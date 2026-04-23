México

Esto cuestan los boletos para Melanie Martínez en el Palacio de los Deportes de CDMX

La cantante vuelve a la Ciudad de México con su nueva gira internacional

Guardar
Melanie Martinez se presentará en el Palacio de los Deportes (Ocesa)
Melanie Martinez se presentará en el Palacio de los Deportes (Ocesa)

Melanie Martinez anunció la presentación de su gira Hades: The Sacrifice Tour en la Ciudad de México, programada para el sábado 8 de agosto de 2026 en el Palacio de los Deportes.

El evento contará con diferentes modalidades de preventa y venta de boletos, gestionadas a través de Ticketmaster.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex se lleva a cabo hoy 23 de abril a partir de las 11:00 AM, permitiendo la compra únicamente con tarjetas de débito o crédito Banamex y estableciendo un límite de seis boletos por transacción.

Melanie Martinez se presentará en el Palacio de los Deportes (Ocesa)
Melanie Martinez se presentará en el Palacio de los Deportes (Ocesa)

La venta general será el 24 de abril a las 12:00 PM. Además, se ofrece la opción de pago a tres meses sin intereses para compras a partir de $3 mil pesos mexicanos utilizando tarjetas de crédito Banamex.

El esquema de precios presenta varias categorías, con los siguientes costos ya incluyendo cargos:

Golden Circle $3,831.50

Pista $2,467.50

Nivel B $3,335.50

Nivel C $2,651.10

Nivel D $1,723.50

Nivel E $1,227.59.

Estos precios son base y pueden variar para localidades en primeras filas o asientos en las orillas y esquinas. El paquete VIP Early Entry tiene un costo de $7,469.75, con información detallada disponible en el sitio oficial de Ticketmaster.

La exitosa carrera de Melanie Martinez, en pocas palabras

Melanie Martinez (ig/littlebodybigheart)
Melanie Martinez (ig/littlebodybigheart)
  • Melanie Martinez nace en Nueva York en 1995 y crece en Long Island, donde desarrolla interés por la música y la fotografía desde temprana edad.
  • En 2012 participa en el programa de talentos “The Voice” en Estados Unidos, donde se da a conocer por su estilo visual y vocal distintivo.
  • Tras salir del programa, lanza su sencillo debut “Dollhouse” en 2014, tema que la posiciona en el circuito alternativo.
  • Publica su primer EP titulado también “Dollhouse” ese mismo año, consolidando una estética basada en la infancia y el surrealismo.
  • “Cry Baby”, su álbum debut, aparece en 2015. El disco desarrolla un concepto narrativo sobre la vulnerabilidad y la crítica social a través del personaje ficticio “Cry Baby”.
  • Los videos musicales de este álbum destacan por su creatividad visual y narrativa, generando una base sólida de seguidores.
  • En 2019 presenta su segundo álbum, “K-12”, acompañado de una película musical escrita y dirigida por ella, en la que expande el universo de “Cry Baby”.
  • En 2023 lanza “PORTALS”, un disco que explora nuevos sonidos y temáticas relacionadas con la transformación y la identidad.
  • Melanie Martinez se distingue por su enfoque conceptual, estética visual única y control creativo sobre su obra, lo que la convierte en una figura influyente del pop alternativo.

Temas Relacionados

Melanie MartinezPalacio de los Deportesmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Cómo es vivir con esquizofrenia? Posible padecimiento del tirador de Teotihuacán

El trastorno va más allá de los síntomas como alucinaciones, centrándose en una alteración profunda de la autoexperiencia

¿Cómo es vivir con esquizofrenia? Posible padecimiento del tirador de Teotihuacán

Cae en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

La detención fue realizada por elementos de la Semar

Cae en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano se deprecia tras escalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente

El tipo de cambio opera con sesgo alcista, impulsado por el reforzamiento del billete americano en el mercado, al cierre de la cotización de este jueves

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano se deprecia tras escalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente

Mamá de Carolina Flores manda un mensaje a la suegra que habría asesinado a la exreina de belleza: “Entréguese”

La joven recibió varios impactos de bala en un departamento de Polanco

Mamá de Carolina Flores manda un mensaje a la suegra que habría asesinado a la exreina de belleza: “Entréguese”

Mujeres 50 a 64 años Edomex: este es el LINK oficial para consultar resultados de Alimentación para el Bienestar 2026

La consulta se realiza en línea y forma parte de un proceso con fechas límite para completar la inscripción y acceder a la canasta alimentaria

Mujeres 50 a 64 años Edomex: este es el LINK oficial para consultar resultados de Alimentación para el Bienestar 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

Cae en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

Revelan que la unidad de la CIA que operó en Chihuahua es la misma que habría ubicado a “El Mencho” en Tapalpa

Caen 37 integrantes de la “Mafia Mexicana”, ligados al Cártel de Sinaloa, tras redada en California

¿Quién es el rostro femenino de la red del tráfico de precursores para el Cártel de Sinaloa que sancionó Estados Unidos?

Red global de fentanilo operaba con “químicos seguros” desde India hasta laboratorios en México: ¿Por qué no levantaron sospechas?

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris arremete contra Karely Ruiz por su entrada al Supernova 2026: “Se coordinaron a escondidas”

Poncho de Nigris arremete contra Karely Ruiz por su entrada al Supernova 2026: “Se coordinaron a escondidas”

Victoria Ruffo y Maribel Guardia callan rumores y exhiben su polémica amistad: “Siempre está en las malas conmigo”

¿De la Ley de Herodes a Coyoacán? Damián Alcázar podría entrar a la encuesta interna de Morena

“Yo sí le daba a Nodal”: Adela Micha tras reencontrarse con el esposo de Ángela Aguilar en la Feria de San Marcos

El grupo de K-pop Enhypen anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar sus entradas: reportan más de 65 mil personas en fila virtual

DEPORTES

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

Terrible Morales revela su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia ¿Canelo el número 1?

Despedida y remontada: estos son los mejores memes de la última fiesta de Mazatlán en la Liga MX

América y Cruz Azul descienden en el ránking de la Concacaf, otro equipo mexicano se ubica en la cima

Toluca vs León, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026