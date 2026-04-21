México

¿Recibiste una herencia o donación? El error que podría hacerte pagar impuestos al SAT en 2026

La omisión de registros y declaraciones precisas puede dar lugar a la presunción de ingresos gravables, multas y auditorías exhaustivas

Guardar
La intensificación de las revisiones fiscales obligará a quienes reciban una herencia o donación a cumplir con los umbrales de declaración para evitar posibles sanciones por el Servicio de Administración Tributaria. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)
La intensificación de las revisiones fiscales obligará a quienes reciban una herencia o donación a cumplir con los umbrales de declaración para evitar posibles sanciones por el Servicio de Administración Tributaria. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Recibir una herencia o una donación suele ser motivo de tranquilidad financiera, ya que parece un trámite sencillo y libre de impuestos en México, pero también puede convertirse en un dolor de cabeza fiscal si se comete un error común ante el SAT.

La fiscalización bancaria y la obligación de informar determinados ingresos han aumentado en los últimos años, y en 2026 las revisiones y cruces de información del SAT serán aún más estrictos.

No tener claridad documental ni cumplir con la declaración adecuada puede convertir un beneficio familiar en una verdadera pesadilla fiscal.

herencia - testamento - contrato
Herencias superiores a 500 mil pesos anuales deben reportarse en la declaración ante el SAT para evitar multas y recargos indebidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito de que “la herencia y la donación siempre están exentas” es peligroso. Si no cumples con las reglas de reporte y documentación, el SAT puede considerar esos ingresos como gravables, aplicar ISR, recargos, multas o iniciar auditorías que consumen tiempo y recursos.

¿Por qué es un riesgo no documentar ni informar?

El SAT revisa transferencias electrónicas y cruza información bancaria con declaraciones fiscales. Si encuentra depósitos elevados, conceptos ambiguos (“préstamo”, “donativo”, “herencia”), o movimientos que no coinciden con tus ingresos, puede iniciar una auditoría.

Riesgos principales:

  • Presunción de “discrepancia fiscal” si tus depósitos superan tus ingresos declarados.
  • Pago de ISR, recargos y multas si no justificas el origen.
  • Problemas para vender bienes heredados o donados si no tienes la documentación adecuada.
  • Dificultad para comprobar la legalidad del dinero ante bancos o notarios.
Una persona, vista de perfil parcial, sostiene un teléfono inteligente con una aplicación de finanzas abierta que muestra saldos y una opción para enviar dinero.
Transferir una herencia o donación sin claridad en los conceptos puede provocar una auditoría fiscal y posibles sanciones ante el SAT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la documentación y la declaración anual son tu principal defensa ante una revisión fiscal.

¿Cuándo sí debes declarar una herencia o donación?

Aunque la ley exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a herencias y a ciertas donaciones, hay límites y condiciones específicas:

Herencias:

  • Están exentas de ISR, pero debes declararlas en tu anual si el monto recibido supera 500 mil pesos en el año fiscal.
  • Siempre respáldalas con documentos como testamento, acta de adjudicación, sentencia o escritura notarial.

Donaciones:

  • Exentas sólo si son entre cónyuges o familiares directos (padres-hijos, abuelos-nietos).
  • Si el total anual de donativos, préstamos o premios supera 600 mil pesos, debes informarlo en la declaración, incluso si son exentos.
  • Donaciones de terceros, hermanos u otros familiares pueden estar sujetas a ISR y requieren contrato o escritura.
Otro tributo clave es el Impuesto a la Renta, aplicado a las ganancias que perciben tanto las personas naturales como las empresas.
Donaciones están exentas de ISR solo entre familiares directos y deben formalizarse con contratos y escrituras para no caer en irregularidades. (Foto: Properati)

De esta manera, no declarar correctamente o carecer de documentos puede hacer que el SAT presuma que estos recursos son ingresos gravables.

¿Cómo evitar problemas fiscales?

La clave es cumplir con la ley y anticipar los posibles cruces de información del SAT. Para ello, guarda y presenta:

  • Testamento, acta de adjudicación, resolución judicial para herencias.
  • Contrato de donación, carta de donación, escritura pública para donativos, especialmente de bienes inmuebles.
  • Recibos, comprobantes de transferencia y CFDI cuando aplique.
El SAT cruzará información bancaria y fiscal en 2026, exigiendo mayor rigor documental en todos los ingresos por herencia o donativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El SAT cruzará información bancaria y fiscal en 2026, exigiendo mayor rigor documental en todos los ingresos por herencia o donativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante:

  • Declarar en tu anual 2026 todos los ingresos exentos que superen los umbrales legales.
  • Usar conceptos claros en transferencias y evitar palabras ambiguas o de riesgo.
  • Consultar a un contador si tienes dudas sobre los montos, parentesco y documentos requeridos.

Con prevención y cumplimiento, puedes disfrutar tu herencia o donativo sin temor a sanciones ni revisiones del SAT en 2026.

Temas Relacionados

SATHerenciaDeclaración Anual 2026ImpuestosImpuestos por herencia MéxicoDiscrepancia fiscalTramitesmexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed tras polémica en el América vs Toluca: Zendejas se salva

Tras una larga espera, las autoridades de la Liga MX determinaron los castigos a los involucrados en los hechos violentos en el Azteca; Karen Díaz no verá actividad en la J16

Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed tras polémica en el América vs Toluca: Zendejas se salva

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 20 de abril

<p>Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna </p>

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 20 de abril

Identifican al hombre que desató balacera en Teotihuacán

Las autoridades esperan los resultados de los protocolos para determinar la causa de muerte

Identifican al hombre que desató balacera en Teotihuacán

Lluvias fuertes, granizo y calor: así impactará el clima este 21 de abril en México

Tormentas eléctricas afectarán el centro y sur del país, mientras persisten altas temperaturas en varias regiones

Lluvias fuertes, granizo y calor: así impactará el clima este 21 de abril en México

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris y Tris Clásico del lunes 20 de abril

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris y Tris Clásico del lunes 20 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Tyler The Creator explota contra librería de CDMX por publicar fotos suyas sin autorización: “Muy molesto”

Tyler The Creator explota contra librería de CDMX por publicar fotos suyas sin autorización: “Muy molesto”

Angélica Vale revela qué pasa con sus hijos en medio de su divorcio con Otto Padrón y las grabaciones de ‘Juego de Voces’

ENHYPEN en México: fans piden barreras entre VIP y general

Paola Núñez, Barbie de ‘Amor en Custodia’, reaparece compartiendo fotos de su boda al estilo campirano

‘Michael’: vive gratis la experiencia inmersiva en CDMX para celebrar la biopic del Rey del Pop

DEPORTES

Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed tras polémica en el América vs Toluca: Zendejas se salva

Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed tras polémica en el América vs Toluca: Zendejas se salva

Qué dijo Duilio Davino del cambio de transmisión de la Selección Mexicana tras acuerdo de Concacaf

Rafa Márquez habría firmado contrato para ser entrenador de la Selección Mexicana para el ciclo mundialista 2030

América vs Atlas: cuánto costarán los boletos para la última jornada de la Liga MX

Qué es un hematoma subdural, diagnóstico de Lupita Villalobos que le impidió participar en el Supernova Génesis