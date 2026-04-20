Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Rodolfo César "N" y Areli "N" fueron detenidos por su relación con la venta de medicamentos falsos. Foto: Marina

Con más de un centenar de vacunas falsas, dos personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en un operativo realizado contra la comercialización de medicamentos apócrifos en el Estado de México.

Rodolfo César “N” y Areli “N” fueron arrestados luego de trabajos de inteligencia e investigación efectuados por autoridades federales, quienes localizaron un inmueble en el municipio de Huixquilucan usado para la venta de medicamentos y vacunas falsificadas.

Tras los indicios, las autoridades llevaron a cabo un cateo encabezado por la Marina en el domicilio ubicado en la colonia Jesús del Monte, donde el hombre y la mujer fueron localizados con diversos indicios ilícitos.

Más de 100 vacunas falsas y hasta cocaína: lo asegurado a los detenidos

Foto: Marina

Durante la acción, los agentes aseguraron 110 dosis de vacunas falsas para el Virus del Papiloma Humano (VPH), 22 para el neumococo, 9 para el sarampión, un millar de etiquetas para cajas de vacunas, 15 mil dosis de clonazepam, cocaína, 20 cartuchos y diversos dispositivos electrónicos.

Información obtenida por Infobae México refiere que Rodolfo César “N” es identificado por las autoridades federales como presunto vendedor de medicamentos falsificados en el Estado de México, así como de vacunas apócrifas usadas contra el VHP y la Hepatitis B.

Por su parte, Areli “N” es señalada por también estar vinculada con la comercialización de medicamentos falsificados.

Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público junto con lo asegurado para que se determine su situación jurídica.

Foto: Marina

Así fue como pacientes con cáncer destaparon una red del crimen organizado dedicada a la venta de medicamentos falsos en Jalisco

Pacientes con cáncer en Jalisco permitieron a las autoridades federales detectar una célula delictiva dedicada a la falsificación y venta de medicamentos apócrifos, luego de sufrir reacciones adversas por tratamientos oncológicos irregulares.

La Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) identificaron la red en 2024, tras denuncias directas de los afectados. El monto estimado por las sustancias y materiales decomisados superó los 100 millones de pesos, de acuerdo con un informe al que Infobae México tuvo acceso.

El operativo culminó con la detención del presunto líder de la organización, identificado como Josué “R”, alias “El Tacho”, el 23 de agosto de 2024 en una vivienda de la colonia Panorámica, en Huentitlán, Guadalajara.

Al ingresar al domicilio, los agentes aseguraron más de 12.500 dosis de medicamentos controlados y apócrifos para enfermedades graves, sustancias con probable contenido de fentanilo y dos armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la detención de uno de los presuntos líderes de la organización fueron halladas cajas falsificadas de medicamentos. Foto: Especial.

Así se distribuía el medicamento falsificado

La célula criminal no solo operaba en Jalisco, sino que extendía su red de distribución a cuatro entidades federativas adicionales, incluida la CDMX.

Durante el cateo en el inmueble de Guadalajara, los agentes hallaron también mil 556 impresiones para cajas de medicamentos apócrifos, hojas con instrucciones de aplicación y miles de etiquetas con sellos faltos de autenticidad. Según el reporte, en el mercado negro estos insumos alcanzaban un valor de más de 100 millones de pesos.

El documento indica que la célula dirigida por “El Tacho” manejaba la falsificación de medicamentos oncológicos y otros fármacos de alto costo, empleando geles congelados para simular la cadena de frío y hacer más creíble la procedencia de los productos ilegales.

Foto: Especial

Las pesquisas señalan que la organización compraba medicamentos en farmacias sin registro sanitario, les colocaba etiquetas falsas y los vendía a sobreprecio.

Los fármacos principales comercializados eran Keytruda (de uso oncológico con un valor comercial de aproximadamente 107 mil pesos), Octagam (más de 30 mil pesos), Jevtana (más de 100 mil pesos) y Perjeta (más de 90 mil pesos).

También se encontraban en la lista medicamentos controlados de menores precios como Misoprostol y Clonazepam, con valores que iban de 800 a 100 pesos, respectivamente.

En el operativo, también se incautaron cartuchos útiles, envoltorios con presunta cocaína y metanfetaminas, dinero en efectivo y un vehículo.

FOTO DE ARCHIVO: Se exhiben medicamentos en una farmacia en Bogotá, Colombia, Diciembre 1, 2024. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2024 advierte que la mayor parte de la producción de medicamentos falsificados diseñados para simular la autenticidad ocurre en países como China, México e India.

El informe subraya que las ventas por internet y redes sociales son la principal vía para que los consumidores accedan a estos productos. Asimismo, en México, se identifican farmacias no afiliadas a cadenas y sin licencia, situadas tanto en la frontera como en zonas turísticas, como puntos clave de distribución.