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América vs Atlas: cuánto costarán los boletos para la última jornada de la Liga MX

Águilas y Zorros se jugarán los últimos boletos a la Liguilla en el Coloso de Santa Úrsula

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La directiva del América anunció el listado completo de precios y promociones para los boletos del partido decisivo de la Jornada 17 ante Atlas. REUTERS/Eloisa Sánchez
La directiva del América anunció el listado completo de precios y promociones para los boletos del partido decisivo de la Jornada 17 ante Atlas. REUTERS/Eloisa Sánchez

El Estadio Banorte se prepara para ser el escenario donde América y Atlas definirán su destino en la última jornada del Clausura 2026.

Para el evento, la directiva azulcrema anunció los precios, promociones y detalles de venta de boletos para este duelo, que podría marcar el pase directo a la Liguilla para ambos equipos.

El conjunto Águila ha sido señalado por favoritismo por parte de este silbante.
El partido América vs Atlas se jugará el sábado 25 de abril a las 21:00 horas, en una cita cargada de presión y expectativa. (TW Club América)

La expectativa es alta entre la afición, no sólo por lo que está en juego en la cancha, sino también por la demanda de entradas y la polémica por el costo de los boletos. Aquí te presentamos todo lo que debes saber para asegurar tu lugar.

¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Atlas?

La directiva del América publicó el listado oficial de precios para todas las zonas del Estadio Banorte, con opciones para distintos presupuestos:

  • Alto Norte: 400 pesos | PROMO 4x3
  • Alto Sur: 400 pesos | PROMO 4x3
  • 300 Preferente: 800 pesos | PROMO 4x3
  • 300 Cabecera: 800 pesos | PROMO 4x3
  • 100 Cabecera: 800 pesos | PROMO 4x3
  • 100 Plus Norte: mil 200 pesos | PROMO 4x3
  • 100 Plus Sur: mil 200 pesos| PROMO 4x3
  • Alto Lateral: 700 pesos
  • 300 Lateral: mil pesos
  • 200 Platea: mil pesos
  • Palcos Club: mil 800 pesos
Exterior del Estadio Azteca con fachada roja y nombre "BANORTE", rodeado de árboles, una grúa y barreras amarillas bajo un cielo azul claro
El Estadio Azteca será el escenario para otro duelo decisivo de las Águilas en el cierre del torneo regular del Clausura 2026. (Luz Coello/ Infobae México)

De esta manera, el rango de precios y la promoción 4x3 reflejan el interés por un partido decisivo y la apuesta del club por mantener el estadio lleno de aficionados azulcremas.

¿Cuándo y cómo comprar los boletos?

La venta de boletos se realiza en diferentes fases, priorizando a los socios águilas pero abierta posteriormente al público general:

  • Preventa Azulcrema: lunes 20 de abril, 11:00 horas
  • Venta general: miércoles 22 de abril
América busca consolidar su posición entre los ocho mejores tras la victoria ante Toluca y asegurar su pase a la Liguilla. REUTERS/Eloisa Sanchez
América busca consolidar su posición entre los ocho mejores tras la victoria ante Toluca y asegurar su pase a la Liguilla. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Fanki, donde los aficionados pueden seleccionar su zona y aprovechar la promoción vigente. La recomendación es anticipar la compra, ya que la demanda suele incrementarse en partidos de este tipo.

¿Qué se juegan América y Atlas en la última jornada?

Ambos equipos llegan con la obligación de sumar para asegurar su lugar en la Liguilla:

  • América llega inspirado tras derrotar a uno de los favoritos, Toluca, buscando consolidar su lugar entre los 8 mejores.
  • Debajo por sólo una posición de las Águilas y tras la victoria ante Santos, Atlas peleará por su permanencia en la última instancia del torneo.
  • El duelo será el sábado 25 de abril a las 21:00 horas, con ambiente de alta expectativa y presión.
Grupo de jugadores de fútbol con camisetas rojas y negras celebran exultantes en un campo de juego. Un estadio con gradas llenas de público es visible al fondo
Atlas, motivado por su triunfo frente a Santos, peleará en la última jornada para mantener su lugar en la disputa por el campeonato. (X/ @AtlasFC)

Así, la Jornada 17 reúne todos los ingredientes para un cierre intenso, con los dos clubes jugándose el semestre en el Azteca. Para la afición, el momento de asegurar su lugar es ahora.

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