México Deportes

¡Es oficial! Atlas presenta a su nuevo dueño

Con la salida de Grupo Orlegi, los rojinegros inician un proceso de transición, comprometiéndose a preservar su identidad y generar un modelo para su afición

Guardar
La directiva encabezada por José Miguel Bejos asumirá el control del Atlas después de la administración de Orlegi, responsable del bicampeonato, apostando por una visión de crecimiento institucional. (X/ Atlas)
La directiva encabezada por José Miguel Bejos asumirá el control del Atlas después de la administración de Orlegi, responsable del bicampeonato, apostando por una visión de crecimiento institucional. (X/ Atlas)

Este 23 de abril, la Federación Mexicana de Futbol aprobó la venta del Atlas FC a Grupo PRODI, quien asume la propiedad del club tras un proceso de análisis institucional y autorización regulatoria.

La transacción implica el fin de la administración de Orlegi Sports y marca una nueva etapa para el equipo rojinegro, bajo una visión de continuidad y desarrollo deportivo.

La Federación Mexicana de Futbol autoriza la venta del Atlas FC a Grupo PRODI, marcando un nuevo capítulo en la historia rojinegra. (Especial/Grupo PRODI)
La Federación Mexicana de Futbol autoriza la venta del Atlas FC a Grupo PRODI, marcando un nuevo capítulo en la historia rojinegra. (Especial/Grupo PRODI)

Por el momento, la operación permanece pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional Antimonopolio y contempla que Orlegi mantenga la gestión operativa hasta el 30 de junio, mientras la nueva dirección de PRODI, encabezada por José Miguel Bejos, tomará control total a partir del 1 de julio.

La llegada de PRODI como proyecto de continuidad

De acuerdo con los comunicados difundidos por ambas organizaciones, la decisión de transferir la propiedad del Atlas FC sobre la de Santos Laguna respondió a la intención de fortalecer la estabilidad institucional y asegurar la permanencia de un proyecto deportivo integral.

  • El club mantendrá su sede en Guadalajara.
  • Se aseguró respeto y continuidad a la historia e identidad rojinegra.
  • La transición incluye una entrega ordenada y eficiente entre directivas.
Estadio Jalisco. Foto: Twitter @AtlasFC
El Atlas conservará su sede en Jalisco y la nueva administración priorizará la identidad e historia rojinegra en su modelo de gestión. (X/@AtlasFC)

Así, ambas partes reiteraron que la transición se realiza bajo criterios de transparencia, buscando que la nueva administración cuente con las capacidades necesarias para sostener y potenciar el desarrollo futuro del club.

Orlegi cierra ciclo con bicampeonato y formación de talento

Durante su gestión, Orlegi Sports impulsó logros importantes en el club, consolidando una gestión reconocida a nivel nacional.

  • Bicampeonato en la Liga MX.
  • Construcción de la Academia AGA como referente en formación de talento.
  • Profesionalización de procesos internos y estructura deportiva.
  • Orlegi mantendrá operaciones hasta el 30 de junio ; PRODI entraría al ruedo de inmediato, el 1 de julio.
El fin de la gestión de Orlegi Sports se da tras una etapa exitosa, destacando el bicampeonato en la Liga MX y la formación de talento rojinegro. REUTERS/Fernando Carranza Garcia
El fin de la gestión de Orlegi Sports se da tras una etapa exitosa, destacando el bicampeonato en la Liga MX y la formación de talento rojinegro. REUTERS/Fernando Carranza Garcia

De esta manera, el ciclo de Orlegi deja bases sólidas para el desarrollo institucional del club bajo los dirección del nuevo grupo, con reconocimiento a empleados y colaboradores.

PRODI promete continuidad y transformación integral

Grupo PRODI, encabezado por José Miguel Bejos, también dueño de Pericos de Puebla, asume la propiedad del club con el compromiso de mantener la estabilidad deportiva durante la transición.

