México

FGR extingue acción penal en el caso del Tren Interoceánico y alcanza acuerdo reparatorio

Ernestina Godoy aseguró que la institución realizó “todos los trabajos necesarios”

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El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó sobre los avaneces en las investigaciones por el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó 14 personas muertas.

“Hasta el ahora 145 personas es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal”, es parte de su mensaje compartido el 8 de abril.

La funcionaria destacó que las investigaciones derivaron en la integración de cuatro carpetas de investigación, con lo cual fueron acreditados los delitos de homicidio y lesiones culposas “con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho”.

Lo anterior generó ordenes de aprehensión y de cateo, así como vinculaciones a proceso.

Respecto al delito de daño en bienes la empresa determinó otorgar el perdón de la parte ofendida, mientras que la posibilidad de ataques a las vía de comunicación fue descartada tras la realización de los dictámenes periciales, expuso Godoy. Otro delito descartado fue el de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público.

Cabe recordar que el 27 de enero pasado la FGR señaló que el día del descarrilamiento, el 28 de diciembre de 2025, la unidad viajaba a exceso de velocidad.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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