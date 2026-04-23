De violencia contra periodistas a la desaparición forzada: Alto Comisionado de la ONU relata situación de derechos humanos en México

El Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos visitó México cuatro días. | Jovany Pérez

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, concluyó su visita de cuatro días a México tras reunirse con autoridades de los tres poderes, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, haciendo un llamado a no politizar la crisis de desapariciones forzadas ni la violencia contra periodistas y defensores.

Türk reconoció que el país cuenta con una sociedad civil activa y diversa, pero advirtió que persiste la violencia contra quienes defienden derechos humanos, en especial mujeres, periodistas y personas indígenas.

El funcionario destacó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue considerado un modelo regional relevante por su esquema de gobernanza e inclusión de la sociedad civil.

Señaló que en diálogo con Ernestina Godoy, fiscal general de la República (FGR), coincidió en la urgencia de incrementar la capacidad de investigación ante ataques a periodistas y defensores.

Asimismo, Türk enfatizó la necesidad de adoptar el protocolo de investigación para crímenes contra personas defensoras, en cuya elaboración participó su Oficina.

Violencia y crimen organizado afectan derechos fundamentales

Türk explicó que la seguridad pública sigue siendo uno de los problemas más complejos del país.

Señaló el impacto del crimen organizado, incluido el tráfico de drogas y el flujo constante de armas, que afecta el ejercicio de derechos humanos.

Reconoció los programas oficiales para recolectar armas, pero consideró insuficiente la respuesta frente al ingreso de armamento.

El alto comisionado resaltó la importancia de fortalecer instituciones civiles y profesionales sujetas a mecanismos de rendición de cuentas.

La impunidad fue un reclamo recurrente en sus encuentros con víctimas y organizaciones.

“Que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos que incluyan el reconocimiento del dolor sufrido, la reparación y las garantías de no repetición”, subrayó.

En diálogo con la Suprema Corte de Justicia, Türk detalló que escuchó sobre esfuerzos para acercar la justicia a la ciudadanía y ampliar el acceso, así como avances en el reconocimiento de la diversidad jurídica.

Mostró preocupación por la prisión preventiva oficiosa y alentó a privilegiar medidas alternativas para no vulnerar la presunción de inocencia.

Desapariciones forzadas marcan la crisis de derechos humanos

El alto comisionado calificó las desapariciones como uno de los problemas más graves y dolorosos. Destacó el sufrimiento prolongado de las familias, el impacto en confianza institucional y el riesgo diferenciado para mujeres, migrantes, personas LGBTI+ y niñas y niños.

Türk reconoció el valor de los colectivos de familias y la necesidad de garantizar su seguridad y participación en los procesos de búsqueda.

La Ley General en materia de Desaparición Forzada y la adopción del protocolo nacional de búsqueda fueron vistas como avances.

Türk insistió en que el Estado debe reforzar mecanismos de búsqueda, identificación forense y capacidades de investigación.

En esete ssentido, llamó a que este esfuerzo no se politice y a que las víctimas estén en el centro de las acciones.

Avances y retos en derechos de pueblos indígenas y mujeres

Türk mencionó la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y los esfuerzos por desarrollar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Valoró la preservación y promoción de lenguas indígenas y la creación de la Secretaría de las Mujeres, así como la política de paridad de género en los poderes del Estado.

Mostró desaliento ante la persistencia de la violencia de género y los feminicidios, con siete mujeres asesinadas diariamente.

Consideró que la próxima ley general de feminicidio, que obligará a homologar procesos en todo el país, será un avance.

Reducción de pobreza y papel internacional de México

Türk reconoció la reducción de la pobreza y el aumento del acceso a derechos sociales mediante políticas de protección social, salario mínimo y pensión universal para adultos mayores.

Destacó el papel de México en el sistema internacional de derechos humanos y reiteró la disposición de su Oficina para brindar asistencia técnica y acompañar los procesos pendientes.

¿Quién es el Alto Comisionado de Derechos Humanos y cuáles son sus funciones?

El actual Alto Comisionado es Volker Türk, quien asumió el cargo el 17 de octubre de 2022. Türk ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos universales, con especial énfasis en la protección internacional de personas refugiadas y apátridas.

Antes de ocupar este puesto, fue Secretario General Adjunto de Política en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU y coordinador del “Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos”.

También fue Alto Comisionado Auxiliar para la Protección en ACNUR, donde tuvo un papel clave en el Pacto Mundial sobre los Refugiados.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos directivos en ACNUR y ha trabajado en países como Malasia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, la República Democrática del Congo y Kuwait.

Volker Türk es doctor en derecho internacional por la Universidad de Viena y maestro en derecho por la Universidad de Linz, Austria.

Además, ha publicado investigaciones sobre derecho internacional y habla inglés, francés y tiene conocimientos de español.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el funcionario principal en materia de derechos humanos dentro del sistema de la ONU.

Este cargo responde ante el Secretario General y se encarga de todas las actividades y la administración de la Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH).

Entre sus funciones destacan: ejecutar los mandatos asignados por la Asamblea General según la resolución 48/141 y otras posteriores; asesorar al Secretario General sobre políticas de derechos humanos; garantizar que los apoyos lleguen a los proyectos, actividades y organismos del programa de derechos humanos; y representar al Secretario General en reuniones y foros internacionales sobre la materia.

Además, puede realizar tareas especiales que le encomiende el Secretario General.

El nombramiento del Alto Comisionado lo realiza el Secretario General, con aprobación de la Asamblea General y tomando en cuenta la rotación geográfica, por un periodo de cuatro años renovable una sola vez.