Esta es la oscura letra de la canción de la playera que usaba el tirador de Teotihuacán al momento del ataque

En Teotihuacán, un hombre armado abrió fuego este 20 de abril, mató a una turista canadiense y dejó a varios heridos en la Pirámide de la Luna, entre ellos un menor de nacionalidad colombiana.
El agresor, identificado como ciudadano mexicano, se disparó al terminar el ataque
Más allá del horror de este hecho, ha llamado la atención en redes sociales que el tiroteo ocurrió el día en que se cumplen 25 años de la matanza de Columbine, otro terrible hecho de violencia ocurrido en Estados Unidos.
En una de las fotos que circulan del atacante abatido se puede observar su vestimenta: vestía camisa a cuadros, pantalón negro y botas tácticas, llevaba cubrebocas y una playera con la frase: “Desconéctate y autodestrúyete”.
Dicha frase es un extracto de la canción The Outsider del grupo A Perfect Circle.
De acuerdo con miembros de la comunidad digital conocida como True Crime Community (TCC), quienes son fanáticos de este tipo de ataques, la frase es alusiva a Dylan Klebold, responsable de la matanza de Columbine.
Al revisar la letra de la canción se puede ver que tiene frases alusivas a la violencia y el suicido.
Esta es la letra de "The Outsider" (El Forastero)
Ayúdame si puedes
Help me if you can
Es solo que esto
It’s just that this
No es la forma en que estoy conectado
Is not the way I’m wired
Entonces, ¿podrías por favor?
So could you please
Ayúdame a entender por qué
Help me understand why
Has cedido a todo esto
You’ve given in to all these
Deseos oscuros imprudentes eres
Reckless dark desires you’re
Mintiéndote a ti mismo de nuevo
Lying to yourself again
Imbécil suicida
Suicidal imbecile
Piénsalo, estás golpeando una línea de falla
Think about it, you’re pounding on a fault line
¿Qué se necesita para llegar a ti preciosa?
What’ll it take to get it through to you precious
Estoy sobre esto
I’m over this
¿Por qué quieres tirarlo así?
Why do you wanna throw it away like this
Un desastre
Such a mess
¿Por qué querría verte?
Why would I wanna watch you?
Desconectarse y autodestruirse
Disconnect and self-destruct
Una bala a la vez
One bullet at a time
¿Cuál es tu prisa ahora?
What’s your rush now
Todos tendrán su día para morir
Everyone will have his day to die
Medicado
Medicated
Reina del drama
Drama queen
Imagen perfecta, insensible beligerancia
Picture perfect, numb belligerence
Narcisista
Narcissistic
Reina del drama
Drama queen
Anhelando fama y toda su decadencia
Craving fame and all its decadence
Mintiendo entre tus dientes otra vez
Lying through your teeth again
Imbécil suicida
Suicidal imbecile
Piénsalo, estás golpeando una línea de falla
Think about it, you’re pounding on a fault line
¿Qué se necesita para llegar a ti preciosa?
What’ll it take to get it through to you precious
Estoy sobre esto
I’m over this
¿Por qué quieres tirarlo así?
Why do wanna throw it away like this
Un desastre
Such a mess
¿Por qué querría verte?
Why would I wanna watch you?
Desconectarse y autodestruirse
Disconnect and self-destruct
Una bala a la vez
One bullet at a time
¿Cuál es tu prisa ahora?
What’s your rush, now?
Todos tendrán su día para morir
Everyone will have his day to die
Tenían razón sobre ti
They were right about you
Tenían razón sobre ti
They were right about you
Mintiendo a mi cara otra vez
Lying to my face again
Imbécil suicida
Suicidal imbecile
Estoy sobre esto
I’m over this
¿Por qué quieres tirarlo así?
Why do you wanna throw it away like this
Un desastre
Such a mess
¿¡Más allá de esto!? ¿¡Más allá de esto!?
Over this!? Over this!?
Desconectarse y autodestruirse
Disconnect and self-destruct
Una bala a la vez
One bullet at a time
Cuál es tu prisa
What’s your hurry
Todos tendrán su día para morir
Everyone will have his day to die
Si eliges apretar el gatillo
If you choose to pull the trigger
¿Debería ser sincero tu drama?
Should your drama prove sincere
Hazlo en algún lugar lejos de aquí
Do it somewhere far away from here