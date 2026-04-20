En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Foto: FGR

Un paquete de piezas decorativas de cráneos y manzanas derivó en el hallazgo de metanfetamina oculta que se pretendía enviar por una empresa en Jalisco.

El hallazgo se efectuó por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en colaboración con el Gabinete de Seguridad- en una empresa de paquetería de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante una revisión de seguridad en el sitio, los agentes lograron ubicar una caja que contenía siete figuras y una esfera, en las que se ocultó cerca de 5 kilos 766 gramos de metanfetamina.

La acción de las autoridades se originó tras una denuncia anónima, que alertó sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en el sitio. Una vez confirmada la existencia del narcótico, el Ministerio Público Federal en Jalisco inició la integración formal de la carpeta de investigación, bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Foto: FGR

En este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) ha comunicado que la indagatoria busca identificar a quienes participaron en el traslado y resguardo de la droga, así como determinar el destino final del cargamento.

La investigación permanece abierta y se espera que, conforme avance el análisis de las pruebas, se identifique a los responsables directos del envío.

Procesan a sujeto detenido con 700 mil pastillas de fentanilo en Baja California

José “N” fue vinculado a proceso el pasado 18 de abril luego de que fue detenido en Mexicali, Baja California, con 700 mil pastillas de fentanilo y 10 kilos 945 gramos de la misma droga en polvo.

Su arresto se llevó a cabo en el Boulevard Gómez Morin y Boulevard Lázaro Cárdenas, cuando el sujeto pretendía abordar una camioneta que tenía un compartimiento oculto.

Durante una inspección realizada por elementos de la Policía Municipal de Mexicali, la Fiscalía General de la República tuvo conocimiento del hallazgo de la droga sintética en un sitio oculto dentro del vehículo, la cual se encontraba en cinco costales de tela oscura.

Foto: FGR

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran que los cinco costales en los que era transportada la droga eran de gran tamaño, ya que dentro ocultaron más de 60 bolsas de plástico con los estupefacientes.

En este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los elementos probatorios ante la autoridad judicial, logrando la vinculación a proceso por posesión de fentanilo con fines de comercio, en la modalidad de venta.

Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva oficiosa contra el acusado y se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La persona mencionada permanece bajo la presunción de inocencia, de acuerdo con la legislación vigente, hasta que exista una sentencia firme emitida por el tribunal competente.