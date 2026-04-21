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PAN condena el ingreso no autorizado a la casa del diputado federal César Damián

La familia del legislador se encontraba en el domicilio al momento del suceso

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Intento de robo, forzar cerradura, crimen en casa, seguridad fallida, intruso nocturno, violación de propiedad privada. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Partido Acción Nacional denuncia un ingreso no autorizado en la casa de la familia del diputado César Damián en Ciudad de México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Partido Acción Nacional (PAN) denunció un ingreso no autorizado en la casa de la familia del diputado César Damián este 20 de abril en la Ciudad de México.

Durante el incidente, la esposa e hija del diputado estaban en el domicilio, según un comunicado emitido por el Grupo Parlamentario del PAN y el Comité Ejecutivo Nacional en las redes del partido.

Autoridades de Baja California, encabezadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, recibieron la solicitud del PAN para proteger la integridad del diputado y su familia.

La familia del legislador se encontraba en el domicilio al momento del suceso, mientras instancias panistas solicitan la protección de las autoridades y una investigación para esclarecer la situación vivida en Ciudad de México
La esposa e hija del diputado César Damián estaban en el domicilio durante el acto reportado por el Grupo Parlamentario del PAN. Crédito: X/@CesarDamianR

El coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, subrayó: “Las autoridades están obligadas a garantizar su seguridad. Exigimos que se llegue a las últimas consecuencias.

De acuerdo con la versión difundida en el comunicado, el acto sería interpretado como una posible advertencia derivada de los señalamientos públicos del legislador sobre temas de seguridad y extorsión en su estado.

El partido demanda al Gobierno Federal la implementación de medidas de resguardo y una investigación que esclarezca los hechos y determine responsabilidades. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y la bancada panista aseguran que darán seguimiento al caso ante las instancias correspondientes.

El PAN podría postular a Grecia Quiroz en las elecciones del 2027 de Michoacán

Jorge Romero Herrera confirma que Acción Nacional prioriza perfiles con reconocimiento ciudadano fuera de sus estructuras tradicionales. (Foto: PAN)
Jorge Romero Herrera confirma que Acción Nacional prioriza perfiles con reconocimiento ciudadano fuera de sus estructuras tradicionales. (Foto: PAN)

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, confirmó el pasado 17 de abril el interés de la dirigencia para iniciar acercamientos con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, de cara a la selección de candidaturas para la renovación de 17 gubernaturas, incluido dicho estado, en la elección de 2027.

De acuerdo con declaraciones del propio dirigente, Acción Nacional busca sumar perfiles con reconocimiento ciudadano que hayan surgido fuera de las estructuras tradicionales del partido.

Tras el asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025, el PAN contempla a figuras como Quiroz, cuyas posturas políticas y preocupaciones, incluidas las relacionadas con la seguridad en Uruapan, serán escuchadas personalmente por Romero Herrera. El dirigente enfatiza que Acción Nacional tiene un espacio en donde se le reconoce lo que está haciendo”.

Sin embargo, la propia Quiroz rechazó la propuesta al día siguiente, afirmando que “Si participamos, va a ser bajo la línea independiente.

El candidato del PAN para la gubernatura de Michoacán podría ser el actual alcalde de Morelia

Omar García Harfuch; Morelia; Alfonso Martínez Alcázar; Michoacán
El PAN designa a Martínez Alcázar como Coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia para fortalecer su estrategia previa al proceso electoral. Crédito: Facebook: Alfonso Martínez Alcazar

El PAN perfila desde el pasado 18 de abril a Alfonso Martínez Alcázar, actual alcalde de Morelia, como su posible candidato a la gubernatura de Michoacán para las elecciones de 2027, articulando su estrategia en torno a tres temas centrales: seguridad, desarrollo económico y bienestar social.

Martínez Alcázar fue nombrado por el PAN como Coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia, un cargo operativo cuyo objetivo es sentar las bases de una agenda estatal con miras al próximo proceso electoral.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del partido, resaltó en una conferencia de prensa que el perfil de Martínez Alcázar se distingue por su experiencia administrativa y su capacidad para consolidar un proyecto político competitivo. La dirigencia sostiene que esta designación busca no solo fortalecer la estructura interna del PAN, sino también posicionar a Martínez Alcázar frente al electorado.

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