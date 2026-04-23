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ATDT lidera nominaciones de América Latina en premios tecnológicos de la ONU

La agencia mexicana concentra cinco de las nueve candidaturas del país en los Premios WSIS 2026, destacando en innovación digital y servicios públicos

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La ATDT lidera en América Latina con cinco nominaciones en los Premios WSIS 2026 por innovación digital.
La ATDT lidera en América Latina con cinco nominaciones en los Premios WSIS 2026 por innovación digital.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) se posiciona como la entidad gubernamental con mayor número de nominaciones en América Latina dentro de los Premios WSIS 2026, el principal reconocimiento internacional en tecnologías de la información para el desarrollo otorgado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

ATDT encabeza nominaciones en América Latina en los Premios WSIS 2026

En la edición 2026 del World Summit on the Information Society (WSIS), se registraron 360 proyectos provenientes de más de 50 países.

México logró nueve nominaciones en total, de las cuales cinco corresponden a proyectos desarrollados por la ATDT, lo que coloca a esta agencia como líder regional en esta competencia internacional.

Este resultado posiciona al país no solo como referente en innovación pública digital en América Latina, sino también dentro del ranking global, donde ocupa el sexto lugar en número total de candidaturas.

México encabeza las nominaciones en América Latina en los Premios WSIS 2026 por innovación digital.
México encabeza las nominaciones en América Latina en los Premios WSIS 2026 por innovación digital.

Proyectos de transformación digital destacan en categorías clave de la ONU

Las iniciativas impulsadas por la ATDT abarcan áreas estratégicas que van desde infraestructura tecnológica hasta inclusión digital, pasando por formación especializada en inteligencia artificial y modernización de servicios públicos.

Los proyectos nominados son:

  • Nube MX, en la categoría de infraestructura para la información y comunicaciones
  • Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (CPFIA), en desarrollo de capacidades
  • Llave MX, en gobierno digital
  • Centro de Procesamiento de Imágenes Satelitales, en ciencia digital
  • Acceso Digital a Servicios Gubernamentales en Lenguas Indígenas, en diversidad cultural

Innovación, inclusión digital y gobierno electrónico impulsan reconocimiento

Las cinco candidaturas reflejan una estrategia integral enfocada en fortalecer la autonomía tecnológica del país y mejorar la interacción entre el gobierno y la ciudadanía.

La innovación digital impulsa el liderazgo de México en los Premios WSIS 2026.
La innovación digital impulsa el liderazgo de México en los Premios WSIS 2026.

Los proyectos integran soluciones que buscan modernizar la atención pública, ampliar el acceso a servicios digitales y reducir brechas tecnológicas, especialmente en sectores históricamente marginados.

Además, estas iniciativas incorporan herramientas de última generación como inteligencia artificial y procesamiento de datos, alineándose con estándares internacionales en innovación gubernamental.

México destaca en ranking global de innovación tecnológica pública

A nivel mundial, Asia concentra el mayor número de nominaciones, seguida por África, mientras que América Latina se ubica en tercer lugar.

En este contexto, México sobresale como el país mejor posicionado de la región, lo que refleja el avance en políticas públicas orientadas al uso de tecnologías para resolver problemas sociales.

La participación de la ATDT resulta clave en este posicionamiento, al consolidar proyectos propios que responden a necesidades específicas del país con enfoque social.

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
México destaca a nivel internacional por su impulso a la innovación digital en el sector público. Crédito: ATDT

Premios WSIS 2026: categorías, evaluación y anuncio de ganadores

Los Premios WSIS están conformados por 11 categorías que abarcan desde infraestructura y acceso a la información hasta desarrollo de capacidades, seguridad digital y aplicaciones en sectores como salud, educación, agricultura y gobierno.

Destaca que una de las categorías principales se divide en múltiples subcategorías, lo que permite evaluar proyectos desde distintos enfoques, incluyendo innovación, diversidad cultural y cooperación internacional.

Los ganadores serán definidos mediante votación internacional y se darán a conocer en el Foro WSIS 2026, que se celebrará en julio en Ginebra.

Con este desempeño, la ATDT consolida su papel como un actor clave en la transformación digital del sector público en México y en la región, marcando una tendencia hacia gobiernos más eficientes, inclusivos y basados en tecnología.

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