Ex de Alejandro Fernández revela cómo es la verdadera relación entre esa dinastía y los Aguilar

Pepe Aguilar y Alejandro Fernández solían reunirse frecuentemente en Guadalajara junto a sus familias, según América Guinart (Instagram)

América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández, comparte detalles inéditos sobre la relación cercana que existió entre la familia Fernández y la familia Aguilar durante la infancia de sus hijos.

En declaraciones a varios medios, Guinart recuerda que cuando Pepe Aguilar residía en Guadalajara, ambas familias solían convivir con frecuencia, llegando incluso a asistir juntas a eventos y actividades recreativas como juegos de boliche.

El vínculo incluyó no solo a los adultos, sino también a los hijos de ambos matrimonios. Guinart afirma que conoce a Ángela y Leonardo Aguilar desde pequeños y que su propia hija, Camila Fernández, mantiene hasta hoy comunicación con Leonardo Aguilar, señalando que “se saludan”.

“Lo que puedo contar, en mis tiempos, nosotros íbamos a jugar boliche. Yo conocí a Pepe todavía casado con la mamá de este niño (Emiliano), después se divorció y conocí a Aneliz, que es divina también”, recordó sobre aquel tiempo.

América Guinart revela que los Fernández y los Aguilar compartieron una relación cercana durante la infancia de sus hijos (Twitter/@meraguin / Cuartoscuro)

“Llegué a ir a conciertos de Pepe y me sentaba con Aneliz. Conozco a estos niños, a Ángela, a Leonardo desde chiquito”.

Sobre la familia Aguilar, la exesposa de Fernández añade: “Cuando los veo pues son una familia muy querida. Yo no tengo nada que decir de ellos, pues en mi experiencia siempre fueron unas lindas personas conmigo”, según declaraciones recogidas por varios medios de comunicación.

El distanciamiento entre ambas familias responde a cambios personales y profesionales. Los Aguilar se establecieron entre Estados Unidos y Zacatecas, impulsando la carrera musical de Ángela y Leonardo.

La relación de amistad incluyó a los hijos, con Camila Fernández manteniendo contacto con Leonardo Aguilar hasta la actualidad (Cortesía)

Por su parte, Alejandro Fernández y América Guinart concluyeron su matrimonio en 2002, y posteriormente cada familia siguió caminos separados. Guinart concluye que, aunque ahora el contacto es esporádico, aún conserva buenos recuerdos de la etapa en que ambas familias compartían tiempo y actividades.

Una relación marcada desde la adolescencia

La historia de amor entre Alejandro Fernández y América Guinart inicia en la adolescencia. Ambos se conocen cuando América tiene 14 años y Alejandro 15. Su relación avanza durante varios años de juventud y, en 1992, deciden casarse. De este matrimonio nacen tres hijos: Alejandro Jr., y las mellizas América y Camila.

América Guinart asegura haber conocido a Ángela y Leonardo Aguilar desde que eran niños, demostrando la fortaleza del vínculo familiar (Foto: Instagram / @leonardoaguilaroficial)

América y Alejandro viven una relación marcada por la cercanía con la familia Fernández, pues sus familias ya se conocían desde antes. América ha contado que la fama de Alejandro y las constantes giras generan desafíos importantes para su vida en pareja. La presión mediática, los rumores y la distancia física afectan la estabilidad de su matrimonio.

Ambos reconocen que la inmadurez y la falta de comprensión mutua contribuyen a las dificultades de su relación. América señala en entrevistas que la fama fue un factor desestabilizador y que, aunque hubo amor, la presión externa y las expectativas resultaron insuperables.

Alejandro Fernández y América Guinart se conocen en la adolescencia y se casan en 1992, teniendo tres hijos juntos (Archivo)

Tras seis años de matrimonio, la pareja se separa en 1998, aunque el divorcio legal se concreta hasta 2002. América ha explicado que el desgaste emocional y los problemas recurrentes, incluidos los celos y las infidelidades, hacen imposible continuar juntos. Ella enfatiza que no tolera la falta de respeto y que prefería mantener la dignidad personal y familiar, incluso ante la figura pública de Alejandro.

A pesar de la separación, ambos conservan una relación cordial basada en el respeto y el amor por sus hijos. América afirma que no guarda rencor y que el cariño hacia Alejandro permanece por el papel que él tiene en la vida de sus hijos y nietos. En junio de 2023, América se casa de nuevo, pero reconoce que la historia con Alejandro siempre será parte de su vida y la de sus hijos.