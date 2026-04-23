México

Sheinbaum responde a llamado de Alto Comisionado de la ONU a no politizar crisis de desapariciones en México: “Nos ocupa a todos”

La presidenta indicó que en su reunión con Volker Türk, solicitó “varias colaboraciones” para temas de derechos humanos

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Sheinbaum dio detalles sobre su reunión con Volker Türk. | Presidencia / X- Volker Türk
Sheinbaum dio detalles sobre su reunión con Volker Türk. | Presidencia / X- Volker Türk

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el llamado de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre no politizar la crisis de personas desaparecidas en México, al afirmar que atender el delito y a las víctimas “nos ocupa a todos”.

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