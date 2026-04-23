Cuáles son los beneficios de hacer colecho con tu bebé y cómo hacerlo de forma segura

Los especialistas explican cómo dormir cerca del bebé influye en el bienestar nocturno y el desarrollo emocional de toda la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colecho es la práctica de dormir en la misma cama o en un espacio cercano con el bebé o los hijos pequeños durante la noche.

Puede ser que el bebé duerma en la misma cama que los padres o en una cuna especial que se coloca pegada a la cama principal.

El objetivo principal es que padres e hijos compartan el mismo espacio de descanso durante la noche, facilitando el contacto físico, el cuidado y la atención inmediata al bebé.

El colecho puede variar según las costumbres familiares y culturales: en algunos casos, implica compartir la cama, y en otros, solo compartir la habitación.

Esta práctica suele asociarse con la lactancia materna, el fortalecimiento del vínculo afectivo y la promoción de un sueño más tranquilo tanto para el bebé como para los padres.

Sin embargo, existen un gran debate sobre sí realmente brinda beneficios o solo fomenta que el niño no pueda dormir sin la presencia de sus padres.

Es por eso que aquí te contamos sobre sus beneficios y también la forma de practicarlo de manera segura, ya que puede existir riesgo de accidentes.

Unos simples cuidados convierten el dormir cerca de tu hijo en una experiencia positiva y protectora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de hacer colecho con tu bebé

De acuerdo con información de la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) los siguientes son los principales beneficios de hacer colecho con tu bebé, siempre que se practique de manera segura:

Facilita la lactancia materna: Al dormir cerca, la madre puede amamantar durante la noche sin necesidad de levantarse, lo que favorece la continuidad y duración de la lactancia, además de mejorar el descanso de la madre.

Reducción del llanto: Los padres pueden atender de inmediato las necesidades del bebé, lo que disminuye el llanto y el malestar nocturno.

Sueño más tranquilo y prolongado: El bebé se siente seguro y protegido, lo que favorece un sueño más estable y menos despertares nocturnos. Esto también puede mejorar el descanso de los padres.

Regulación fisiológica: La cercanía ayuda al bebé a sincronizar sus ritmos cardíacos, respiratorios y de temperatura con los de los adultos, promoviendo un descanso más reparador y estableciendo mejores hábitos de sueño.

Disminución del riesgo de apnea y de hipoglucemia: Al compartir espacio, se ha observado que disminuyen los episodios de apnea y el riesgo de hipoglucemia en el bebé.

Fortalecimiento del vínculo emocional: El contacto nocturno refuerza el lazo afectivo entre el bebé y los padres, fomentando un apego seguro y mayor confianza.

Mejor desarrollo emocional y neurológico: El contacto físico y la seguridad emocional contribuyen a un desarrollo neurológico y psicológico más saludable, reduciendo el estrés y la ansiedad.

Impacto positivo en la salud mental parental: Dormir junto al bebé puede disminuir el estrés y la fatiga de los padres, mejorando el bienestar emocional familiar.

Potencia el vínculo familiar: El colecho permite pasar más tiempo juntos, fortaleciendo la conexión entre padres e hijos.

El colecho es la práctica de compartir la cama o la habitación con el bebé para facilitar el contacto y la atención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo practicar colecho con tu bebé de forma segura

Para practicar colecho de forma segura con tu bebé, la Asociación Española de Pediatría señala que es fundamental seguir una serie de recomendaciones que minimizan los riesgos y promueven un ambiente adecuado para el descanso de toda la familia:

Superficie firme: Asegura que el colchón sea firme y plano, sin huecos ni superficies blandas donde el bebé pueda hundirse o quedar atrapado.

Sin almohadas ni cobijas sueltas: Evita almohadas, edredones, cobijas pesadas, peluches o cualquier objeto blando cerca del bebé para prevenir el riesgo de asfixia.

Bebé boca arriba: Coloca siempre al bebé boca arriba para dormir, nunca boca abajo ni de lado, ya que esta posición reduce el riesgo de muerte de cuna (síndrome de muerte súbita del lactante).

Evita espacios donde pueda quedar atrapado: No dejes huecos entre el colchón y la pared o cabecera, ni entre el colchón y la cuna adosada, donde el bebé pueda quedar atrapado.

Padres en condiciones óptimas: Los adultos que duermen con el bebé no deben estar bajo los efectos de alcohol, medicamentos o drogas que puedan disminuir su nivel de alerta.

No colechar en sillones ni sofás: Estos lugares aumentan el riesgo de asfixia y caídas, solo haz colecho en la cama.

Evita sobrecalentar al bebé: Viste al bebé con ropa adecuada para la temperatura ambiente y evita cubrirlo en exceso.

Mascotas y otros niños: Evita compartir la cama con mascotas o hermanos mayores, ya que pueden representar un riesgo adicional para el bebé.

Cuna adosada: Como alternativa, puedes usar una cuna adosada o sidecar, que se coloca junto a la cama principal. Así, el bebé está cerca pero en su propio espacio seguro.

No colechar si eres fumador: No practiques colecho si alguno de los padres fuma, aunque no sea dentro del cuarto, ya que el riesgo de muerte súbita aumenta.

Considera el uso de un nido: Existen herramientas como los llamados nidos que disminuyen el riesgo de asfixia y aplastamiento.

El colecho es la práctica de compartir la cama o la habitación con el bebé para facilitar el contacto y la atención nocturna. El uso de nidos facilita el hacerlo de forma segura. (Tk: @maternelleperu)

Estas medidas ayudan a crear un entorno seguro para el colecho, favoreciendo el descanso y la seguridad del bebé y de los padres.