Rosario Ibarra Piedra se reúne con comisionado de la ONU para abordar el tema de las personas desaparecidas

Rosario Piedra Ibarra entregó una carta al Alto Comisionado de la ONU para exponer las diferencias de la CNDH con el Comité contra la Desaparición Forzada. (Infobae-Itzallana)

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, entregó este 22 de abril una carta al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la que explica las diferencias de la CNDH con la decisión tomada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

Durante un encuentro realizado en la CDMX, Piedra Ibarra reiteró que las discrepancias se relacionan principalmente con la manera en que la instancia internacional conceptualizó la violencia política de Estado y el fenómeno de las personas desaparecidas en México, según el comunicado difundido por la CNDH este 22 de abril.

En el marco de la reunión entre el Alto Comisionado y representantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la titular de la CNDH sostuvo que el organismo nacional atiende a todas las víctimas, pero distingue cuando la violación a los derechos humanos es responsabilidad del Estado o de la delincuencia organizada.

Rosario Ibarra Piedra recuerda la lucha hecha por su madre en reunión con el Comisionado de la ONU

Piedra Ibarra señaló que por primera vez gobiernos mexicanos han tomado acciones concretas para respetar los derechos humanos y superar el legado de gobiernos autoritarios. (Facebook Rosario Piedra Ibarra Derechos Humanos y Política)

Piedra Ibarra recordó que su madre, Rosario Ibarra de Piedra, abanderó la causa de las personas desaparecidas y realizó gestiones ante instancias de la ONU desde la década de 1980, subrayando que, durante esos años, la organización internacional no ejerció el escrutinio que ahora practica sobre el Estado mexicano:

“La ONU creó el CED en 1980, sin embargo, no cuestionó al Estado mexicano en todo ese tiempo como lo hace ahora, cuando es la primera vez que el gobierno de México, tanto el actual como el pasado, están llevando a cabo acciones para que realmente se respeten los derechos humanos y erradicar las lacras que dejaron los gobiernos autoritarios y el gobierno calderonista”, declaró la funcionaria.

CNDH reafirmó en la misiva y durante el encuentro su compromiso con el diálogo y la cooperación internacional, comprometiéndose a aportar información, atender Acciones Urgentes y colaborar con organismos internacionales dentro de sus atribuciones legales.

En la reunión celebrada, Piedra Ibarra también entregó a Türk el Informe de labores 2025 de la CNDH y un Informe Especial sobre la violencia política de Estado en México ocurrida entre 1951 y 1990, en presencia de personas titulares de otros Organismos Públicos de Derechos Humanos que exponen su visión sobre la situación actual.

Sheinbaum se reúne con Comisionado de la ONU

La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con Volker Türk para abordar la crisis de desapariciones en México. Crédito: X/@Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión clave con Volker Türk en Palacio Nacional este 22 de abril. El encuentro ocurre mientras aumenta la presión internacional sobre el país, después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU clasificó las desapariciones en México como posibles “crímenes de lesa humanidad”.

El documento de la ONU propone que la crisis de desapariciones pueda llegar a debate en la Asamblea General del organismo, lo que representa una posible escalada en el nivel de exigencia internacional hacia el Estado mexicano.

En su última publicación, el Comité sostiene que las desapariciones constituyen una práctica “generalizada y sistemática” en el país, señalando un presunto nivel de inacción estatal.

Sobre la reunión con el comisionado y otros representantes, Sheinbaum explicó que fue “una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común.”