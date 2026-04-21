Qué dijo Duilio Davino del cambio de transmisión de la Selección Mexicana tras acuerdo de Concacaf (Ilustración Infobae México)

La Selección Mexicana dejará de ser transmitida en televisión abierta, recientemente se dio a conocer el acuerdo de Concacaf y la plataforma de streaming Netflix para la adquisición de los derechos de transmisión del combinado nacional para la Liga de Naciones y la Copa Oro.

Esta noticia generó una serie de reacciones entre aficionados, periodistas deportivos pues ahora los fanáticos tendrán que comprar la suscripción para ver los juegos del Tricolor. Ante este escenario, Duilio Davino, director de selecciones nacionales, compartió su postura al respecto.

El directivo confirmó que los partidos oficiales del Tri dejarán de transmitirse por televisión abierta en favor de una plataforma de streaming, lo que representa una transformación significativa para la afición.

Postura de Duilio Davino ante el cambio de transmisión de los juegos del Tri (Ilustración Infobae México)

Duilio Davino expresó que la migración de los partidos de la Selección Mexicana a Netflix, tras la decisión de Concacaf, marca un antes y un después en la historia de las transmisiones deportivas en el país. Enfatizó que preferiría mantener el acceso abierto a todos los mexicanos, subrayando la importancia de preservar la cercanía entre el equipo nacional y su base de seguidores.

Postura de Duilio Davino ante el cambio de transmisión de los juegos del Tri

Duilio Davino sostuvo que existen opiniones divididas acerca de la migración de los partidos a una plataforma de paga, pues esto implica que algunos sectores de la población podrían quedar fuera del acceso directo a los encuentros.

“Lo ideal sería que la Selección Mexicana la pueda ver todo el mundo, pero también entiendo que cada vez hay más competencia, que el futbol es un negocio y que cada vez hay más plataformas. Al final hubo una licitación y fue quien ganó”, explicó en entrevista para el canal de YouTube El Chapucero.

Frente a las dudas, aseguró que el acuerdo responde a una tendencia global de digitalización en la industria deportiva, sin descartar la posibilidad de que, en el futuro, pueda haber negociaciones de retransmisión para canales nacionales como Televisa o Azteca Deportes. No obstante, hasta ahora no se ha definido si existirá algún tipo de convenio para la transmisión de partidos en televisión abierta.

Duilio Davino expresó que la migración de los partidos de la Selección Mexicana a Netflix, tras la decisión de Concacaf, marca un antes y un después en la historia de las transmisiones (REUTERS/Henry Romero)

“Si es para beneficio de que la gente pueda ver futbol sin tener una suscripción, pues adelante. No conozco mucho el tema de la política, pero me gusta y me interesa que la mayor cantidad de gente pueda ver a su selección”, finalizó.

Acuerdo entre Concacaf y la Federación Mexicana

El acuerdo entre Concacaf y Netflix establece que, durante los próximos cuatro años, la transmisión exclusiva de los partidos oficiales de la Selección Mexicana, correspondientes a la Copa Oro y la Liga de Naciones, quedará reservada para la plataforma de streaming. Esta medida entrará en vigor en 2027, lo que significa que estas competencias dejarán de estar disponibles en canales de televisión abierta para el público mexicano.

Los términos del convenio incluyen los siguientes derechos:

Copa Oro de Concacaf (2027 y 2029)

(2027 y 2029) Finales de la Liga de Naciones de Concacaf (2027 y 2029)

Exclusividad para el territorio mexicano

Copa Oro de Concacaf (2027 y 2029)

(2027 y 2029) Finales de la Liga de Naciones de Concacaf (2027 y 2029)

Exclusividad para el territorio mexicano