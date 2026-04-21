Metrobús introduce transbordos gratuitos entre estas dos líneas para aliviar saturación

Nuevas rutas alternas para reducir saturación sin cobro adicional.

Usuarios del Metrobús en la Ciudad de México pueden realizar desde hoy dos nuevos transbordos gratuitos entre la Línea 1 y la Línea 4, como parte de los cambios que en próximas semanas transformarán el nodo Buenavista.

La medida facilita el traslado inmediato de la estación El Chopo (Línea 1) a la estación Alcaldía Cuauhtémoc (Línea 4), y de la estación Revolución (Línea 1) a México Tenochtitlan (Línea 4), confirmó Metrobús en comunicación oficial.

Nuevos transbordos buscan distribuir la demanda alrededor de Buenavista

La dependencia informa que los nuevos transbordos entre El Chopo y Alcaldía Cuauhtémoc, así como entre Revolución y México Tenochtitlan, no generan costo extra para usuarios. La única condición para transferirse es acercar al validador el método de acceso utilizado inicialmente.

Además, señala que el objetivo principal es distribuir la demanda en la zona de Buenavista y ofrecer rutas alternas de movilidad que reduzcan la saturación del nodo central.

Estos cambios surgen en el contexto de las próximas modificaciones operativas anunciadas para el principal nodo de correspondencias.

La dependencia informa que los nuevos transbordos entre El Chopo y Alcaldía Cuauhtémoc, así como entre Revolución y México Tenochtitlan, no generan costo extra para usuarios.((Gobierno CDMX))

Mejoras en la infraestructura y seguridad en los tramos de transbordo

Junto con los nuevos transbordos, se actualizó la señalética del Metrobús para facilitar la orientación de los pasajeros.

El organismo realizó mejoras en luminarias, limpió los corredores e hizo poda de árboles en los tramos que conectan las nuevas rutas, principalmente sobre las avenidas Luis D. Colosio, J. Meneses y México Tenochtitlan.

Estas acciones refuerzan la seguridad peatonal y benefician tanto a quienes realizan transbordo como a las personas que circulan por esas vías.

Sin cobro extra al realizar la transferencia entre líneas

El transbordo entre las estaciones indicadas es gratuito en ambos sentidos. Los usuarios mantienen el acceso libre siempre que validen el uso de su método de ingreso, como sucede en toda la red de Metrobús.

No es necesario ningún trámite adicional ni pago extra al realizar la conexión entre una estación y otra dentro del mismo trayecto.

La institución reitera que estas acciones responden al compromiso de SEMOVI y el Gobierno de la Ciudad de México por garantizar una movilidad digna y segura para la ciudadanía.

El transbordo entre las estaciones indicadas es gratuito en ambos sentidos.

Con estas medidas, la administración busca atender tanto la demanda actual como el crecimiento proyectado del servicio.

Según estimaciones de la propia autoridad, el Metrobús transporta diariamente a más de 1,6 millones de personas, cifra que se ha incrementado tras la ampliación de líneas y la integración de nuevas rutas.