México

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

El colectivo denunció que el sitio ya había sido señalado y exigió a las autoridades que sea investigado

Guardar
Madres buscadoras de Jalisco son amenazadas durante labores
Foto: Facebook / Madres Buscadoras de Jalisco

Integrantes del colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco vivieron momentos de tensión durante una búsqueda en la zona de Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, luego de que sujetos armados las amedrentaran durante sus labores de rastreo.

El colectivo acudió el pasado sábado 18 de abril a un punto previamente señalado, encontrando un escenario que evidenciaba la utilización del lugar como presunta casa de seguridad por integrantes del crimen organizado.

Al llegar al sitio, las madres buscadoras se percataron de que no estaba asegurado ni resguardado por las autoridades, ya que permanecía abierto, abandonado y en aparente operación.

El colectivo denunció que durante la realización de sus labores en el inmueble, al menos 9 hombres armados arribaron en motocicletas y vehículos, quienes las amedrentó de manera directa.

Respuesta de las autoridades se dio 40 minutos después, acusan

Madres buscadoras de Jalisco son amenazadas durante labores
Foto: Facebook / Madres Buscadoras de Jalisco

El colectivo informó que debido a la situación de alto riesgo en la que se encontraban solicitaron apoyo a las autoridades, quienes tardaron 40 minutos en arribar.

Durante este lapso, las integrantes del colectivo permanecieron en el lugar sin resguardo, enfrentando el miedo y el peligro que implicaba la presencia de hombres armados y la confrontación directa con personas de la zona.

“Este hecho no es aislado, es reflejo del abandono institucional y de la falta de condiciones mínimas de seguridad para quienes realizan labores de búsqueda. Las madres buscadoras no deberían exponerse a este nivel de violencia”, denunció el colectivo.

Además, las madres buscadoras acusaron que las autoridades deberían acompañarlas en sus búsquedas ante el riesgo en el que pueden encontrarse al ingresar a sitios utilizados por criminales.

Colectivo exige seguridad tras intimidación

Amenazan a madres buscadoras en Jalisco
Foto: Facebook / Madres Buscadoras de Jalisco

Ante esta situación, el colectivo exigió a las autoridades que se les brinde seguridad para que puedan realizar sus labores de rastreo sin ser víctimas de amenazas o agresiones.

Debido a esto, Madres Buscadoras de Jalisco solicitó no solo seguridad inmediata y permanente, sino que las autoridades les brinden una respuesta oportuna cuando se susciten situaciones de riesgo.

Además, pidieron una investigación urgente en el inmueble para que sea asegurado y los indicios sean preservados para la localización de personas desaparecidas en el estado. Asimismo, solicitaron “garantías reales para la integridad de las madres buscadoras”.

“No buscamos culpables. Buscamos a quienes nos faltan, pero hoy también alzamos la voz para exigir lo más básico: el derecho a buscar sin poner en riesgo la vida”, detallaron en un comunicado.

El colectivo también compartió dos videos durante sus labores de búsqueda, en los que mostraron las condiciones en las que se encuentran los dos inmuebles -actualmente abandonados-.

Madres buscadoras son amenazadas en Jalisco
Foto: Facebook / Madres Buscadoras Jalisco

En los materiales también se observa a las mujeres mientras realizan una búsqueda en la zona de tierra con la que cuenta el inmueble, esto con el objetivo de localizar posibles restos óseos enterrados.

Temas Relacionados

Madres buscadorasJaliscoamenazasintimidaciónTlajomulco de ZúñigaChulavistaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 20 de abril

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 20 de abril

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

La noticia se confirmó a través de redes sociales por su familia

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

Sheinbaum coincide con el presidente de España en que la “derecha es el odio”

La presidenta respaldó el discurso de Pedro Sánchez en la cumbre progresista de Barcelona

Sheinbaum coincide con el presidente de España en que la “derecha es el odio”

Empresas de autobuses ya no podrán exigir identificación y estatus migratorio de pasajeros tras fallo de tribunal federal

Las empresas ya no pueden negar boletos ni acceso a pasajeros sin identificación ni estancia migratoria

Empresas de autobuses ya no podrán exigir identificación y estatus migratorio de pasajeros tras fallo de tribunal federal

¿Cuál es la edad de jubilación anticipada del ISSSTE? Este decreto lo indica

Este nuevo esquema busca reconocer años de servicio y permitir que ciertos trabajadores puedan pensionarse antes de lo previsto en la legislación anterior

¿Cuál es la edad de jubilación anticipada del ISSSTE? Este decreto lo indica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de media tonelada de aparente marihuana en operativo en la zona rural de Acapulco

Ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de abril: intervienen casa de seguridad de grupo criminal en Tuxtla Gutiérrez durante operativo en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

¿JOP le canta a Kimberly Loaiza? El video que desató teorías, romance y polémica en redes

Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez y desata escándalo: “Está funadísima la vieja”

Fans de Luis Miguel y Aracely Arámbula piden que dejen de “acosar” a Miguel Gallego Arámbula tras nuevas fotos

¿Quién es la integrante de Venga la Alegría que fue golpeada por un conductor de aplicación?

DEPORTES

Quién será el rival de México para buscar el boleto al Mundial Femenil 2027

Quién será el rival de México para buscar el boleto al Mundial Femenil 2027

Mateo Chávez recuerda a Chivas tras ganar la Copa de Países Bajos con el AZ Alkmaar

León vs América, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

José Ramón Fernández ve “una dictadura” en el futbol y en México: “No estamos en democracia, es peligroso”

Gerardo Ulloa obtiene su segunda medalla de oro de la semana en Cross Country