Sheinbaum responde a llamado de Alto Comisionado de la ONU a no politizar crisis de desapariciones en México: “Nos ocupa a todos”

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el llamado de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre no politizar la crisis de personas desaparecidas en México, al afirmar que atender el delito y a las víctimas “nos ocupa a todos”.

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