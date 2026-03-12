En menos de un minuto, así lograron asaltar a residentes de Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa

En el video se observa como uno de los ladrones despoja de un reloj a una de las víctimas. Crédito: Redes Sociales y captura de Google Maps

Un video compartido en redes sociales reveló el robo cometido por dos sujetos hacia tres victimas en el lobby de una torre de departamentos de lujo ubicada en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, de la Ciudad de México.

En el material se observa como los sujetos dan alcance a sus victimas, destacando un forcejeo para robar lo que pareciera un reloj.

El incidente ocurrió en la torre de Vitant Santa Fe by Be Grand, ubicada sobre la avenida Santa Fe, número 578.

El video que circula en redes como Facebook muestra tres ángulos distintos del atraco, uno con la cámara exterior del edificio, otro más con una perspectiva desde la recepción y un último con una posición cenital.

Así fue el atraco en avenida Santa Fe 578

Los asaltantes siguieron a sus víctimas hasta el lobby de un lujoso complejo de departamentos. Crédito: Facebook - Justiciero Cuajimalpa

La grabación que comienza a las 5 de la tarde con 12 minutos muestra una toma del exterior del sitio, en el que tres personas -las víctimas- se acercan caminando tranquilamente hacia la torre de departamentos Vitant, marcada con el número 578.

A pocos metros de ingresar se observa al fondo a dos sujetos, uno vestido de blanco y otro de negro, quienes corren hacia la entrada de la residencia. Cuando las víctimas están ingresando, los delincuentes logran colarse justo por detrás de ellos.

Es ahí cuando el delincuente de blanco comienza a amenazar, mientras que su cómplice vestido de negro desenfunda lo que parece ser una pistola tipo escuadra.

Las víctimas fueron dos hombres y una mujer, la cual pudo librar el asalto al caminar hacia el interior de la residencia.

Al final y tras un forcejeo, los dos delincuentes se van, mientras las victimas se reúnen.

En el video destaca algo en particular, el hecho de que los dos ladrones iban específicamente por uno de los hombres, y durante el atraco se observa que el objetivo sería quitarle el reloj que portaba.

Hasta el momento no hay reportes oficiales sobre el incidente, únicamente los informes periodísticos.

Robos de relojes en la CDMX

Durante los últimos años, la Ciudad de México ha registrado un aumento en los robos de relojes, especialmente en zonas comerciales y de alta actividad económica.

Los asaltantes suelen operar en grupos armados, con conocimiento previo de los establecimientos y con rutas de escape planeadas, como motocicletas.

En diciembre de 2022, elementos capitalinos detuvieron en Polanco a dos hombres extranjeros ligados a diversos robos de relojes de lujo. Los sujetos utilizaban un automóvil para desplazarse entre colonias como Polanco, Granada y Escandón, y seleccionaban a sus víctimas mediante vigilancia previa.

La SSC detuvo a dos hombres presuntamente relacionados con el robo de relojes en Polanco, CDMX. (SSC)

Las investigaciones de la SSC se han fortalecido con el uso de videovigilancia y patrullajes focalizados, mientras que los operativos han logrado la captura de algunos responsables.

A pesar de estos esfuerzos, el robo a ciudadanos sigue ubicándose como una de las modalidades delictivas más frecuentes en la capital mexicana, como este caso, en el que los delincuentes logran cometer el delito en menos de un minuto.