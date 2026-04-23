Alex Fernández se sincera sobre la enfermedad que padece en medio de su participación en Juego de Voces 2026

Alex Fernández revela que una grave enfermedad lo dejó sin voz y comprometió su carrera en la música regional mexicana. EFE/Mario Guzmán

Alex Fernández afirmó que una enfermedad lo tuvo al borde de perder la voz durante su avance en la música regional mexicana.

El hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández detalló en entrevista con Televisa Espectáculos que durante el periodo previo al diagnóstico médico “no podía ni hablar”, lo que puso en riesgo su actividad profesional en medio de compromisos televisivos y grabaciones.

De acuerdo con el cantante, el proceso de recuperación avanza gradualmente y asegura que la atención médica oportuna le devolvió la posibilidad de cumplir con sus presentaciones y de recuperar la tranquilidad profesional tras semanas de incertidumbre.

La familia Fernández afronta dos crisis de salud con Alex y Camila bajo atención médica durante su participación en Juego de Voces. (Instagram: Juego de Voces)

Cabe mencionar que en la reciente emisión del programa de Televisa, la familia Fernández enfrentó otra crisis de salud, pues Camila Fernández informó sobre su hospitalización por una cirugía de apendicitis.

“Típico, un día estás en una comida con Río Roma y en esa misma noche te da apendicitis”, publicó a través de Instagram junto a imágenes desde el hospital.

La voz de Alex Fernández estuvo en riesgo durante su ascenso

El diagnóstico médico para Alex Fernández llegó tras un periodo en el que ni siquiera podía hablar. La recuperación avanzó con cautela y el artista explicó que fue clave recibir atención especializada para continuar en la competencia de Juego de Voces: Hermanos y Rivales.

El tratamiento adecuado le permitió retomar el escenario y mantener sus compromisos frente a las cámaras, aspecto que él mismo considera fundamental para preservar su carrera.

Desde su debut en 2019 con el álbum Sigue la dinastía, suma éxitos como “Te Amaré”, “El Tiempo No Perdona” y “Lo Busqué”, dichas canciones lo posicionan entre los nuevos exponentes de la música ranchera y refuerzan su presencia en plataformas digitales.

Una experiencia médica marcó el rumbo de su carrera y mostró el valor de la atención oportuna en la vida artística. (Instagram: Juego de Voces)

Camila Fernández se recupera tras cirugía de emergencia

La hospitalización de Camila Fernández ocurrió en medio de las grabaciones del reality. La cantante señaló que el malestar inició tras convivir con el dúo Río Roma y la situación derivó en una operación de emergencia.

Las imágenes difundidas en sus redes sociales junto a su madre generaron preocupación entre seguidores, pues se publicaron horas después de la cirugía y con el diagnóstico confirmado, lo que la obligó a guardar reposo y reorganizar sus compromisos profesionales.

No obstante, continúa en la competencia junto a su hermano Alex Fernández. Ambos participan en duetos con otros integrantes de la música nacional, lo que incrementa la atención sobre la dinastía Fernández en este formato televisivo.

Camila Fernández pasa por una cirugía de apendicitis y comparte su experiencia desde el hospital con seguidores vía Instagram. (Instagram: @camifdzoficial)

El piano, el inicio artístico de Alex Fernández

Durante una reciente emisión de Juego de Voces 2026, el programa reveló un dato poco conocido sobre Alex Fernández. En su infancia, él prefería el piano y no el canto, pese a la tradición familiar.

Su hermana Camila recordó que “nada más tocabas el piano, no querías cantar, te teníamos que rogar para que cantaras”. El propio Alex respondió: “Cantar estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que yo no quiera la música, yo toco el piano desde los 8 años, a mí me encantaba, aunque no quería ser cantante, la música sí me encantaba”.