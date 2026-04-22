EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 22 de abril

Una alerta meteorológica por lluvias intensas y posible caída de granizo se mantiene para la Ciudad de México este miércoles 22 de abril . Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ( SGIRPC ) llevan a cabo la activación del protocolo preventivo ante el incremento en el potencial de tormentas, solicitaron a la población atender las recomendaciones para evitar riesgos por encharcamientos y afectaciones viales.

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Pronostican lluvias fuertes, calor extremo y vientos intensos en varias regiones de México para este miércoles

Así estará el clima para este miércoles 22 de abril. (Cuartoscuro)

El clima para el miércoles 22 de abril estará marcado por lluvias fuertes en al menos seis estados, altas temperaturas en el norte, occidente, centro y sur del país, así como vientos intensos y oleaje elevado en zonas costeras, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante este día, la onda de calor persistirá en regiones de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca, con temperaturas máximas estimadas de 40 a 45 grados Celsius en el noroeste de Durango, centro de Sinaloa, centro de Michoacán y noroeste de Guerrero. También se prevé que los termómetros alcancen entre 35 y 40 grados en Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Aguascalientes y el suroeste del Estado de México, las máximas oscilarán entre 30 y 35 grados.

Por la mañana, se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, así como de 0 a 5 grados en montañas de Sonora, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipan lluvias puntuales fuertes en el suroeste del Estado de México, sur de Morelos, sur y suroeste de Puebla, norte, centro y este de Guerrero, centro y oeste de Oaxaca, y centro y sur de Chiapas. Además, se pronostican intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán, y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

En materia de vientos, el SMN prevé rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit, y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.