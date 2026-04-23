The Friends Experience en CDMX: cuánto cuesta vivir la visita inmersiva con Central Perk y el famoso departamento

El recorrido incluirá recreaciones exactas de Central Perk, el departamento de Monica y Rachel, así como los sillones de Chandler y Joey

La llegada de The Friends Experience a la Ciudad de México desde el 15 de mayo de 2026 anticipa una ola de nostalgia y entusiasmo digitalizada por las nuevas generaciones, con boletos agotados en otras ciudades y una convocatoria que reúne tanto a los seguidores originales de la serie como a quienes la redescubren en plataformas digitales.

El Casino del Bosque, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se transforma en sede de un recorrido inmersivo donde los asistentes ingresan físicamente a reproducciones fieles de sets emblemáticos de la primera emisión estadounidense de 1994.

Más de 30 ciudades han agotado boletos para la experiencia y CDMX suma filas virtuales

La preventa de boletos inició el 21 de abril y la venta general al público se abrió el 22 de abril de 2026 a través de la página y la app de Fever. En otras ciudades que han recibido la exhibición —un circuito de 32 paradas internacionales curado por OGX Productions y Warner Bros. Discovery Global Experiences—, la respuesta del público ha llevado a agotar los accesos en pocos días.

El sitio oficial de la exhibición ofrece a los visitantes la opción de elegir la fecha de visita al adquirir sus boletos y destaca que el recorrido tiene una duración estimada de una hora.

La sede de The Friends Experience CDMX se ubicará en el Casino del Bosque del Lienzo Charro, en la alcaldía Miguel Hidalgo

Recorridos inmersivos: sets interactivos, utilería y vestuario originales

Los participantes encontrarán en el Casino del Bosque, ubicado en Avenida Constituyentes 500, recreaciones exactas del Central Perk, el café ficticio donde Friends cimentó buena parte de su historia y cultura pop.

El emblemático sofá naranja se presentará disponible para replicar fotografías grupales. Otro de los puntos clave es el departamento de Monica y Rachel, con la icónica mirilla del marco amarillo y la cocina que representa la personalidad de Monica Geller.

Las áreas dedicadas a Joey y Chandler incluyen los sillones reclinables y la recreación del episodio de la mudanza, con la célebre instrucción de “Pivot” en la escalera. En paralelo, la zona de La Fuente permite posar con paraguas de colores frente a una réplica de la fuente original del opening, grabado en los estudios de Warner en Burbank, California.

Original X Productions y Warner Bros. Television Group se encargan del diseño interactivo, que habilita al visitante a caminar por el pasillo compartido de los departamentos principales, explorar vestuarios réplica y utilería auténtica, y descubrir historias detrás de cada objeto, incluidas perspectivas de los creadores de la serie y episodios notables del diseño de vestuario.

La experiencia inmersiva de Friends llegará por primera vez a la Ciudad de México en mayo de 2026, atrayendo fans de varias generaciones

La muestra ofrece un enfoque participativo, con memorabilia, utilería y vestuarios inspirados en los originales, además de detalles técnicos sobre el montaje, lo que convierte a cada visitante en protagonista de escenas históricas.

La cita con The Friends Experience en la Ciudad de México permite recrear no solo imágenes icónicas, sino revivir episodios y sensaciones de una serie transmitida por primera vez en 1994 y que sigue sumando nuevas audiencias a más de 30 años de su estreno.

Precios para The Friends Experience en la CDMX

VIP: $620 pesos

Entrada General, mayores de 13 años: $360 pesos

Niños, de 3 a 12 años: $230 pesos

Adultos mayores de 65 años y estudiantes: $250 pesos