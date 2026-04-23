Esto cuestan los boletos para Melanie Martínez en el Palacio de los Deportes de CDMX

Melanie Martinez se presentará en el Palacio de los Deportes (Ocesa)

Melanie Martinez anunció la presentación de su gira Hades: The Sacrifice Tour en la Ciudad de México, programada para el sábado 8 de agosto de 2026 en el Palacio de los Deportes.

El evento contará con diferentes modalidades de preventa y venta de boletos, gestionadas a través de Ticketmaster.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex se lleva a cabo hoy 23 de abril a partir de las 11:00 AM, permitiendo la compra únicamente con tarjetas de débito o crédito Banamex y estableciendo un límite de seis boletos por transacción.

Melanie Martinez se presentará en el Palacio de los Deportes (Ocesa)

La venta general será el 24 de abril a las 12:00 PM. Además, se ofrece la opción de pago a tres meses sin intereses para compras a partir de $3 mil pesos mexicanos utilizando tarjetas de crédito Banamex.

El esquema de precios presenta varias categorías, con los siguientes costos ya incluyendo cargos:

Golden Circle $3,831.50

Pista $2,467.50

Nivel B $3,335.50

Nivel C $2,651.10

Nivel D $1,723.50

Nivel E $1,227.59.

Estos precios son base y pueden variar para localidades en primeras filas o asientos en las orillas y esquinas. El paquete VIP Early Entry tiene un costo de $7,469.75, con información detallada disponible en el sitio oficial de Ticketmaster.

La exitosa carrera de Melanie Martinez, en pocas palabras

Melanie Martinez (ig/littlebodybigheart)

Melanie Martinez nace en Nueva York en 1995 y crece en Long Island, donde desarrolla interés por la música y la fotografía desde temprana edad.

En 2012 participa en el programa de talentos “The Voice” en Estados Unidos, donde se da a conocer por su estilo visual y vocal distintivo.

Tras salir del programa, lanza su sencillo debut “Dollhouse” en 2014, tema que la posiciona en el circuito alternativo.

Publica su primer EP titulado también “Dollhouse” ese mismo año, consolidando una estética basada en la infancia y el surrealismo.

“Cry Baby”, su álbum debut, aparece en 2015. El disco desarrolla un concepto narrativo sobre la vulnerabilidad y la crítica social a través del personaje ficticio “Cry Baby”.

Los videos musicales de este álbum destacan por su creatividad visual y narrativa, generando una base sólida de seguidores.

En 2019 presenta su segundo álbum, “K-12”, acompañado de una película musical escrita y dirigida por ella, en la que expande el universo de “Cry Baby”.

En 2023 lanza “PORTALS”, un disco que explora nuevos sonidos y temáticas relacionadas con la transformación y la identidad.

Melanie Martinez se distingue por su enfoque conceptual, estética visual única y control creativo sobre su obra, lo que la convierte en una figura influyente del pop alternativo.