Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed tras polémica en el América vs Toluca: Zendejas se salva

Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Luego de los incidentes violentos que se registraron en el Estadio Banorte durante el partido América vs Toluca de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló las sanciones a los jugadores involucrados en los disturbios dentro y fuera de la cancha.

Helinho fue suspendido por tres partidos y no verá actividad con los Diablos Rojos hasta instancias de liguilla, en los cuartos de final de vuelta. Pero, entre las decisiones que tomó la Comisión sobresalió que Alejandro Zendejas únicamente recibió una multa económica. Pese a que los dos futbolistas fueron quienes iniciaron los disturbios en la cancha del Estadio Azteca, las autoridades determinaron que el extremo azulcrema tuvo “conducta inapropiada” y no ameritó la suspensión de partidos.

Sanciones de la Jornada 15 América vs Toluca

Helio Nunes: por la expulsión, conducta violenta y altercados al interior del estadio Banorte, será suspendido 3 partidos y será acreedor a una sanción económica.

Antonio Mohamed: 1 partido de suspensión y multa económica, por la conducta inapropiada hacía un rival.

Sahyr Mohamed: 1 partido de suspensión por abandonar el área técnica y protestar al cuerpo arbitral.

Henry Martín: 1 partido de suspensión y multa económica, por altercados al interior del estadio Banorte.

Alejandro Zendejas: sanción económica por conducta inapropiada hacía un rival.

Directivos y cuerpo técnico de ambos clubes América y Toluca: multa económica por la conducta impropia en el trayecto a vestidores del inmueble.

Estadio Azteca no será vetado

Estadio Banorte: multa económica por la conducta desplegada por la afición asistente al encuentro.

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