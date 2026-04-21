Paola Núñez, Barbie de ‘Amor en Custodia’, reaparece compartiendo fotos de su boda al estilo campirano

Paola Núñez se consolidó como referente en la televisión mexicana gracias al papel de Barbie Basterrica en la telenovela 'Amor en custodia', uno de sus trabajos más recordados (Foto: Fama)

La actriz Paola Núñez celebra un nuevo episodio en su vida personal al compartir fotografías de su boda con Federico Verardi. En medio de una trayectoria que la ha llevado de la televisión mexicana a proyectos internacionales, Núñez difunde en sus redes sociales imágenes de la ceremonia íntima celebrada junto al director de fotografía con quien mantiene una relación desde hace más de cinco años.

Las imágenes despiertan de inmediato felicitaciones de colegas como Alejandra Ambrosi y Adriana Louvier, así como mensajes de sus seguidores, quienes la recuerdan especialmente por su personaje de Barbie en la telenovela de TV Azteca “Amor en custodia”.

La publicación de las fotos muestra a Núñez en un columpio, rodeada de un ambiente boscoso. Federico Verardi aparece de pie a su lado derecho, mirándola con una sonrisa. Aunque Núñez acompaña las imágenes sin mensaje, Verardi responde con los emojis de una argolla de matrimonio y dos corazones.

Paola Núñez comparte en redes sociales las fotos de su íntima boda con Federico Verardi, director de fotografía con quien mantiene una relación de más de cinco años (IG)

La pareja formaliza así una relación que comenzó hace cinco años y que comparten con su perro Zeke, quien participó en la pedida de mano el año pasado cuando, según la secuencia mostrada en redes, es el encargado de llevar la sortija de compromiso.

Paola Núñez consolida su carrera internacional tras mudarse a Los Ángeles

El papel de Barbie Basterrica en la telenovela “Amor en custodia” marcó la carrera de Núñez y la consolidó como uno de los rostros más recordados de la televisión mexicana. Posteriormente, la actriz participó en producciones como “Pasión Morena”, “Las Juanas”, “Mientras haya vida” y “Destino”.

En 2015, Núñez decidió mudarse a Los Ángeles para buscar oportunidades en el mercado internacional. A partir de entonces sumó créditos en la serie “The Son” de AMC, donde interpreta a María, y en proyectos como “Bad Boys for Life”, donde actúa junto a Will Smith y Martin Lawrence, así como en la serie “Resident Evil”.

Las imágenes de la boda de Paola Núñez y Federico Verardi generan felicitaciones de celebridades como Alejandra Ambrosi y Adriana Louvier, así como de numerosos seguidores en redes sociales (IG)

A lo largo de su carrera, Núñez estudió en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca (CEFAT) y comenzó en teatro y televisión desde los 12 años. Su figura se mantiene vigente tanto en la industria mexicana como en producciones de Hollywood.

Federico Verardi: trayectoria en cine y televisión, y vida en pareja

Federico Verardi es director de fotografía y operador profesional con más de 15 años de experiencia en la industria. Entre sus proyectos figuran largometrajes, series de televisión, documentales y comerciales. Su biografía oficial señala trabajos en numerosos proyectos internacionales.

El matrimonio de Paola Núñez y Federico Verardi une dos trayectorias exitosas en el cine y la televisión, consolidando su vida familiar y profesional tanto en México como en Estados Unidos (IG)

En años recientes, destacó como director de fotografía en la película “Alone”, dirigida por John Hyams, y en la serie “The Purge”, donde colabora en la segunda unidad.

Desde la formalización de su noviazgo, Núñez y Verardi muestran algunos momentos privados en redes sociales. Hace cinco años, comparten imágenes de un viaje a Europa que reflejan el inicio de su historia juntos.

De esa experiencia surgió una relación visible por pequeñas acciones públicas y por su afición compartida al rescate de animales. El perro Zeke, mascota de ambos, se involucra en el momento clave de la propuesta matrimonial.