte / Alto Sur: 360
- Alto Lateral: $630
- 300 Preferente / 300 Cabecera / 100 Cabecera: $720
- 300 Lateral / 200 Platea: $900
- 100 Plus Norte / 100 Plus Sur: $1,080
- Palcos Club: $1,620
- Venta exclusiva: a través de la plataforma Fanki.
- Preventa y venta general: Jueves 23 de abril
- Máximo 4 boletos por persona
Así, esta estrategia de precios ha sido suficientemente bien recibida, sobre todo en comparación con otros clubes que manejan tarifas más elevadas en partidos similares.
Así llegan Cruz Azul y Necaxa a la última jornada
Ambos equipos llegan con realidades distintas. Cruz Azul ocupa el cuarto lugar de la tabla general con 30 puntos y ya tiene asegurado su pase a la Liguilla, aunque atraviesa una racha de nueve partidos sin triunfo y la salida de Nicolás Larcamón.
Por su parte, Necaxa es décimo tercero con 18 puntos. Está obligado a ganar y esperar otros resultados para soñar con colarse a la fiesta grande. Por ello, el duelo promete un ambiente especial, intensidad y tensión hasta el último minuto.
Un regreso esperado al Coloso de Santa Úrsula
Este encuentro marca el regreso de Cruz Azul como local al renovado Estadio Banorte, luego de más de dos años jugando fuera de la Ciudad de México a causa de obras de remodelación mundialista.
- El club agradeció a la Liga MX y a la administración del estadio por facilitar el cambio de sede.
- Para la Liguilla, se anticipa que Cruz Azul vuelva a jugar en Puebla por cuestiones logísticas del inmueble.
- El partido se perfila como una fiesta y reencuentro entre La Máquina y su afición capitalina.
De esta manera, el silbatazo inicial no sólo pondrá en juego tres puntos, sino también la posibilidad de un cierre digno en el torneo regular para Cruz Azul y la esperanza de Necaxa por seguir en la pelea.