¡Es oficial! Atlas presenta a su nuevo dueño

La directiva encabezada por José Miguel Bejos asumirá el control del Atlas después de la administración de Orlegi, responsable del bicampeonato, apostando por una visión de crecimiento institucional. (X/ Atlas)

Este 23 de abril, la Federación Mexicana de Futbol aprobó la venta del Atlas FC a Grupo PRODI, quien asume la propiedad del club tras un proceso de análisis institucional y autorización regulatoria.

La transacción implica el fin de la administración de Orlegi Sports y marca una nueva etapa para el equipo rojinegro, bajo una visión de continuidad y desarrollo deportivo.

La Federación Mexicana de Futbol autoriza la venta del Atlas FC a Grupo PRODI, marcando un nuevo capítulo en la historia rojinegra. (Especial/Grupo PRODI)

Por el momento, la operación permanece pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional Antimonopolio y contempla que Orlegi mantenga la gestión operativa hasta el 30 de junio, mientras la nueva dirección de PRODI, encabezada por José Miguel Bejos, tomará control total a partir del 1 de julio.

La llegada de PRODI como proyecto de continuidad

De acuerdo con los comunicados difundidos por ambas organizaciones, la decisión de transferir la propiedad del Atlas FC sobre la de Santos Laguna respondió a la intención de fortalecer la estabilidad institucional y asegurar la permanencia de un proyecto deportivo integral.

El club mantendrá su sede en Guadalajara .

Se aseguró respeto y continuidad a la historia e identidad rojinegra .

La transición incluye una entrega ordenada y eficiente entre directivas.

El Atlas conservará su sede en Jalisco y la nueva administración priorizará la identidad e historia rojinegra en su modelo de gestión. (X/@AtlasFC)

Así, ambas partes reiteraron que la transición se realiza bajo criterios de transparencia, buscando que la nueva administración cuente con las capacidades necesarias para sostener y potenciar el desarrollo futuro del club.

Orlegi cierra ciclo con bicampeonato y formación de talento

Durante su gestión, Orlegi Sports impulsó logros importantes en el club, consolidando una gestión reconocida a nivel nacional.

Bicampeonato en la Liga MX .

Construcción de la Academia AGA como referente en formación de talento.

Profesionalización de procesos internos y estructura deportiva.

Orlegi mantendrá operaciones hasta el 30 de junio ; PRODI entraría al ruedo de inmediato, el 1 de julio.

El fin de la gestión de Orlegi Sports se da tras una etapa exitosa, destacando el bicampeonato en la Liga MX y la formación de talento rojinegro. REUTERS/Fernando Carranza Garcia

De esta manera, el ciclo de Orlegi deja bases sólidas para el desarrollo institucional del club bajo los dirección del nuevo grupo, con reconocimiento a empleados y colaboradores.

PRODI promete continuidad y transformación integral

Grupo PRODI, encabezado por José Miguel Bejos, también dueño de Pericos de Puebla, asume la propiedad del club con el compromiso de mantener la estabilidad deportiva durante la transición.

Su visión incluye una transformación integral en infraestructura y formación de talento, con énfasis en la competencia y el sentido de pertenencia para la afición.

Presentación de un plan integral tras la aprobación regulatoria.

Compromiso con una gestión moderna y sostenida.

Experiencia previa en proyectos deportivos de alto impacto.

Metas claras de posicionamiento y crecimiento para el club.

José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla y presidente de Mota-Engil México, tomaría el control del Atlas. (X/ @pepemiguelb)

En este sentido, la expectativa es iniciar una nueva etapa para el Atlas FC, respaldada por la experiencia empresarial y la visión a largo plazo.