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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 22 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

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En pocas líneas:

06:15 hsHoy

Protección Civil en CDMX alerta por más lluvias y granizo este miércoles 22 de abril

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones por las condiciones climáticas que se prevén a lo largo del día

Protección Civil en CDMX alerta por más lluvias y granizo este miércoles 22 de abril (Cuartoscuro)
Protección Civil en CDMX alerta por más lluvias y granizo este miércoles 22 de abril (Cuartoscuro)

Una alerta meteorológica por lluvias intensas y posible caída de granizo se mantiene para la Ciudad de México este miércoles 22 de abril. Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) llevan a cabo la activación del protocolo preventivo ante el incremento en el potencial de tormentas, solicitaron a la población atender las recomendaciones para evitar riesgos por encharcamientos y afectaciones viales.

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06:12 hsHoy

Pronostican lluvias fuertes, calor extremo y vientos intensos en varias regiones de México para este miércoles

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Así estará el clima para este miércoles 22 de abril. (Cuartoscuro)

El clima para el miércoles 22 de abril estará marcado por lluvias fuertes en al menos seis estados, altas temperaturas en el norte, occidente, centro y sur del país, así como vientos intensos y oleaje elevado en zonas costeras, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante este día, la onda de calor persistirá en regiones de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca, con temperaturas máximas estimadas de 40 a 45 grados Celsius en el noroeste de Durango, centro de Sinaloa, centro de Michoacán y noroeste de Guerrero. También se prevé que los termómetros alcancen entre 35 y 40 grados en Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Aguascalientes y el suroeste del Estado de México, las máximas oscilarán entre 30 y 35 grados.

Por la mañana, se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, así como de 0 a 5 grados en montañas de Sonora, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipan lluvias puntuales fuertes en el suroeste del Estado de México, sur de Morelos, sur y suroeste de Puebla, norte, centro y este de Guerrero, centro y oeste de Oaxaca, y centro y sur de Chiapas. Además, se pronostican intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán, y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

En materia de vientos, el SMN prevé rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit, y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

En costas del Pacífico y Golfo de México, se espera oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros en los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, aunque se prevé que estas condiciones disminuyan durante la tarde.

06:10 hsHoy

México espera que la temporada de lluvias 2026 inicie en la siguiente fecha

México se prepara para el arranque de un nuevo ciclo de lluvias, un periodo que cada año pone a prueba la capacidad de prevención y respuesta en todo el país

El promedio histórico del SMN indica que la temporada de lluvias en México va del 15 de mayo a la primera quincena de octubre. Foto: Jesús Avilés/Infobae México.
El promedio histórico del SMN indica que la temporada de lluvias en México va del 15 de mayo a la primera quincena de octubre. Foto: Jesús Avilés/Infobae México.

La temporada de lluvias en México está próxima a comenzar y, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el periodo habitual de precipitaciones se extiende del 15 de mayo a la primera quincena de octubre.

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