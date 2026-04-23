Esto cuestan los boletos para Melanie Martínez en el Palacio de los Deportes de CDMX

Melanie Martinez anunció la presentación de su gira Hades: The Sacrifice Tour en la Ciudad de México, programada para el sábado 8 de agosto de 2026 en el Palacio de los Deportes.
El evento contará con diferentes modalidades de preventa y venta de boletos, gestionadas a través de Ticketmaster.
La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex se lleva a cabo hoy 23 de abril a partir de las 11:00 AM, permitiendo la compra únicamente con tarjetas de débito o crédito Banamex y estableciendo un límite de seis boletos por transacción.
La venta general será el 24 de abril a las 12:00 PM. Además, se ofrece la opción de pago a tres meses sin intereses para compras a partir de $3 mil pesos mexicanos utilizando tarjetas de crédito Banamex.
El esquema de precios presenta varias categorías, con los siguientes costos ya incluyendo cargos:
Golden Circle $3,831.50
Pista $2,467.50
Nivel B $3,335.50
Nivel C $2,651.10
Nivel D $1,723.50
Nivel E $1,227.59.
Estos precios son base y pueden variar para localidades en primeras filas o asientos en las orillas y esquinas. El paquete VIP Early Entry tiene un costo de $7,469.75, con información detallada disponible en el sitio oficial de Ticketmaster.
La exitosa carrera de Melanie Martinez, en pocas palabras
- Melanie Martinez nace en Nueva York en 1995 y crece en Long Island, donde desarrolla interés por la música y la fotografía desde temprana edad.
- En 2012 participa en el programa de talentos “The Voice” en Estados Unidos, donde se da a conocer por su estilo visual y vocal distintivo.
- Tras salir del programa, lanza su sencillo debut “Dollhouse” en 2014, tema que la posiciona en el circuito alternativo.
- Publica su primer EP titulado también “Dollhouse” ese mismo año, consolidando una estética basada en la infancia y el surrealismo.
- “Cry Baby”, su álbum debut, aparece en 2015. El disco desarrolla un concepto narrativo sobre la vulnerabilidad y la crítica social a través del personaje ficticio “Cry Baby”.
- Los videos musicales de este álbum destacan por su creatividad visual y narrativa, generando una base sólida de seguidores.
- En 2019 presenta su segundo álbum, “K-12”, acompañado de una película musical escrita y dirigida por ella, en la que expande el universo de “Cry Baby”.
- En 2023 lanza “PORTALS”, un disco que explora nuevos sonidos y temáticas relacionadas con la transformación y la identidad.
- Melanie Martinez se distingue por su enfoque conceptual, estética visual única y control creativo sobre su obra, lo que la convierte en una figura influyente del pop alternativo.