Unos simples cambios en los hábitos alimenticios pueden ayudar a sentirte mejor y evitar complicaciones vasculares en el día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación juega un papel clave en el control y la prevención de las várices en las piernas.

Algunos alimentos pueden empeorar la circulación, favorecer la retención de líquidos y aumentar la inflamación, lo que agrava los síntomas y molestias asociados a esta condición.

Identificar y evitar estos productos en la dieta diaria es fundamental para cuidar la salud vascular y mejorar la calidad de vida de quienes padecen várices.

El impacto de ciertos ingredientes en la inflamación y la retención de líquidos hace la diferencia para tu salud venosa. (X)

Cuáles son los alimentos que debes evitar si padeces varices en las piernas

Si padeces várices en las piernas, es recomendable evitar ciertos alimentos que pueden empeorar la circulación, favorecer la retención de líquidos o aumentar la inflamación.

De acuerdo con información de MedlinePlus, estos son los principales alimentos que conviene limitar o evitar:

Alimentos ricos en sal: El exceso de sal o sodio favorece la retención de líquidos, lo que puede aumentar la hinchazón y la presión en las venas. Evita embutidos, alimentos procesados, enlatados, botanas saladas y comidas rápidas.

Azúcares refinados: Los productos con alto contenido de azúcar, como pasteles, refrescos, dulces y pan dulce, pueden afectar la salud vascular y contribuir al sobrepeso, un factor de riesgo para las várices.

Grasas saturadas y trans: Estas grasas, presentes en frituras, comida rápida, productos industrializados y carnes procesadas, favorecen la inflamación y dificultan la circulación sanguínea.

Harinas refinadas: Pan blanco, pastas y productos de repostería hechos con harina refinada pueden contribuir al estreñimiento, lo que aumenta la presión en las venas de las piernas.

Alcohol: El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede dilatar las venas, dificultar el retorno venoso y aumentar el riesgo de inflamación.

Cafeína en exceso: Aunque el café en moderación no suele causar problemas, el consumo elevado de cafeína puede favorecer la deshidratación y afectar la circulación.

Alimentos ultra procesados: Contienen aditivos, conservadores y grasas poco saludables, que pueden aumentar la inflamación y el riesgo de complicaciones vasculares.

Llevar una alimentación balanceada, rica en frutas, verduras, fibra y agua, ayuda a mejorar la circulación y reducir los síntomas asociados a las várices.

Evitar alimentos ricos en sal ayuda a reducir la retención de líquidos y la hinchazón asociada a las várices. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos que ayudan a mejorar la circulación para personas con varices

Algunos alimentos pueden favorecer la circulación sanguínea y ayudar a reducir las molestias asociadas a las várices en las piernas. Incluir estos productos en la dieta diaria puede apoyar la salud vascular y contribuir a una mejor calidad de vida:

Frutas ricas en vitamina C: Naranja, toronja, guayaba, kiwi y fresas aportan vitamina C, que fortalece las paredes de los vasos sanguíneos y mejora la elasticidad de las venas.

Frutas moradas y rojas: Uvas, arándanos, cerezas, granada y moras contienen antioxidantes como antocianinas y flavonoides, que favorecen la circulación y protegen las venas.

Verduras de hoja verde: Espinaca, acelga, lechuga y brócoli son ricas en fibra, antioxidantes y vitaminas que ayudan a mantener una buena circulación y evitan el estreñimiento, que puede agravar las várices.

Ajo y cebolla: Estos alimentos tienen propiedades vasodilatadoras y antiinflamatorias, ayudan a reducir la presión en las venas y mejoran el flujo sanguíneo.

Pescados ricos en omega 3: Salmón, sardina, atún y trucha aportan ácidos grasos omega 3, conocidos por sus efectos antiinflamatorios y beneficios para la salud cardiovascular.

Frutos secos y semillas: Almendras, nueces, semillas de chía y linaza contienen grasas saludables y antioxidantes que apoyan la función vascular.

Jengibre y cúrcuma: Estas raíces tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a mejorar la circulación sanguínea.

Agua: Mantenerse bien hidratado favorece el retorno venoso y reduce la hinchazón en las piernas.

Adoptar una dieta balanceada, rica en estos alimentos, junto con actividad física regular, puede contribuir a aliviar los síntomas de las várices y mejorar la salud circulatoria.