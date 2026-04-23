Alto Comisionado de la ONU afirma que las leyes mexicanas sobre personas desaparecidas son “una referencia a nivel internacional”

El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, concluyó su visita a México reconociendo avances y desafíos nacionales. REUTERS/Denis Balibouse

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, concluyó este 23 de abril una visita de cuatro días a México, en la que sostiene que el país posee marco jurídico, instituciones y prácticas que destacan a nivel internacional en materia de derechos humanos, y cuya evolución está marcada por la participación activa de víctimas, organizaciones civiles y autoridades.

Según el comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores difundido este 23 de abril, el funcionario de la ONU resaltó tanto avances concretos como los desafíos persistentes, sobre todo en la atención a desapariciones y protección a periodistas.

El Alto Comisionado reconoció “varias buenas prácticas” normativas mexicanas, como la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, el establecimiento de los centros LIBRE para la promoción de los derechos de las mujeres y la consulta pública en políticas ambientales.

Volker Türk también reconoce sistema de protección a activistas y periodistas

El mecanismo mexicano de protección a defensores de derechos humanos y periodistas se considera ejemplo destacado en América Latina. (Infobae-Itzallana)

Destacó también el modelo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Afirma que el mecanismo mexicano constituye un modelo: “el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas constituye un modelo muy relevante y un referente en la región, en particular por su esquema de gobernanza que incorpora activamente a la sociedad civil”.

De acuerdo con el comunicado conjunto, el crimen de desaparición forzada constituye una preocupación central, reconocida tanto por el gobierno como por el Alto Comisionado.

Türk subrayó que “México cuenta con un marco jurídico e institucional de gran potencial centrado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que constituye una referencia a nivel internacional y fue elaborado con la participación de las víctimas. La reciente adopción de un protocolo nacional de búsqueda actualizado representa un paso importante”.

Las autoridades federales reiteraron su pleno compromiso con el combate a este delito y expresaron disposición permanente para fortalecer la cooperación internacional en la materia, en concordancia con la apertura al escrutinio y al diálogo con organismos internacionales de derechos humanos.

México reduce pobreza y amplía acceso a derechos, señala Volker Türk

La reducción de la pobreza en México y el mejor acceso a derechos sociales destacan entre los progresos reconocidos por Volker Türk. REUTERS/Raquel Cunha

Durante su estancia del 19 al 22 de abril, Türk sostuvo diálogos con la presidenta Claudia Sheinbaum, titulares de dependencias federales y representantes de organizaciones civiles.

Entre los logros que destacó el comisionado se encuentran la reducción de pobreza, la ampliación del acceso a programas sociales y el fortalecimiento de la seguridad social, como lo expresa el funcionario internacional:

“Saludo que México haya reducido la pobreza y ampliado el acceso a derechos económicos y sociales, gracias a políticas de protección social, incrementos del salario mínimo y programas dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad, así como la creación de una atención universal para adultos mayores. Estos progresos reflejan elementos de una economía de derechos humanos que coloca a las personas en el centro de las decisiones económicas”.

Durante el diálogo con autoridades mexicanas, el Gobierno federal reiteró su compromiso con los derechos de las personas migrantes y solicitó al representante de la ONU su respaldo para fortalecer estos principios en foros internacionales. Las autoridades mexicanas también manifestaron interés en redoblar esfuerzos contra el tráfico ilícito de armas y en asegurar justicia efectiva y accesible para toda la población.