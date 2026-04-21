¿Recibiste una herencia o donación? El error que podría hacerte pagar impuestos al SAT en 2026

La intensificación de las revisiones fiscales obligará a quienes reciban una herencia o donación a cumplir con los umbrales de declaración para evitar posibles sanciones por el Servicio de Administración Tributaria. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Recibir una herencia o una donación suele ser motivo de tranquilidad financiera, ya que parece un trámite sencillo y libre de impuestos en México, pero también puede convertirse en un dolor de cabeza fiscal si se comete un error común ante el SAT.

La fiscalización bancaria y la obligación de informar determinados ingresos han aumentado en los últimos años, y en 2026 las revisiones y cruces de información del SAT serán aún más estrictos.

No tener claridad documental ni cumplir con la declaración adecuada puede convertir un beneficio familiar en una verdadera pesadilla fiscal.

Herencias superiores a 500 mil pesos anuales deben reportarse en la declaración ante el SAT para evitar multas y recargos indebidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito de que “la herencia y la donación siempre están exentas” es peligroso. Si no cumples con las reglas de reporte y documentación, el SAT puede considerar esos ingresos como gravables, aplicar ISR, recargos, multas o iniciar auditorías que consumen tiempo y recursos.

¿Por qué es un riesgo no documentar ni informar?

El SAT revisa transferencias electrónicas y cruza información bancaria con declaraciones fiscales. Si encuentra depósitos elevados, conceptos ambiguos (“préstamo”, “donativo”, “herencia”), o movimientos que no coinciden con tus ingresos, puede iniciar una auditoría.

Riesgos principales:

Presunción de “ discrepancia fiscal ” si tus depósitos superan tus ingresos declarados.

Pago de ISR , recargos y multas si no justificas el origen.

Problemas para vender bienes heredados o donados si no tienes la documentación adecuada.

Dificultad para comprobar la legalidad del dinero ante bancos o notarios.

Transferir una herencia o donación sin claridad en los conceptos puede provocar una auditoría fiscal y posibles sanciones ante el SAT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la documentación y la declaración anual son tu principal defensa ante una revisión fiscal.

¿Cuándo sí debes declarar una herencia o donación?

Aunque la ley exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a herencias y a ciertas donaciones, hay límites y condiciones específicas:

Herencias:

Están exentas de ISR , pero debes declararlas en tu anual si el monto recibido supera 500 mil pesos en el año fiscal.

Siempre respáldalas con documentos como testamento, acta de adjudicación, sentencia o escritura notarial.

Donaciones:

Exentas sólo si son entre cónyuges o familiares directos (padres-hijos, abuelos-nietos).

Si el total anual de donativos, préstamos o premios supera 600 mil pesos , debes informarlo en la declaración, incluso si son exentos.

Donaciones de terceros, hermanos u otros familiares pueden estar sujetas a ISR y requieren contrato o escritura.

Donaciones están exentas de ISR solo entre familiares directos y deben formalizarse con contratos y escrituras para no caer en irregularidades. (Foto: Properati)

De esta manera, no declarar correctamente o carecer de documentos puede hacer que el SAT presuma que estos recursos son ingresos gravables.

¿Cómo evitar problemas fiscales?

La clave es cumplir con la ley y anticipar los posibles cruces de información del SAT. Para ello, guarda y presenta:

Testamento , acta de adjudicación , resolución judicial para herencias.

Contrato de donación , carta de donación , escritura pública para donativos, especialmente de bienes inmuebles.

Recibos, comprobantes de transferencia y CFDI cuando aplique.

El SAT cruzará información bancaria y fiscal en 2026, exigiendo mayor rigor documental en todos los ingresos por herencia o donativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante:

Declarar en tu anual 2026 todos los ingresos exentos que superen los umbrales legales.

Usar conceptos claros en transferencias y evitar palabras ambiguas o de riesgo.

Consultar a un contador si tienes dudas sobre los montos, parentesco y documentos requeridos.

Con prevención y cumplimiento, puedes disfrutar tu herencia o donativo sin temor a sanciones ni revisiones del SAT en 2026.