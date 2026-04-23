PT pide al gobierno de Chihuahua explicar participación de agentes de EEUU en operativo contra el narco

El Partido del Trabajo pidió que Maru Campus aclare la situación sobre la presunta participación de dos agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua. (Foto: @MaruCampos_G)

Luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se reuniera con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, donde se abordo la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico, el Partido del Trabajo (PT) exigió aclarar los hechos ocurridos el pasado domingo 19 de abril.

A través de un comunicado, los petistas calificaron como “inadmisible que se realicen acciones de inteligencia, o de campo, como las ocurridas en el estado de Chihuahua, donde dos agentes estadounidenses y uno estatal perdieron la vida tras el desbarrancamiento de su vehículo”.

El partido destacó el hecho de que las autoridades estatales no reportaron las actividades que realizaron los dos agentes estadounidenses que perdieron la vida en territorio mexicano durante un operativo “ejecutado sin conocimiento previo, coordinación ni autorización de las autoridades federales correspondientes”.

Intromisión extranjera viola soberanía nacional

Al igual que lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, los petistas coincidieron en que la intromisión de cualquier elemento extranjero “constituye una grave intromisión a nuestra soberanía nacional”.

Reiteraron que el secretismo que ha mantenido el gobierno de Maru Campos “es severo”; por lo que, instaron a esclarecer “por qué las autoridades locales permitieron o participaron en estas acciones sin notificar al Gobierno Federal, vulnerando así los protocolos de seguridad compartida”.

La gobernadora de Chihuahua se reunió con Omar García Harfuch. (EFE/Isaac Esquivel)

En el mensaje explicaron que cualquier acción como la exhibida en los últimos días debe ser “consultada y avalada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Senado de la República”, advirtiendo que ignorar esta vía puede representar una falta administrativa, además de poner en “riesgo la estabilidad del país”.

Asimismo, mostraron su respaldo a la decisión de Sheinbaum para que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, “ ofrezca una explicación detallada de los hecho”.

Ley de Seguridad Nacional estipula intervención extranjera

En la conferencia del 22 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó las disposiciones del artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional:

Sólo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas a la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que correspondan en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda, en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. Deberán presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.