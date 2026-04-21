México

Tirador de Teotihuacán aseguraba que le hablaba “una entidad que no es de esta tierra”: su perfil psicológico

Según testigos y la propia fiscalía del Edomex, el sujeto aseguró que su objetivo era obedecer a fuerzas sobrenaturales

Guardar
Teotihuacán
Un hombre de aproximadamente 30 años realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de 13 heridos y una mujer muerta. FOTO: ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

El pasado lunes 20 de abril, un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, subió a la Pirámide de la Luna en Teotihuacán y tomó como rehenes a varios visitantes de la zona arqueológica. El sujeto asesinó a una turista canadiense e hirió a 13 personas. Ante la presencia de la Guardia Nacional, el asesino se quitó la vida con su propia arma.

Un análisis preliminar de narraciones de testigos, mensajes y pertenencias del agresor que atacó la zona arqueológica permitió a la Fiscalía del Estado de México identificar patrones que podrían indicar que el atacante tenía un desorden psicológico.

El asesino obedecía a “una entidad”

Ente la información, ampliamente difundida, el fiscal mencionó que una de las hipótesis que se estudia es que se trató de un copycat.
Ente la información, ampliamente difundida, el fiscal mencionó que una de las hipótesis que se estudia es que se trató de un copycat. (Jesús Avilés / Infobae México)

En la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum, el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, dio algunos detalles del perfil psicológico del atacante de la zona arqueológica.

Según el fiscal, el sujeto tenía un serio desorden psicológico. Si bien no hubo oportunidad de que profesionales y las autoridades interactuaran con él, los testimonios de las víctimas y los videos que forman parte de la investigación los llevó a concluir, de forma preliminar, que su salud mental estaba seriamente afectada.

José Luis Cervantes Martínez explicó que el asesino “hacía alusiones a que recibía órdenes de una entidad que no es de esta tierra y sin especificar cuál, entonces, dicho esto, pues esa motivación sale de lo normal y se podría considerar un sujeto con alguna perturbación, pero, insisto, es sujeto de dictámenes profesionales que sería un poco apresurado darlos en este momento, sería más responsable que los peritajes y los expertos en psicología, en impresión psicodiagnóstica, emitan sus comentarios”.

Primer plano de un joven con gorra al revés, ojos abiertos y boca sorprendida, apuntando hacia arriba con su dedo índice izquierdo. La imagen tiene baja calidad de video
El asesino de Teotihuacán se habría inspirado en la masacre de Columbine. En la foto, Dylan Klebold, uno de los perpetradores de aquel tiroteo que estremeció a EEUU en 1999.

Aunque el funcionario insistió en que los diagnósticos oficiales deben esperar a peritajes de especialistas, uno de los trastornos que se caracterizan por sujetos que escuchan voces que van más allá del orden natural es la esquizofrenia.

Del mismo modo, el fiscal confirmó que, aparentemente, el sujeto estaba influenciado por la masacre de Columbine, el tiroteo que marcó a Estados Unidos en 1999.

El arma con el que el asesino quiso emular la masacre de Columbine

El tiroteo dejó dos muertos: una turista canadiense y el propio atacante. REUTERS/Luis Cortes
El tiroteo dejó dos muertos: una turista canadiense y el propio atacante. REUTERS/Luis Cortes

Entre los hallazgos en la zona del crimen, Cervantes Martínez confirmó el decomiso de 52 cartuchos útiles calibre .38 especial, un arma de fuego tipo revólver de fabricación nacional —modelo 1968 con seis cartuchos— y un arma punzocortante.

Los cartuchos están reservados legalmente a las Fuerzas Armadas y la policía civil, aunque el fiscal advirtió que todavía no hay pruebas de que el agresor tuviera nexos con cuerpos policiales. Sobre el origen del armamento, Cervantes reconoce que la fuente de adquisición pudiera ser diversa desde un mercado informal o a través de un policía.

Temas Relacionados

TeotihuacánZona ArqueológicaTiroteoMasacre de Columbinemexico-noticias

Más Noticias

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

Enjambre anuncia segunda fecha en el Estadio GNP: preventa y precios por sección para ‘Daños Luz Tour’

La banda zacatecana suma 60 shows con localidades agotadas entre México y Estados Unidos, posicionándose como uno de los máximos referentes del rock en español

Enjambre anuncia segunda fecha en el Estadio GNP: preventa y precios por sección para ‘Daños Luz Tour’

Gobierno CDMX recibe nuevas unidades de Trolebús: en estas líneas darán servicio

Las autoridades de movilidad explicaron que estos autobuses eléctricos mejorarán el transporte público en la capital

Gobierno CDMX recibe nuevas unidades de Trolebús: en estas líneas darán servicio

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de abril? Línea 1 del MB sin servicio en esta estación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de abril? Línea 1 del MB sin servicio en esta estación

Así se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex este martes 21 de abril

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Así se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex este martes 21 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Enjambre anuncia segunda fecha en el Estadio GNP: preventa y precios por sección para ‘Daños Luz Tour’

Enjambre anuncia segunda fecha en el Estadio GNP: preventa y precios por sección para ‘Daños Luz Tour’

Bárbara Torres cuenta por qué se desmayó y fue hospitalizada tras obra de teatro ‘Brujas’ en Tamaulipas

El grupo de K-pop, Aespa regresa a México con su “LIVE TOUR”: fecha y lugar del concierto

Violencia en set de ‘Sin senos no hay paraíso’ impacta en México: la ANDA exige seguridad para actores y crew

Laura Pausini es destrozada en ‘Sale el Sol’ por exigir a fans cantar en sus conciertos: “Le ganó el ego”

DEPORTES

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

Canelo Álvarez muestra respaldo para Jaime Munguía previo a la pelea contra Toro Reséndiz: “Confiamos 100% en la victoria”

Así marchan las posiciones en la Liga MX Femenil a falta de una jornada para terminar el torneo

FIFA activa la venta de boletos de última hora para el Mundial