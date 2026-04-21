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Esposa de Alberto Del Río ‘El Patrón’ lanza misterioso mensaje tras haberlo denunciado por violencia familiar

Luego de semanas fuera de la vista pública tras el escándalo con el luchador, la ciclista Mary Carmen Rodríguez Lucero compartió historias donde agradece el respaldo de sus allegados y muestra señales de recuperación tras la agresión mediática y legal

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La ciclista Mary Carmen Rodríguez Lucero reaparece en redes sociales tras denunciar por violencia familiar a Alberto Ríos, conocido como 'el Patrón' (Redes sociales)
La ciclista Mary Carmen Rodríguez Lucero reaparece en redes sociales tras denunciar por violencia familiar a Alberto Ríos, conocido como 'el Patrón' (Redes sociales)

La ciclista Mary Carmen Rodríguez Lucero reapareció en redes sociales tras denunciar a Alberto Del Río, luchador conocido como ‘el Patrón’, por violencia familiar el pasado 6 de abril en San Luis Potosí.

Mientras el proceso legal sigue abierto, la esposa del exparticipante de La granja VIP muestra señales de recuperación en sus publicaciones, después de que el deportista habría aceptado su responsabilidad en la agresión y fuera liberado bajo condiciones impuestas por un juez, entre ellas una compensación económica y la prohibición de acercarse a la víctima.

El juez fija compensación de un millón de pesos y medidas de restricción tras la denuncia

La Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí confirmó que la detención del luchador ocurrió el 6 de abril pasado en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, luego de que su esposa solicitara apoyo al 911.

La Fiscalía de San Luis Potosí confirma la detención de Alberto Ríos el 6 de abril por agredir físicamente a Mary Carmen Rodríguez Lucero (Captura de pantalla)
La Fiscalía de San Luis Potosí confirma la detención de Alberto Ríos el 6 de abril por agredir físicamente a Mary Carmen Rodríguez Lucero (Captura de pantalla)

El comunicado oficial señala que la policía encontró a Ríos golpeando a Rodríguez Lucero, quien también denunció violencia verbal. El caso pasó a la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.

El luchador fue trasladado al penal ‘la Pila’ y, durante su primera audiencia el 9 de abril, se le dictó prisión preventiva como medida cautelar mientras avanzaban las investigaciones.

En una segunda audiencia, realizada el 11 de abril, Ríos aceptó la culpabilidad de sus actos y manifestó arrepentimiento, lo que permitió al juez modificar las medidas cautelares.

La autoridad determinó que debía mantener su distancia respecto a la víctima y efectuar el pago de una compensación de un millón de pesos, además de otras medidas de protección.

Alberto Ríos aceptó su culpabilidad y expresó arrepentimiento en la segunda audiencia, lo que permitió modificar las medidas cautelares (Instagram/ @forointerlomas)
Alberto Ríos aceptó su culpabilidad y expresó arrepentimiento en la segunda audiencia, lo que permitió modificar las medidas cautelares (Instagram/ @forointerlomas)

Una fuente consultada por la revista TVNotas señala que Rodríguez Lucero habría aceptado la compensación para detener la polémica pública. Su prioridad, afirma la fuente, es recuperar la paz, divorciarse del luchador y asegurar una propiedad.

Mary Carmen Rodríguez reaparece y asegura apoyo familiar

Luego de varias semanas sin dar declaraciones públicas ni mostrar su rostro —presuntamente por la gravedad de las lesiones visibles tras la agresión—, Rodríguez Lucero reapareció en Instagram a través de historias donde se le observa participando en una carrera ciclista.

En la publicación, la ciclista agradece con un misterioso mensaje: “Mi familia siempre al rescate. Gracias”.

En una segunda publicación, compartió un collage de fotografías con amigos durante el trayecto. Aunque lleva lentes de sol y no es posible determinar si las imágenes son recientes, de ser así, indicaría una mejoría en su estado físico actual.

Mary Carmen Rodríguez reaparece en Instagram participando en una carrera ciclista y agradece públicamente el apoyo familiar recibido (IG)
Mary Carmen Rodríguez reaparece en Instagram participando en una carrera ciclista y agradece públicamente el apoyo familiar recibido (IG)

Hasta el momento, ni Alberto Ríos ‘el Patrón’ ni su esposa han hecho público cuándo se concretará el proceso de divorcio. Una persona del círculo cercano de Rodríguez Lucero, citada por TVNotas, asegura que la ciclista espera que el antecedente legal por maltrato acelere el trámite.

La fuente sostiene que Rodríguez Lucero no busca una ganancia económica ni perjudicar a Ríos: “Solo quiere recuperar su tranquilidad. El divorcio será otorgado rápido por este antecedente”.

También advierte que la víctima busca proteger a sus hijos, aunque no sean hijos de Ríos, pues mantenían convivencia y teme por posibles repercusiones en un futuro.

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