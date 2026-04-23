¿Cómo es vivir con esquizofrenia? Posible padecimiento del tirador de Teotihuacán

Neurociencia y clínica evidencian que las alteraciones en la autoexperiencia suelen anteceder a los síntomas psicóticos de la esquizofrenia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esquizofrenia se concibe por la comunidad científica no solo como un grupo de delirios y alucinaciones, sino como una alteración profunda y persistente en la estructura de la conciencia de sí mismo.

Esta perspectiva psicológica redefine el diagnóstico y la intervención, pues detecta que la raíz del trastorno no se limita a sus síntomas visibles, sino a una ruptura fundamental en la forma en que la persona experimenta su propio yo, según el análisis publicado en UNAM Global.

Diversos estudios neurocientíficos muestran que estas alteraciones en la autoexperiencia aparecen antes del primer episodio psicótico. Se trata de perturbaciones en la agencia, la corporalidad y la continuidad del yo, que persisten incluso cuando los síntomas más evidentes —como las alucinaciones— disminuyen.

La fractura en el sentido de agencia implica que la persona deja de sentirse autora de sus propias acciones y pensamientos. El sentido de posesión, por su parte, se debilita: surge la sensación de que las emociones o movimientos ya no pertenecen a quien los experimenta.

Esta pérdida no es abstracta. Ejemplos cotidianos —comenzar a dudar de que uno mismo mueve sus labios al hablar, sentir que la voz proviene de otra persona, o percibir que el cuerpo se convierte en un objeto distante— ilustran cómo esta desintegración afecta la vida diaria.

La corporeidad, otro pilar de esta autoexperiencia, se desdobla entre el cuerpo vivido y el cuerpo-objeto. Quien padece esquizofrenia puede empezar a ver su cuerpo como un objeto ajeno, fragmentando aún más su sentido de pertenencia.

Las rutinas diarias dejan de tener sentido aparente para las personas con esquizofrenia

El sentido de agencia se ve afectado en esquizofrenia, haciendo que la persona pierda la sensación de control sobre sus propios actos y pensamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una consecuencia directa de esta fractura es que el individuo comienza a cuestionar certezas básicas que, en la vida común, nadie interroga. Preguntas como “¿por qué agradezco cuando me atienden en una tienda?” o “¿por qué se encienden velas en los cumpleaños?” irrumpen en lo cotidiano. Lo que en la vida común se asume sin dudar, para la persona con esquizofrenia se convierte en motivo de sospecha y extrañeza.

Este fenómeno, denominado hiperreflexividad, consiste en una atención consciente exagerada sobre aspectos de la experiencia que deberían vivirse de manera natural y automática. Es en este contexto donde aparecen los delirios de control, con el paciente atribuyendo sus emociones y actos a fuerzas externas.

El sentido común, esa base compartida que sustenta la realidad para la mayoría, se desvanece. El mundo y el propio cuerpo dejan de estar integrados de forma transparente.

Tirador de Teotihuacán afirmaba que le hablaba una entidad fuera de la Tierra

El tirador de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán afirma haber actuado bajo órdenes de 'una entidad que no es de esta tierra', según la Fiscalía del Estado de México. (Jesús Avilés / Infobae México)

En conferencia junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal José Luis Cervantes Martínez señaló que aunque no hay intervención directa de expertos porque el atacante se quita la vida al llegar las autoridades, existen suficientes evidencias para suponer un serio desorden psicológico.

Entre los signos destacados, el agresor hacía constantes alusiones a que recibía “órdenes de una entidad que no es de esta tierra”. Para Cervantes, esto lo posiciona fuera de los márgenes de una motivación convencional y remite a condiciones clínicas como la esquizofrenia, aunque aclara que el dictamen oficial está pendiente de peritajes de psicología.