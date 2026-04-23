México

Marjorie de Sousa fue hospitalizada de emergencia a punto de dar función de ‘Perfume de Gardenia’: “Se puso blanca”

Maribel Guardia tuvo que suplir a la actriz venezolana en la función después de que fuera hospitalizada de urgencia la noche del domingo en la Ciudad de México

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Marjorie de Sousa permanece hospitalizada por gastroenteritis aguda infecciosa, según confirmó su equipo de representación mediante un comunicado oficial
Marjorie de Sousa permanece hospitalizada por gastroenteritis aguda infecciosa, según confirmó su equipo de representación mediante un comunicado oficial

Marjorie de Sousa permanece hospitalizada tras sufrir gastroenteritis aguda infecciosa, condición que le impidió presentarse en la segunda función de la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’ el pasado domingo 19 de abril.

El equipo de representación de la actriz venezolana confirmó la razón médica este martes 23 de abril mediante un comunicado, en el que detallan que su estado de salud es estable y se mantiene bajo observación médica.

La noche del 22 de abril, de Sousa publicó en sus redes sociales una fotografía desde la cama de un hospital acompañada del mensaje: “Paso a paso”. Ese mismo día, Maribel Guardia cubrió su ausencia en la función teatral, después de que la protagonista presentara fuertes malestares estomacales.

Guardia informó a la prensa que sería imposible que Marjorie saliera al escenario debido a la gravedad del cuadro.

Perfume de Gardenia
La actriz venezolana debió ausentarse de la obra ‘Perfume de Gardenia’ el 19 de abril debido a fuertes malestares estomacales (Foto: Instagram)

Julio Camejo, actor participante en la obra, relató a medios que al momento de la emergencia, Marjorie llegó a “estar blanca” y cerca del desmayo, lo que llevó a su traslado inmediato al hospital.

El diagnóstico se realizó tras la valoración médica y su equipo asegura que no recibirá el alta hasta completar su recuperación.

La producción de Perfume de Gardenia’ agradeció tanto al elenco por continuar con el proyecto como al público por las muestras de apoyo. El equipo de representación pidió paciencia y reiteró que de Sousa seguirá internada hasta que los doctores determinen que está completamente recuperada.

El diagnóstico de gastroenteritis aguda infecciosa se realizó después de que Marjorie presentara síntomas alarmantes, incluyendo palidez y malestar intenso (IG)
El diagnóstico de gastroenteritis aguda infecciosa se realizó después de que Marjorie presentara síntomas alarmantes, incluyendo palidez y malestar intenso (IG)

La carrera de Marjorie de Sousa en la pantalla y los escenarios de México

Marjorie de Sousa desarrolla una carrera sólida en México, principalmente en telenovelas y teatro, luego de su salto internacional desde Venezuela y Estados Unidos.

Su primera aparición relevante en la televisión mexicana ocurre en 2003, al interpretar a Carol Montero, la villana en Mariana de la noche, producción de Televisa. Este papel marca su vínculo con el mercado mexicano y la consolida como una de las villanas favoritas en el género de telenovela.

Entre 2012 y 2013, regresa a Televisa con el personaje de Kendra Ferreti en Amores verdaderos, antagonista que le gana popularidad y premios, incluido el TVyNovelas a Mejor Villana.

El estado de salud de Marjorie de Sousa es reportado como estable y permanece bajo observación médica sin fecha de alta definida (Reuters)
El estado de salud de Marjorie de Sousa es reportado como estable y permanece bajo observación médica sin fecha de alta definida (Reuters)

En 2014 obtiene su primer protagónico en México con Hasta el fin del mundo, haciendo el papel de Sofía Ripoll. Aunque la producción sufre cambios de elenco, su participación es central para la historia.

De Sousa también participa en la telenovela Sueño de amor (2016) y en 2019 protagoniza Un poquito tuyo para Imagen Televisión. Además de su trabajo en televisión, incursiona en teatro con obras como Perfume de gardenia, Toc Toc y ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, presentándose en varias ciudades de la República.

Su primera aparición relevante en la televisión mexicana ocurre en 2003, al interpretar a Carol Montero, la villana en Mariana de la noche
Su primera aparición relevante en la televisión mexicana ocurre en 2003, al interpretar a Carol Montero, la villana en Mariana de la noche

En 2021 aparece en La desalmada, otra producción relevante de Televisa. Su presencia mediática en México se mantiene a través de programas de televisión y reality shows como ¿Quién es la máscara?.

La actriz reside en Ciudad de México y continúa participando en proyectos de televisión, teatro y música.

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