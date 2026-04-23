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Es oficial, Atlante anuncia su regreso a la Liga MX

Los Potros de Hierro aseguraron que escribirán un nuevo capítulo en su historia al regresar a la Primera División de México tras la compra de la franquicia de Mazatlán

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Atlante regresa a la Primera División de México (X/ @Atlante)
Atlante regresa a la Primera División de México (X/ @Atlante)

Es un hecho, el Club de Futbol Atlante anunció su regreso a la Liga MX tras adquirir el certificado de afiliación que estaba en manos del Mazatlán FC. Luego de 12 años en la Liga de Expansión MX (antes liga de ascenso), los Potros de Hierro volverán al máximo circuito de competencia en el futbol mexicano en Primera División.

Por medio de un comunicado difundido este jueves 23 de abril confirmaron su presencia en el torneo Apertura 2026, la operación se concretó mediante un acuerdo con Grupo Salinas, propietario de Mazatlán, para la venta de la franquicia.

“El Club de Futbol Atlante informa con enorme orgullo su regreso a la Liga MX tras 12 años de militancia en la división de ascenso. Tras un acuerdo con Grupo Salinas, nuestro club adquirió el certificado de afiliación que pertenecía al Mazatlán FC para poder participar en el máximo circuito a partir del torneo de Apertura 2026″, informó el equipo.

Atlante regresa a la Primera División de México para el Apertura 2026 (X/ @Atlante)
Atlante regresa a la Primera División de México para el Apertura 2026 (X/ @Atlante)

¿Cuándo debuta Atlante en la Primera División?

Atlante precisó que el retorno al máximo circuito se logró después de un paso por la Liga Expansión. Desde la llegada de Emilio Escalante a la presidencia, el objetivo central era volver a la Primera División y el club afirmó que este propósito se cumplió.

Será en el Apertura 2026 cuando los Potros vuelvan a la Liga MX, torneo que se jugará después de la Copa Mundial 2026. En su mensaje, Atlante reconoció a la afición por el acompañamiento en los 12 años fuera de la Liga MX. El club sostuvo: “Su lealtad fue motor, inspiración y fuerza en cada paso del camino”.

Los Potros de Hierro señalaron que están listos para competir en el regreso a la Primera División. El comunicado incluyó la frase: “Volvemos a Primera División con la firme intención de ser protagonistas, competir al más alto nivel y escribir nuevas páginas de gloria para nuestra historia”.

El equipo cerró el anuncio con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Les prometimos volver y aquí ya estamos. Les guste o no les guste, el Atlante está de regreso en Liga MX”.

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Atlante jugará como local en el Estadio Banorte para el Apertura 2026 (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

¿Dónde jugará el Atlante como local en la Liga MX?

El Atlante regresará a la Ciudad de México como club local en el Estadio Azteca —ahora Estadio Banorte—, y compartirá por primera vez en la historia reciente la sede con América y Cruz Azul a partir del Apertura 2026. El inmueble recibirá a estos tres clubes tras una millonaria remodelación orientada a consolidar al recinto como centro neurálgico del futbol nacional y mundial, según confirmó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

El Estadio Ciudad de México (nombre mundialista) recibió una inversión cercana a USD 300 millones, una cifra que Arriola describe como clave para “darle viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años”.

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