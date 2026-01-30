México

Vincularon a proceso a dos trabajadores del Tren Interoceánico por su presunta responsabilidad en el accidente

Los dos sujetos identificados como Felipe “N” y Ricardo “N”, permanecerán presos en el penal estatal de El Amate en Chiapas

El accidente mortal ocurrió el
El accidente mortal ocurrió el pasado 28 de diciembre de 2025. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de dos trabajadores del Tren Interoceánico accidentado el pasado 28 de diciembre de 2025 en el que 14 personas perdieron la vida.

Los dos procesados son identificados como Felipe de Jesús “N” y Ricardo “N”, el primero señalado como maquinista del tren accidentado y el segundo identificado como despachador de transporte.

Los delitos por los que son acusados son homicidio culposo y lesiones culposas.

La acción judicial fue realizada por la jueza de control Diana Ivens, inscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chiapas con residencia en el municipio de Cintalapa.

Medidas Cautelares

A los dos presuntos involucrados se les dictó prisión preventiva, la cual deberán de cumplir en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14. también conocido como El Amate.

Según información revelada por el diario Milenio, durante la audiencia de vinculación la FGR evidenció que los dos procesados no contaban con licencia vigente para ejercer las funciones de su cargo.

Esos motivos se sumarían al informe presentado el pasado 27 de enero por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, cuando reveló que la causa principal del accidente fue provocado por el constante exceso de velocidad.

Además, el diario antes mencionado reportó que en la audiencia fue señalado otro maquinista identificado como Emilio Erasmo, quien habría estado controlando el tren cuando ocurrió el lamentable hecho.

Según las declaraciones en la audiencia, “los dos procesados no accionaron la válvula del freno de emergencia para detener el tren debido a la excesiva velocidad con que Emilio Erasmo lo condujo”.

Detenciones de Felipe “<u>N</u>” y Jesús “N”

Felipe de Jesús “N”, identificado como garrotero y conductor del tren Interoceánico, fue detenido el 26 de enero de 2026 en la colonia Pakalna de Palenque, Chiapas. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones y reportes de la Secretaría de Marina, Felipe de Jesús “N” era parte del personal operativo señalado por las investigaciones.

Por otra parte, Ricardo “N”, despachador del tren, fue capturado el 27 de enero de 2026 en la colonia centro de Coatzacoalcos, Veracruz. Según la Fiscalía General de la República, enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones, ya que no contaba con licencia oficial para ejercer sus funciones.

Qué habría causado el accidente, según la FGR

Reconstrucción del accidente Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República informó que el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca se debió al exceso de velocidad.

De acuerdo con los datos recuperados de la caja negra, el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 50 para trenes de pasajeros y 45 para unidades de carga.

Las autoridades verificaron que el sistema de frenos funcionaba correctamente y que no existían daños ni fallas en los rieles, ruedas o elementos de acople.

Además, informaron que las investigaciones continuarán para descartar cualquier otra factor que pudiera haber intervenido en los hechos.

La investigación presentada por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, el pasado 27 de enero, enfatizó que el exceso de velocidad constante en diversos tramos del recorrido fueron el causante del accidente, por lo que la responsabilidad podría recaer directamente en los operadores y personal a cargo del tren.

