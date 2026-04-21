Tyler The Creator explota contra librería de CDMX por publicar fotos suyas sin autorización: “Muy molesto”

El artista estadounidense, ganador de tres Grammys y creador del festival Camp Flog Gnaw, mantiene un perfil disruptivo y defensor de la privacidad

La publicación de imágenes captadas por cámaras de seguridad, donde aparece Tyler, The Creator en la librería Polilla de la colonia Roma Norte durante su visita a Ciudad de México, desató un debate sobre los límites de la privacidad para figuras públicas.

El rapero estadounidense expuso su molestia luego de que el establecimiento compartió sin permiso el video de su paso por el local, señalando que este tipo de acciones trasgrede el respeto a la vida privada incluso en espacios abiertos, esto ocurre en el marco de la gira CHROMAKOPIA: The World Tour y tras su presentación en el Palacio de los Deportes.

Tyler, The Creator es reconocido por su trayectoria musical innovadora y sus colaboraciones con marcas internacionales y artistas destacados (Reuters)

El incidente se volvió tema público el sábado 18 de abril, cuando Tyler Gregory Okonma —nombre de pila del artista— utilizó sus historias de Instagram para mostrar una captura del video difundido por la librería.

En el mensaje, enfatizó: “Es muy molesto. Simplemente estás viviendo tu vida, ocupándote de lo tuyo y, de repente, ves que suben videos de cámaras de seguridad donde sólo apareces existiendo, para que la gente pueda presumir que te vio o conseguir el engagement que buscan.”

Tyler, The Creator reclama respeto a la privacidad tras difusión de video por librería Polilla en la Roma Norte (IG)

Agregó que el comportamiento de divulgar grabaciones involuntarias de celebridades termina volviéndose habitual y erosiona la noción de espacio personal. “Aquí no, el espacio personal debe respetarse sin importar cuántas canciones te sepas”, destacó.

Polémica en redes: apoyo a Tyler y críticas por su reacción

El caso generó posturas encontradas en redes sociales. Parte del público respalda a Tyler, The Creator por defender su derecho a la privacidad, mientras otros consideran que resulta ineludible ser grabado en espacios comerciales que cuentan con cámaras de seguridad, especialmente tratándose de una figura reconocida.

Usuarios argumentan que la condición de personaje público implica cierto grado de exposición y que la presencia de cámaras es parte de la vida urbana cotidiana.

Al llegar a la capital, el propio Tyler comentó que disfruta recorrer las calles y explorar durante sus viajes, buscando mantener su intimidad al margen de los reflectores.

La difusión de grabaciones de cámaras de seguridad en Ciudad de México desata debate sobre límites de privacidad de figuras públicas (IG)

Durante su estancia en Ciudad de México los días 24 y 25 de marzo de 2026, fue visto en diversos sitios y saludó a la dueña de la librería Polilla. De acuerdo con publicaciones del establecimiento, el cantante hojeó libros, felicitó personalmente a la encargada por promover los formatos físicos y firmó un ejemplar en muestra de aprecio.

La postura de Polilla Librería: ausencia de respuesta oficial

En sus redes sociales, la librería Polilla difundió inicialmente la visita con tono positivo. Publicó imágenes del libro autografiado y confirmó la presencia del rapero en su espacio cultural.

La visita de Tyler, The Creator a la librería Polilla incluye la firma de un libro y el reconocimiento al valor de los formatos físicos (X)

Más adelante, publicó extractos del material de vigilancia, donde se observa al músico explorando el local, sin interacción específica con las cámaras. Al cierre de esta nota, la librería no ha emitido disculpa ni posicionamiento formal ante el reclamo del músico estadounidense. La publicación donde aparecían las imágenes desde las cámaras de seguridad ya no está visible en su perfil.