Su visión incluye una transformación integral en infraestructura y formación de talento, con énfasis en la competencia y el sentido de pertenencia para la afición.

  • Presentación de un plan integral tras la aprobación regulatoria.
  • Compromiso con una gestión moderna y sostenida.
  • Experiencia previa en proyectos deportivos de alto impacto.
  • Metas claras de posicionamiento y crecimiento para el club.
José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla y presidente de Mota-Engil México, tomaría el control del Atlas. (X/ @pepemiguelb)
José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla y presidente de Mota-Engil México, tomaría el control del Atlas. (X/ @pepemiguelb)

En este sentido, la expectativa es iniciar una nueva etapa para el Atlas FC, respaldada por la experiencia empresarial y la visión a largo plazo.

Temas Relacionados

AtlasJosé Miguel BejosPericos de PueblaGrupo OrleguiLiga MXmexico-deportesmexico-noticas

Más Noticias

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

Fernando Tatis Jr, Manny Machado, Corbin Carroll y otros peloteros de gran calidad mostraran su talento este fin de semana en el Estadio Alfredo Harp Helú

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

Terrible Morales revela su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia ¿Canelo el número 1?

El ex pugilista puso a Saúl Álvarez dentro de los primeros cinco lugares

Terrible Morales revela su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia ¿Canelo el número 1?

Despedida y remontada: estos son los mejores memes de la última fiesta de Mazatlán en la Liga MX

El club vivió una noche marcada por celebraciones en la tribuna y creatividad digital, donde los aficionados transformaron la emotividad en tendencia viral

Despedida y remontada: estos son los mejores memes de la última fiesta de Mazatlán en la Liga MX

América y Cruz Azul descienden en el ránking de la Concacaf, otro equipo mexicano se ubica en la cima

Los últimos torneos de estos dos grandes del futbol mexicano no han sido tan positivos como esperaban, por lo que su baja de juego ya comienza a notarse

América y Cruz Azul descienden en el ránking de la Concacaf, otro equipo mexicano se ubica en la cima

Toluca vs León, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026

León se juega su última carta ante Toluca; consulta el horario y canal del partido

Toluca vs León, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Huachicol Fiscal: quién es Fernando Farías, contralmirante detenido en Argentina, señalado como presunto líder de “Los Primos”

Huachicol Fiscal: quién es Fernando Farías, contralmirante detenido en Argentina, señalado como presunto líder de “Los Primos”

Capturan en Argentina a Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

Revelan que la unidad de la CIA que operó en Chihuahua es la misma que habría ubicado a “El Mencho” en Tapalpa

Caen 37 integrantes de la “Mafia Mexicana”, ligados al Cártel de Sinaloa, tras redada en California

¿Quién es el rostro femenino de la red del tráfico de precursores para el Cártel de Sinaloa que sancionó Estados Unidos?

ENTRETENIMIENTO

Marjorie de Sousa fue hospitalizada de emergencia a punto de dar función de ‘Perfume de Gardenia’: “Se puso blanca”

Marjorie de Sousa fue hospitalizada de emergencia a punto de dar función de ‘Perfume de Gardenia’: “Se puso blanca”

Esto cuestan los boletos para Melanie Martínez en el Palacio de los Deportes de CDMX

Poncho de Nigris arremete contra Karely Ruiz por su entrada al Supernova 2026: “Se coordinaron a escondidas”

Victoria Ruffo y Maribel Guardia callan rumores y exhiben su polémica amistad: “Siempre está en las malas conmigo”

¿De la Ley de Herodes a Coyoacán? Damián Alcázar podría entrar a la encuesta interna de Morena

DEPORTES

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

Terrible Morales revela su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia ¿Canelo el número 1?

Despedida y remontada: estos son los mejores memes de la última fiesta de Mazatlán en la Liga MX

América y Cruz Azul descienden en el ránking de la Concacaf, otro equipo mexicano se ubica en la cima

Toluca vs León, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026