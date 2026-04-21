Angélica Vale revela qué pasa con sus hijos en medio de su divorcio con Otto Padrón y las grabaciones de ‘Juego de Voces’

La actriz y conductora Angélica Vale revela que tener trabajo ha sido lo más bello que le ha ocurrido durante su proceso de separación. (Redes cociales)

Angélica Vale confirma que su divorcio de Otto Padrón sigue en trámite y que, actualmente, sus dos hijos residen con su papá en Los Ángeles, según declaró en entrevista con el periodista Edén Dorantes. La actriz viaja de manera frecuente a la Ciudad de México para grabaciones de la tercera temporada del programa ‘Juego de voces’.

El bienestar de los hijos se mantiene como prioridad para ambos padres. Vale afirmó: “Siempre lo tenemos como prioridad, que nuestros hijos estén bien y estén contentos”, y explicó que, tras catorce años de matrimonio, no desea generar conflictos por la custodia: “No es sano para nuestros hijos”.

“Se quedan en Los Ángeles con su papi, después de tantos años juntos y después de haber tenido un matrimonio tan bonito, porque fue un matrimonio muy bonito, pues ni modo de ponernos a pelear ya ahorita a estas alturas, ¿para qué? Aparte creo que no es sano para nuestros hijos”, dijo.

Angélica Vale descarta cualquier conflicto por la custodia de sus hijos y afirma que busca evitar tensiones familiares (Instagram: Otto Padrón)

Diferentes versiones han señalado que la relación estaría desgastada y existieron dificultades de convivencia tanto en la pareja como con la familia de la actriz, incluida Angélica María. Una fuente citada por la revista TVNotas aseguró que hubo descalificaciones y supuestos engaños por parte de Padrón, aunque ninguna de estas afirmaciones fue confirmada con pruebas.

La nueva etapa de tranquilidad en la vida de Angélica Vale

Sobre su proceso personal, Angélica Vale compartió en entrevista previa con Televisa Espectáculos que atraviesa una etapa de tranquilidad y autovaloración:

“En una etapa de mi vida muy hermosa, estoy como muy tranquila, muy contenta conmigo. Estoy aprendiendo mucho, me estoy queriendo mucho, respetando mucho, y es algo que nunca había tenido tiempo y ahora estoy haciendo. He tenido tiempo para mí y para mis hijos, que son lo más importante en mi vida, y estoy muy contenta”.

Por ahora, la actriz mantiene su agenda laboral entre México y Estados Unidos, mientras sus hijos se mantienen bajo el cuidado de Otto Padrón. El trámite de divorcio aún no concluye.

“Sigo en proceso de divorcio, pero estamos bien, mis hijos están bien, yendo y viniendo, no hay de otra”, comentó Angélica Vale.

Los dos hijos de Angélica Vale residen actualmente con su padre en Los Ángeles mientras la actriz trabaja en México (Instagram: Otto Padrón)

El fin de una historia de 14 años juntos

Angélica Vale se casó con Otto Padrón, ejecutivo de televisión, el 19 de febrero de 2011 en la capilla del Antiguo Colegio de las Vizcaínas, en una ceremonia acompañada por familiares y amigos. Su relación comenzó tras conocerse en el entorno profesional y, durante varios años, formaron una familia con dos hijos: Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

Durante su matrimonio, la pareja se mostró unida y Otto Padrón destacó como un apoyo importante en la carrera de Angélica Vale. Compartían intereses profesionales y personales, como el gusto por los viajes y la crianza activa de sus hijos.

Angélica Vale comparte que vive una etapa de autovaloración, tranquilidad y aprendizaje personal en medio del proceso de divorcio (Angélica Vale, YouTube)

En abril de 2025, Angélica Vale y Otto Padrón decidieron separarse y, en noviembre del mismo año, Vale confirmó públicamente que estaban en proceso de divorcio. La actriz explicó que la decisión fue de común acuerdo y que buscan priorizar la paz y el bienestar de sus hijos. Según documentos judiciales, la causa del divorcio sería “diferencias irreconciliables”.