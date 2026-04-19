México

Desde Barcelona, Sheinbaum reconoce a Joan Manuel Serrat como referente cultural y de resistencia

En el segundo día de su gira por España, la mandataria visitará el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, para reunirse con científicos y académicos

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Claudia Sheinbaum, reconoció en Barcelona al cantautor Joan Manuel Serrat como un referente cultural y de resistencia, en el marco de su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde también impulsa una agenda internacional basada en la paz, la memoria histórica y la cooperación.

Durante su visita a España, la mandataria destacó el papel de la cultura en la defensa de los valores democráticos, al tiempo que sostuvo encuentros políticos y científicos clave para fortalecer la relación entre México y Europa.

Serrat elogia a Sheinbaum: “fantástico” su trabajo

En este contexto, Joan Manuel Serrat no solo fue reconocido por la presidenta mexicana, sino que también expresó públicamente su opinión sobre su gestión.

El cantautor calificó como “fantástico” el trabajo de Sheinbaum al frente del país y subrayó la complejidad de gobernar, señalando que “hacer política es algo muy difícil, pero de eso se trata y hacerlo lo mejor posible”.

El artista acompañó a la mandataria en parte de su agenda en Barcelona, reforzando el simbolismo cultural de su visita y el vínculo entre arte y política en la defensa de causas sociales.

Supercomputadora y cooperación tecnológica con Barcelona

Además del componente político y cultural, la gira incluyó un eje clave en materia científica: la visita al Barcelona Supercomputing Center, uno de los centros más avanzados de Europa.

Durante este recorrido, Sheinbaum conoció el modelo de supercómputo que México busca replicar como parte de su estrategia para fortalecer la soberanía tecnológica.

El proyecto contempla el desarrollo de una supercomputadora pública mexicana —conocida como “Coatlicue”—, que será la más potente de América Latina y permitirá procesar grandes volúmenes de datos en áreas como clima, seguridad, agricultura y finanzas públicas.

Este plan forma parte del llamado Plan México, con el que el gobierno busca posicionar al país como una potencia científica mediante infraestructura tecnológica avanzada y colaboración internacional.

Democracia, cultura y agenda internacional

La presencia de Sheinbaum en Barcelona también responde a su participación en la cumbre internacional, donde coincidió con líderes como Pedro Sánchez, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro para analizar los desafíos actuales de la democracia.

En este foro, la mandataria mexicana propuso destinar el 10% del gasto militar global a programas de reforestación y desarrollo sostenible, como parte de una visión orientada a la paz.

Asimismo, el encuentro marcó un nuevo momento en la relación bilateral entre México y España, tras años de tensiones diplomáticas, con una agenda centrada en cultura, tecnología y cooperación internacional.

Cultura y ciencia como ejes del mensaje político

El reconocimiento a Joan Manuel Serrat y la visita al centro de supercómputo reflejan dos ejes centrales del discurso de Sheinbaum en esta gira: la cultura como herramienta de resistencia y la ciencia como motor de desarrollo.

Ambos elementos, planteados desde Barcelona, forman parte de una estrategia más amplia para posicionar a México en el escenario global, tanto en el terreno cultural como en el tecnológico.

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