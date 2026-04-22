Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de la jornada 16 del Clausura 2026

Las Chivas buscan asegurar el primer lugar, luego de que los Pumas se pusieran a tan sólo un punto de diferencia. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

La liga mexicana de futbol está llegando al final de la etapa regular del torneo Clausura 2026, donde al menos Chivas, Pachuca, Cruz Azul, Pumas y el bicampeón Toluca, se encuentran clasificados a la liguilla debido a los puntos obtenidos en la tabla general.

Por su parte, América, Atlas, León, Tigres y Tijuana, pelean por los últimos tres lugares de la clasificación. En el presente torneo, el formato original para lograr jugar la liguilla regresó para poner a los primeros ocho equipos de la tabla directamente en los cuartos de final del campeonato, eliminando la ronda de Play-In, como anteriormente se realizaba.

Muchos de los equipos de la Liga MX, han realizado una inversión fuerte en la plantilla de sus jugadores, ya sea el Rayados de Sergio Canales, Tigres de Gignac, Toluca bicampeón de Paulinho o el América con Zendejas y compañía. Todas los conjuntos están dispuestos a entregar un gran espectáculo a medida de que el calendario se acerca a la liguilla donde los mejores equipos de la temporada regular se enfrentan entre sí para salir campeones.

Estos son los partidos, horarios y transmisiones de esta jornada

El club Toluca ha realizado una fuerte inversión en las últimas temporadas, dando como resultado un bicampeonato de liga. (X/ @TolucaFC)

Pumas UNAM 4-2 Juárez

Fecha: 21/04/2026

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Universitario

Querétaro FC 1 -1 Cruz Azul FC

Fecha: 21/04/2026

Hora: 19:00

Estadio: La Corregidora

CF Monterrey 2-1 Puebla FC

Fecha: 21/04/2026

Hora: 21:00

Estadio: BBVA

Club León 2-3 CF América

Fecha: 21/04/2026

Hora: 21:06

Estadio: Nou Camp

Miércoles 22 de abril

Atlético San Luis - Santos Laguna

Fecha: 22/04/2026

Hora: 19:00

Estadio: Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN, Disney+, ViX Premium

Atlas FC - Tigres UANL

Fecha: 22/04/2026

Hora: 19:00

Estadio: Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Layvtime

Mazatlán - Toluca

Fecha: 22/04/2026

Hora: 19:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: Canal 7, FOX One

Necaxa - Guadalajara

Fecha: 22/04/2026

Hora: 21:00

Estadio: Victoria

Transmisión: Canal 7, Canal 5, Claro Sports, ViX Premium, Layvtime

Club Tijuana - Pachuca

Fecha: 22/04/2026

Hora: 21:00

Estadio: Caliente

Transmisión: FOX One

Desaparece el play in y regresa el formato original de clasificación

Los equipos de la Liga MX, podrán clasificar a la liguilla, metiéndose entre los primeros ocho lugares de la tabla porcentual. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol confirmó que no se contemplará la ronda de Play-In en esta nueva edición del futbol mexicano, lo que permitirá que la fase final no se extienda varias semanas adicionales, regresando al formato original de clasificación a la Liguilla.

Para esta edición, el sistema de clasificación recuperará el formato tradicional anterior al Play-In: los ocho equipos con mayor puntuación al término de la temporada regular accederán directamente.

Los clubes ubicados entre el primer y cuarto puesto gozarán de la ventaja de cerrar la serie de cuartos de final como locales.

La Liguilla del Torneo Clausura 2026 comenzará el 2 de mayo con los encuentros de ida de los cuartos de final. Las semifinales se desarrollarán la semana siguiente y la final se disputará el jueves 21 y el domingo 24 de mayo.

La posible eliminación de este formato de competencia es uno de los temas que se aborda en cada junta de dueños y aunque existen rumores de que para el próximo torneo se regresará al antiguo formato de liguilla, aún no hay un posicionamiento oficial por parte de los directivos.