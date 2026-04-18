México

Detienen a Salomón Barragán, alias “El Salo”, presunto líder de una célula del CJNG en Baja California

Junto a “El Salo” también fue detenido el supuesto jefe de escoltas de la organización, identificado como “El 11″ y dos sujetos más

Guardar
Salomón Barragán también es identificado bajo el alias de "El 10". Crédito: Especial
Salomón Barragán también es identificado bajo el alias de "El 10". Crédito: Especial

Fuerzas federales en coordinación con autoridades de Baja California detuvieron a Salomón Barragán, alias “El Salo” o “El 10″, presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operación en el municipio de Tecate.

Según los reportes oficiales, el grupo comandado por “El Salo” está vinculado con el aumento de homicidios en la zona. El operativo, que también permitió la captura de su jefe de escoltas conocido como “El 11” y dos integrantes más, ocurrió tras ubicar a los sospechosos en un domicilio cerca de la colonia El Nido de las Águilas.

“El Salo” era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades

Tras la captura, el inmueble quedó bajo resguardo ante la sospecha de que servía como punto de almacenamiento de armas, mientras las autoridades solicitaron una orden de cateo para ingresar de manera formal.

Según los reportes oficiales, el grupo intentó escapar al detectar la presencia policial. Los elementos de seguridad actuaron para impedir la huida, logrando la detención sin que se registraran enfrentamientos ni lesionados.

La operación, resultado de la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal, apuntó a uno de los principales objetivos en la estrategia de combate a la delincuencia organizada en la región.

El operativo apuntó a una célula generadora de violencia

Las autoridades atribuyen a la célula encabezada por Barragán el incremento de hechos violentos en Tecate y municipios vecinos. La presencia del grupo en la zona habría generado disputas con otras organizaciones, lo que se reflejó en el número de homicidios y otros delitos de alto impacto registrados en los últimos meses.

El Salo habría dejado al Cártel de Sinaloa para unirse al CJNG. (imagen ilustrativa) (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)
El Salo habría dejado al Cártel de Sinaloa para unirse al CJNG. (imagen ilustrativa) (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

Reportes de Zeta Tijuana refieren que “El Salo” formaba parte del Cártel de Sinaloa, sin embargo, habría dejado la organización para integrarse a las filas del CJNG. Esta decisión sería la causante de la alza en homicidios e índices delictivos en la región.

La detención ocurre en un contexto de reforzamiento de la seguridad en puntos estratégicos del estado.

El despliegue incluyó labores de inteligencia para ubicar al grupo y evitar una confrontación armada durante la intervención.

El domicilio quedó bajo resguardo para investigación

Tras la detención, el inmueble donde se encontraban los integrantes de la célula quedó bajo resguardo oficial.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los otros tres arrestados junto con “El Salo” fueron identificados como Julio “N”, Rogelio “N” y Daniel “N”. Entre ellos estaría el supuesto líder de escoltas de “El Salo”.

Las autoridades presumen que el lugar donde fue localizado “El Salo” funcionaba como base operativa y almacenamiento de armamento. La solicitud de una orden de cateo busca asegurar evidencias que aporten a las investigaciones sobre la estructura y operaciones del grupo.

El caso permanece bajo seguimiento de las autoridades estatales, que mantienen el despliegue en la zona para evitar posibles reacciones de otros integrantes de la organización y garantizar la continuidad de las investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto.

Temas Relacionados

CJNGDetenidosTecateBaja CaliforniaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 18 de abril: posibles descargas eléctricas en Jalisco, Michoacán y Guanajuato

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 18 de abril: posibles descargas eléctricas en Jalisco, Michoacán y Guanajuato

¿Tuviste varicela? Podrías desarrollar herpes zóster décadas después: así puedes prevenirlo

La detección oportuna de esta enfermedad es clave para reducir la duración del brote y la intensidad del dolor

¿Tuviste varicela? Podrías desarrollar herpes zóster décadas después: así puedes prevenirlo

Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana EN VIVO desde el Zócalo de la CDMX

Sigue minuto a minuto la presentación del tenor italiano en la Plaza de la Constitución de la capital mexicana

Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana EN VIVO desde el Zócalo de la CDMX

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 18 de abril: presencia de manifestantes en el Ángel de la Independencia

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 18 de abril: presencia de manifestantes en el Ángel de la Independencia

Transportistas acusa simulación de Segob, preparan acciones en la inauguración del Mundial 2026

La organización acusó al subsecretario de gobernación, César Yáñez, de mentir sobre la crisis que atraviesa el sector

Transportistas acusa simulación de Segob, preparan acciones en la inauguración del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

En festivales de música: así operaba el narco húngaro János Balla, alias Dániel Takács, que se escondía en Cancún

En festivales de música: así operaba el narco húngaro János Balla, alias Dániel Takács, que se escondía en Cancún

Desaparece Kassandra Rodríguez, exnovia venezolana de El Pozoles, líder de la Unión Tepito

Colectivo que encontró más de mil restos en límites de Tláhuac y Chalco asegura que autoridades han sido rebasadas

Era uno de los más buscados en Europa y fue detenido en Quintana Roo: él es János Balla, alias “Dániel Takács”

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 18 de abril: Detienen en Quintana Roo a uno de los 10 delincuentes más buscados en Europa

ENTRETENIMIENTO

Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana EN VIVO desde el Zócalo de la CDMX

Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana EN VIVO desde el Zócalo de la CDMX

Donghae de Super Junior debuta como solista: fecha y horario del lanzamiento de su primer álbum “ALIVE” en México

¿Nueva Reina del Pop? Fans mexicanos debaten tras colaboración de Madonna y Sabrina Carpenter

Así fue el primer encuentro público de Andrea Legarreta y Erik Rubín con sus nuevas parejas

El Dr.Gama “El cirujano de las estrellas” realiza un inesperado procedimiento estético a Sergio Mayer Mori

DEPORTES

Chicharito Hernández se engancha con fan en una dinámica por redes y causa polémica

Chicharito Hernández se engancha con fan en una dinámica por redes y causa polémica

Raúl Sarmiento critica la formación de Raoul ‘Pollo’ Ortiz en famosa televisora

¿Canelo Álvarez fue golpeado por David Benavides? La verdad detrás del video viral que circula en redes

César Ramos defiende a su compañera árbitra Katia Itzel previo al Mundial 2026 y lanza crítica al machismo en México

Qué debe pasar para que América asegure su lugar en la Liguilla del Clausura 2026