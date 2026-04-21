México

Esta es la oscura letra de la canción de la playera que usaba el tirador de Teotihuacán al momento del ataque

La conmoción se apoderó de la zona arqueológica al desatarse el ataque, donde visitantes de tres países resultaron afectados mientras recorrían la Pirámide de la Luna

Guardar
La letra de la canción tiene frases alusivas al suicidio y se asocia también con el perpetrador de la matanza de Columbine.

En Teotihuacán, un hombre armado abrió fuego este 20 de abril, mató a una turista canadiense y dejó a varios heridos en la Pirámide de la Luna, entre ellos un menor de nacionalidad colombiana.

El agresor, identificado como ciudadano mexicano, se disparó al terminar el ataque+ Nota interna

Más allá del horror de este hecho, ha llamado la atención en redes sociales que el tiroteo ocurrió el día en que se cumplen 25 años de la matanza de Columbine, otro terrible hecho de violencia ocurrido en Estados Unidos.

En una de las fotos que circulan del atacante abatido se puede observar su vestimenta: vestía camisa a cuadros, pantalón negro y botas tácticas, llevaba cubrebocas y una playera con la frase: “Desconéctate y autodestrúyete”.

Dicha frase es un extracto de la canción The Outsider del grupo A Perfect Circle.

De acuerdo con miembros de la comunidad digital conocida como True Crime Community (TCC), quienes son fanáticos de este tipo de ataques, la frase es alusiva a Dylan Klebold, responsable de la matanza de Columbine.

Al revisar la letra de la canción se puede ver que tiene frases alusivas a la violencia y el suicido.

Usuarios de True Crime Community y testigos vincularon la vestimenta del atacante con la subcultura que glorifica masacres escolares.(Captura de pantalla)
Usuarios de True Crime Community y testigos vincularon la vestimenta del atacante con la subcultura que glorifica masacres escolares.(Captura de pantalla)

Esta es la letra de "The Outsider" (El Forastero)

Ayúdame si puedes

Help me if you can

Es solo que esto

It’s just that this

No es la forma en que estoy conectado

Is not the way I’m wired

Entonces, ¿podrías por favor?

So could you please

Ayúdame a entender por qué

Help me understand why

Has cedido a todo esto

You’ve given in to all these

Deseos oscuros imprudentes eres

Reckless dark desires you’re

Mintiéndote a ti mismo de nuevo

Lying to yourself again

Imbécil suicida

Suicidal imbecile

Piénsalo, estás golpeando una línea de falla

Think about it, you’re pounding on a fault line

¿Qué se necesita para llegar a ti preciosa?

What’ll it take to get it through to you precious

Estoy sobre esto

I’m over this

¿Por qué quieres tirarlo así?

Why do you wanna throw it away like this

Un desastre

Such a mess

¿Por qué querría verte?

Why would I wanna watch you?

Desconectarse y autodestruirse

Disconnect and self-destruct

Una bala a la vez

One bullet at a time

¿Cuál es tu prisa ahora?

What’s your rush now

Todos tendrán su día para morir

Everyone will have his day to die

Medicado

Medicated

Reina del drama

Drama queen

Imagen perfecta, insensible beligerancia

Picture perfect, numb belligerence

Narcisista

Narcissistic

Reina del drama

Drama queen

Anhelando fama y toda su decadencia

Craving fame and all its decadence

Mintiendo entre tus dientes otra vez

Lying through your teeth again

Imbécil suicida

Suicidal imbecile

Piénsalo, estás golpeando una línea de falla

Think about it, you’re pounding on a fault line

¿Qué se necesita para llegar a ti preciosa?

What’ll it take to get it through to you precious

Estoy sobre esto

I’m over this

¿Por qué quieres tirarlo así?

Why do wanna throw it away like this

Un desastre

Such a mess

¿Por qué querría verte?

Why would I wanna watch you?

Desconectarse y autodestruirse

Disconnect and self-destruct

Una bala a la vez

One bullet at a time

¿Cuál es tu prisa ahora?

What’s your rush, now?

Todos tendrán su día para morir

Everyone will have his day to die

Tenían razón sobre ti

They were right about you

Tenían razón sobre ti

They were right about you

Mintiendo a mi cara otra vez

Lying to my face again

Imbécil suicida

Suicidal imbecile

Estoy sobre esto

I’m over this

¿Por qué quieres tirarlo así?

Why do you wanna throw it away like this

Un desastre

Such a mess

¿¡Más allá de esto!? ¿¡Más allá de esto!?

Over this!? Over this!?

Desconectarse y autodestruirse

Disconnect and self-destruct

Una bala a la vez

One bullet at a time

Cuál es tu prisa

What’s your hurry

Todos tendrán su día para morir

Everyone will have his day to die

Si eliges apretar el gatillo

If you choose to pull the trigger

¿Debería ser sincero tu drama?

Should your drama prove sincere

Hazlo en algún lugar lejos de aquí

Do it somewhere far away from here

Temas Relacionados

Más Noticias

MÁS NOTICIAS

NARCO

ENTRETENIMIENTO

DEPORTES

