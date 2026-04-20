Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Foto: Facebook / Madres Buscadoras de Jalisco

Integrantes del colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco vivieron momentos de tensión durante una búsqueda en la zona de Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, luego de que sujetos armados las amedrentaran durante sus labores de rastreo.

El colectivo acudió el pasado sábado 18 de abril a un punto previamente señalado, encontrando un escenario que evidenciaba la utilización del lugar como presunta casa de seguridad por integrantes del crimen organizado.

Al llegar al sitio, las madres buscadoras se percataron de que no estaba asegurado ni resguardado por las autoridades, ya que permanecía abierto, abandonado y en aparente operación.

El colectivo denunció que durante la realización de sus labores en el inmueble, al menos 9 hombres armados arribaron en motocicletas y vehículos, quienes las amedrentó de manera directa.

Respuesta de las autoridades se dio 40 minutos después, acusan

Foto: Facebook / Madres Buscadoras de Jalisco

El colectivo informó que debido a la situación de alto riesgo en la que se encontraban solicitaron apoyo a las autoridades, quienes tardaron 40 minutos en arribar.

Durante este lapso, las integrantes del colectivo permanecieron en el lugar sin resguardo, enfrentando el miedo y el peligro que implicaba la presencia de hombres armados y la confrontación directa con personas de la zona.

“Este hecho no es aislado, es reflejo del abandono institucional y de la falta de condiciones mínimas de seguridad para quienes realizan labores de búsqueda. Las madres buscadoras no deberían exponerse a este nivel de violencia”, denunció el colectivo.

Además, las madres buscadoras acusaron que las autoridades deberían acompañarlas en sus búsquedas ante el riesgo en el que pueden encontrarse al ingresar a sitios utilizados por criminales.

Colectivo exige seguridad tras intimidación

Foto: Facebook / Madres Buscadoras de Jalisco

Ante esta situación, el colectivo exigió a las autoridades que se les brinde seguridad para que puedan realizar sus labores de rastreo sin ser víctimas de amenazas o agresiones.

Debido a esto, Madres Buscadoras de Jalisco solicitó no solo seguridad inmediata y permanente, sino que las autoridades les brinden una respuesta oportuna cuando se susciten situaciones de riesgo.

Además, pidieron una investigación urgente en el inmueble para que sea asegurado y los indicios sean preservados para la localización de personas desaparecidas en el estado. Asimismo, solicitaron “garantías reales para la integridad de las madres buscadoras”.

“No buscamos culpables. Buscamos a quienes nos faltan, pero hoy también alzamos la voz para exigir lo más básico: el derecho a buscar sin poner en riesgo la vida”, detallaron en un comunicado.

El colectivo también compartió dos videos durante sus labores de búsqueda, en los que mostraron las condiciones en las que se encuentran los dos inmuebles -actualmente abandonados-.

Foto: Facebook / Madres Buscadoras Jalisco

En los materiales también se observa a las mujeres mientras realizan una búsqueda en la zona de tierra con la que cuenta el inmueble, esto con el objetivo de localizar posibles restos óseos enterrados.