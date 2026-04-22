Fans reaccionan a la supuesta razón por la que aún no sale a la luz la colaboración entre Kenia Os, Belinda y Danna

La colaboración musical entre Kenia Os, Belinda y Danna genera expectación al mantenerse sin fecha de estreno confirmada. (IG: @applemusic)

La colaboración entre Kenia Os, Belinda y Danna sigue dando de qué hablar, pues aunque se anunció desde meses atrás, aún no sale a la luz.

Martha Figueroa, periodista y colaboradora de Hoy, compartió en su podcast la supuesta razón por la que la canción entre “La trinidad del pop” aún no se ha estrenado.

De acuerdo con Figueroa, el principal impedimento fue el enfoque personal de cada artista, pues aseguró que tuvieron desacuerdos desde el estudio y al final “no se entendieron”.

Asimismo, detalló que mientras la intérprete de “Malas decisiones” consultaba constantemente a su equipo y disquera decisiones sobre la colaboración, sus colegas optaban por mantener el control del proyecto.

Martha Figueroa atribuye el retraso de la canción de Kenia Os, Belinda y Danna a desacuerdos creativos y personales en el estudio. (Instagram)

Fans reaccionan a las declaraciones de Martha Figueroa sobre Kenia Os, Belinda y Danna

Pese a que la versión de la colaboradora del matutino de Televisa no ha sido confirmada por ninguna de las cantantes, sus palabras ya están generando eco en redes sociales.

Principalmente, los fans de Kenia Os, conocida como “La Kenini”, han manifestado su descontento con las confesiones de la periodista, pues hasta ahora, se pueden leer comentarios como:

“Belinda ya sabe que es trabajar con Kenia.”

“Estoy segura que la destrucción de Danna estuvo ahí.”

“K y B lograron Jackpot sin ningún problema, todo fluyó al mil.”

“Pues se supone que la Paola dijo que no ha salido por x cosa.”

“No has entendido que a una la dejaron fuera.”

Fanáticos han manifestado opiniones divididas en redes sociales tras las declaraciones de Martha Figueroa sobre el proyecto musical. (Instagram/Belinda)

Danna Paola niega que existan problemas personales que impidan la colaboración

En una reciente entrevista para Los 40, la intérprete de “Mala fama” abordó la polémica que estaba rodeando el tema luego de que anunciara una canción junto a Belinda.

De acuerdo con la también actriz, la colaboración con sus compañeras no ha salido a la luz por problemas administrativos, y no por motivos personales como se ha mencionado en redes sociales.

“La canción con Belinda y Kenia ahí está, por problemas administrativos no ha salido, pero ella también tiene su canción con Beli. Esperamos se desbloquee pronto. Por ahora Beli y yo sacaremos la nuestra, espero la otro se resuelva pronto”, explicó.

La canción conjunta de Danna Paola, Belinda y Kenia Os se encuentra finalizada pero enfrenta obstáculos administrativos para su lanzamiento. (RS)

Agradecida por su colaboración con Belinda

En esa misma entrevista, la cantante y actriz habló sobre su canción junto a Belinda y dijo sentirse agradecida por explorar nuevas cosas juntas.

“Creo que es una sorpresa, les va a encantar. Para mí el encontrarme en este momento de nuestras vidas y poder hacer música juntas está siendo súper interesante. Estamos explorando cosas nuevas y complementando nuestros universos, que creo que eso es increíble”, señaló.

Finalmente, aseguró que se trata de una colaboración que le “emociona muchísimo” y le fascinará a todos sus seguidores, pues “está espectacular”: “Se va a servir, se va a servir el fandom, se va a servir al pop, por supuesto”.