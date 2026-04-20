Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

(Crédito: Secretaría de Seguridad del Pueblo)

En un operativo realizado en la colonia Xamaipak, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades estatales y municipales repelieron una agresión armada al llegar a un inmueble señalado como casa de seguridad, lo que dejó como saldo dos personas muertas, dos lesionadas y el aseguramiento de armamento y vehículos.

El despliegue se llevó a cabo tras trabajos de inteligencia en los que participaron la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, quienes ubicaron el inmueble presuntamente utilizado por un grupo delictivo.

De acuerdo con la información oficial, al arribar al punto, los elementos fueron recibidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión en el lugar. Tras el enfrentamiento, dos de los agresores fueron abatidos y dos más resultaron heridos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Pueblo de Chiapas, las dos personas lesionadas reciben atención médica bajo custodia, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para determinar su posible relación con los hechos.

En el sitio fueron aseguradas seis armas largas, equipo táctico y dos vehículos, los cuales presuntamente están vinculados con la célula criminal que operaba en la zona.

Los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y definir responsabilidades.

(Información en proceso)