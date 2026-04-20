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PAN recuerda a Manuel Gómez Morín en su aniversario luctuoso ¿qué importancia tiene para el partido?

La influencia del jurista chihuahuense se extiende desde la fundación de entidades clave hasta la formación de organizaciones políticas

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La influencia del jurista chihuahuense se extiende desde la fundación de entidades clave hasta la formación de organizaciones políticas
Acción Nacional conmemoró el legado de Manuel Gómez Morin en la defensa de la democracia y la libertad en México. Crédito: X/@AccionNacional

El Partido Acción Nacional (PAN) reafirmó en la cuenta oficial del partido en X este 19 de abril su reconocimiento a Manuel Gómez Morin al subrayar que su legado impulsa la defensa de la democracia, la libertad y la dignidad de las personas.

En la publicación, el PAN sostiene que la visión de Gómez Morin guía a sus integrantes para mantenerse cercanos a la ciudadanía y actuar en defensa de México y de las familias del país.

¿Quién fue Manuel Gómez Morín?

La influencia del jurista chihuahuense se extiende desde la fundación de entidades clave hasta la formación de organizaciones políticas
Gómez Morin estructuró la Ley del el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y coordinó proyectos clave en la Secretaría de Hacienda para el desarrollo fiscal del país. Crédito: Wikimedia Commons

Manuel Gómez Morin impulsó, desde la fundación del Banco de México en 1925 y la rectoría de la UNAM en la década de los treinta, la consolidación de instituciones autónomas y el desarrollo de la democracia mexicana en un periodo de autoritarismo político y profunda transformación económica.

Este abogado nacido en Chihuahua el 27 de febrero de 1897 no solo encabeza la creación del PAN en 1939, sino que articula su pensamiento político en torno a la justicia social, la libertad de cátedra y la necesidad de una educación integral como motor de cambio, como informa el ITAM.

La influencia de Manuel Gómez Morin en la vida pública comienza a consolidarse en la década de los veinte, cuando forma parte de la comisión que estructura el Banco de México. El decreto presidencial de Plutarco Elías Calles del 25 de agosto de 1925 materializó este proyecto, del que Gómez Morin es primer presidente del Consejo.

Además del impulso al Banco de México, Gómez Morin redactó la ley federal que constituye el Impuesto Sobre la Renta (ISR), coordinó la Convención Nacional Fiscal y elaboró proyectos de crédito agrícola y seguro social para el país. En la Secretaría de Hacienda, bajo presidentes como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ascendió a subsecretario a los 24 años y participó en la reestructuración de la deuda externa y petrolera.

Frente el dominio del PRM, Gómez Morín fundó al PAN

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La creación del Partido Acción Nacional (PAN) en 1939 por Gómez Morin representó un hito en la lucha por la democracia en México. Crédito: Wikimedia Commons

En 1939, ante la centralización política que representaba el Partido de la Revolución Mexicana y su sucesión institucional, Gómez Morin y un grupo de intelectuales, profesionistas y empresarios fundaron el Partido Acción Nacional (PAN).

La plataforma del PAN enfatiza la dignidad humana, la autonomía y la participación ciudadana frente al autoritarismo. El PAN postula una política de justicia social compatible con la iniciativa privada y el libre mercado.

La visión de Gómez Morin recae en una cita: “Nuestro propósito no es el de ganar una elección, sino el de luchar por una verdadera transformación de México… Hay que dar la batalla sin otro interés, sin resentimientos y sin malicia, sin apetito y sin odio, sin otro compromiso que deliberar en la verdad, resolver en conciencia y acatar con lealtad la decisión a que lleguemos por los caminos que libremente hemos aceptado. No olvidemos que nuestro deber es permanente, no lucha de un día, sino brega de eternidad.”

Manuel Gómez Morin murió el 19 de abril de 1972 sin haber presenciado la alternancia política que surgiría en México décadas después con la llegada de un político de su partido a la presidencia.

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