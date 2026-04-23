Liberan al conductor y despachador del Tren Interoceánico accidentado en Oaxaca

(Europa Press/Contacto/Tong Lian)

Fueron liberados Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, quienes se desempeñaban como conductor y despachador, respectivamente, del Tren Interoceánico que se descarriló en diciembre de 2025 y que derivó en la muerte de 14 personas.

El 22 de abril fue informado que la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, Diana Isabel Ivens Cruz, fue la encargada de aprobar el proceso de reparación integral del daño respecto al siniestro.

La jueza determinó el sobreseimiento de la causa penal 7/2026, lo que resultó en la liberación de las personas referidas.

Cabe recordar que el pasado 8 de abril la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó sobre la extinción de la acción penal en el caso. Las averiguaciones de la institución concluyeron que el accidente fue originado por acciones del maquinista, el conductor y el jefe de despacho.

Reconstrucción del accidente Crédito: FGR

El mismo 8 de abril la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que las acciones de compensación no fueron únicamente económicas, sino que también atención médica continua, apoyo psicológico y acompañamiento jurídico.

“Como resultado de este esfuerzo coordinado, el 100% de las personas que iniciaron el proceso de reparación integral han sido atendidas. Por razones de protección y a solicitud de las víctimas, no se señalan públicamente los montos erogados”, destacó la institución en sus canales oficiales.

Fue a finales de enero que ocurrió la vinculación a proceso en contra de los trabajadores mencionados.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)

El accidente que dejó 14 muertos

Fue el 28 de diciembre de 2025 cuando el tren se descarriló en Oaxaca en la ruta Salina Cruz- Coatzacoalcos. Las averiguaciones de la FGR establecen que el siniestro ocurrió debido a la velocidad alcanzada por la unidad. En un video, Ernestina Godoy, titular de la FGR, comentó:

"La velocidad máxima estipulada para el tramo donde se localiza el lugar del siniestro es de 45 kilómetros por hora para el servicio de carga y de 50 kilómetros por hora en el servicio de pasajeros. Sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra".

Por su parte, un análisis realizado el Dr. Manuel del Moral Dávila y el Mtro. Agustín Ortega García destacó que el accidente pudo haberse prevenido, los especialistas destacaron diversos puntos:

El origen del Corredor Interoceánico y su función como proyecto estratégico de transporte de mercancías .

El trazo ferroviario y su interacción con el territorio , marcado por pendientes y curvas pronunciadas .

La infraestructura heredada y una rehabilitación parcial de las vías.

La operación ferroviaria y los mecanismos de control de riesgo .

La toma de decisiones técnicas y su impacto social desde una perspectiva ética.