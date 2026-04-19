Exatlón México: quién sale eliminado hoy 19 de abril

(FB/ExatlonMx)

La atención de los seguidores de Exatlón México se centró en el episodio de este domingo luego de que la semana pasada no hubo eliminación, debido a un cambio de reglas que permitió que todos los participantes continuaran en competencia.

Esta decisión mantuvo intacta la tensión en ambos equipos y elevó las expectativas para el nuevo duelo.

Filtraciones y pronósticos: ¿quién sería la siguiente eliminada?

Las redes sociales y sitios especializados empezaron a difundir desde el viernes versiones sobre la posible salida de una de las figuras del equipo rojo.

Diversos spoilers coinciden en que Karol Rojas podría ser la participante eliminada en el duelo de este domingo 19 de abril.

Según la información, la atleta estaría en riesgo junto con otras compañeras del equipo rojo, específicamente Jazmín Hernández y Paulette Galardo.

Por parte de las azules, los nombres que se mencionan como posibles eliminadas son Valery Carranza, Katia Gallegos y Evelyn Guijarro.

Sin embargo, la mayoría de las filtraciones apuntan a que el equipo rojo será quien pierda a una de sus integrantes.

Las filtraciones sobre la identidad de la eliminada han generado debate entre los aficionados, aunque la producción mantiene el hermetismo y recalca que solo durante la transmisión oficial se confirmará quién abandona la competencia.

En palabras de los sitios especializados: “de momento solo se trata de rumores, pues no será hasta este domingo que se conozca a los atletas que enfrentarán la eliminación”.

Panorama actual: equipos, estrategias y ambiente

La semana previa estuvo marcada por la incertidumbre, ya que la eliminación pasada fue cancelada y los equipos permanecieron completos.

Esta situación modificó la dinámica interna y obligó a ambos grupos a replantear sus estrategias de cara a los circuitos decisivos.

En el equipo rojo compiten Mati Álvarez, Mario Osuna, Paulette Galardo, Humberto Noriega, Karol Rojas y Benyamin Saracho.

Del lado azul, los nombres son Evelyn Guijarro, Alexis Vargas, Valery Carranza, Katia Gallegos y Adrián Leo.

Según spoilers, los azules habrían ganado todas las pruebas de supervivencia, lo que dejó a las mujeres rojas en la cuerda floja para el duelo de eliminación.

La afición se ha volcado en redes sociales para manifestar su apoyo y preocupación. Muchos seguidores consideran que la eliminación de Karol sería un golpe duro para el equipo rojo, que ya ha perdido figuras importantes a lo largo de la temporada.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Karol Rojas

Benyamin Saracho

Equipo azul:

Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Valery Carranza

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas