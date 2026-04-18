Detienen a Salomón Barragán, alias “El Salo”, presunto líder de una célula del CJNG en Baja California

Salomón Barragán también es identificado bajo el alias de "El 10". Crédito: Especial

Fuerzas federales en coordinación con autoridades de Baja California detuvieron a Salomón Barragán, alias “El Salo” o “El 10″, presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operación en el municipio de Tecate.

Según los reportes oficiales, el grupo comandado por “El Salo” está vinculado con el aumento de homicidios en la zona. El operativo, que también permitió la captura de su jefe de escoltas conocido como “El 11” y dos integrantes más, ocurrió tras ubicar a los sospechosos en un domicilio cerca de la colonia El Nido de las Águilas.

“El Salo” era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades

Tras la captura, el inmueble quedó bajo resguardo ante la sospecha de que servía como punto de almacenamiento de armas, mientras las autoridades solicitaron una orden de cateo para ingresar de manera formal.

Según los reportes oficiales, el grupo intentó escapar al detectar la presencia policial. Los elementos de seguridad actuaron para impedir la huida, logrando la detención sin que se registraran enfrentamientos ni lesionados.

La operación, resultado de la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal, apuntó a uno de los principales objetivos en la estrategia de combate a la delincuencia organizada en la región.

El operativo apuntó a una célula generadora de violencia

Las autoridades atribuyen a la célula encabezada por Barragán el incremento de hechos violentos en Tecate y municipios vecinos. La presencia del grupo en la zona habría generado disputas con otras organizaciones, lo que se reflejó en el número de homicidios y otros delitos de alto impacto registrados en los últimos meses.

El Salo habría dejado al Cártel de Sinaloa para unirse al CJNG. (imagen ilustrativa) (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

Reportes de Zeta Tijuana refieren que “El Salo” formaba parte del Cártel de Sinaloa, sin embargo, habría dejado la organización para integrarse a las filas del CJNG. Esta decisión sería la causante de la alza en homicidios e índices delictivos en la región.

La detención ocurre en un contexto de reforzamiento de la seguridad en puntos estratégicos del estado.

El despliegue incluyó labores de inteligencia para ubicar al grupo y evitar una confrontación armada durante la intervención.

El domicilio quedó bajo resguardo para investigación

Tras la detención, el inmueble donde se encontraban los integrantes de la célula quedó bajo resguardo oficial.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los otros tres arrestados junto con “El Salo” fueron identificados como Julio “N”, Rogelio “N” y Daniel “N”. Entre ellos estaría el supuesto líder de escoltas de “El Salo”.

Las autoridades presumen que el lugar donde fue localizado “El Salo” funcionaba como base operativa y almacenamiento de armamento. La solicitud de una orden de cateo busca asegurar evidencias que aporten a las investigaciones sobre la estructura y operaciones del grupo.

El caso permanece bajo seguimiento de las autoridades estatales, que mantienen el despliegue en la zona para evitar posibles reacciones de otros integrantes de la organización y garantizar la continuidad de las investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto.