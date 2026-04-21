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Rafa Márquez habría firmado contrato para ser entrenador de la Selección Mexicana para el ciclo mundialista 2030

Javier Aguirre dejará su cargo en cuanto el Tri termine su participación en el Mundial 2026 para dar paso al proceso del “Káiser”

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Soccer Football - Friendly international - Mexico v Valencia - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - October 12, 2024 Mexico coach Javier Aguirre and assistant coach Rafael Marquez REUTERS/Henry Romero
Rafa Márquez será el director técnico de la Selección Mexicana para el proceso mundialista 2030 (REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana está a 52 días de iniciar su participación en la Copa Mundial 2026 bajo la dirección de Javier Aguirre, pero, desde que el Vasco tomó el cargo del combinado nacional, desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se adelantó que el siguiente proceso mundialista correrá a cargo de Rafael Márquez.

Este 20 de abril trascendió la declaración de Duilio Davino, Director Deportivo de la Selección Mexicana de Futbol, pues adelantó que Rafa Márquez ya habría firmado su contrato para convertirse en el director técnico del Tri para iniciar el proceso mundialista de 2030.

Durante una entrevista para Fox Sports, Davino aseguró que el contrato del Káiser para dirigir a la Selección Mexicana ya está completamente firmado, pero no solo eso, sino que desde la dirección de selecciones y la FMF ya avanzaron en la construcción del cuerpo técnico.

Duilio Davino confirma que Rafa Márquez será el entrenador del Tri para el ciclo mundialista 2030 (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Duilio Davino confirma que Rafa Márquez será el entrenador del Tri para el ciclo mundialista 2030 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Duilio Davino confirma que Rafa Márquez será el entrenador del Tri para el ciclo mundialista 2030

Rafael Márquez se incorporó a la Selección Mexicana como parte del proceso encabezado por Javier Aguirre rumbo al Mundial de este verano, desempeñándose como auxiliar del Vasco. No obstante, para el siguiente ciclo mundialista, Márquez asumirá el rol de entrenador principal de la selección.

Davino detalló: “Está firmado su contrato, está prácticamente en un 80% cerrado su cuerpo técnico, Andrés Guardado es una opción (para su cuerpo técnico) me gustaría que no lo diga yo, que lo diga él, pero Andrés es una muy buena opción, como entrenador es como era de jugador”.

Con estas palabras, el directivo dejó abierta la posibilidad de que Andrés Guardado forme parte del staff técnico de Márquez, aunque subrayó que la confirmación oficial le corresponde al propio entrenador.

Carrera de Rafa Márquez como futbolista

(GUSTAU NACARINO/REUTERS)
El ex defensa acumuló títulos y récords a lo largo de dos décadas en el futbol profesional (GUSTAU NACARINO/REUTERS)

Rafael Márquez Álvarez, conocido como Rafa Márquez, es uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos a nivel internacional. Su carrera profesional destaca por su paso en clubes de México y Europa, así como por su liderazgo y logros con la selección mexicana

El ex defensa acumuló títulos y récords a lo largo de dos décadas en el futbol profesional. Fue el primer mexicano en ganar la Champions League y fue capitán de la Selección Nacional en cinco Copas del Mundo, una marca sin precedente para el futbol internacional.

En su paso por Atlas, Márquez debutó a los 17 años y dio el salto a Europa con el AS Mónaco en 1999, donde ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia. Con el FC Barcelona, sumó cuatro Ligas de España, dos Champions League, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. También alzó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, consolidando su legado en el futbol europeo.

Jugó en la MLS con New York Red Bulls y volvió a México, donde ganó dos títulos de Liga MX con León. En Italia, vistió los colores del Hellas Verona antes de retirarse en Atlas. Participó en más de 500 partidos oficiales de club.

Con la Selección Mexicana, Márquez debutó en 1997 y sumó más de 140 partidos. Ganó la Copa Confederaciones de 1999, la Copa Oro en 2003 y 2011, y la Copa Concacaf en 2015. Fue capitán de México en los Mundiales de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, una cifra que ningún otro futbolista ha alcanzado.

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