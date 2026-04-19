Claudia Sheinbaum visita Barcelona para impulsar “Coatlicue”, la supercomputadora más poderosa de América Latina

Claudia Sheinbaum visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Cataluña como parte de su agenda oficial en España. | (Crédito: Infobae México)

Desde España, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que visitó el Centro Nacional de Supercomputación de la Universidad Politécnica de Cataluña, institución que trabaja en el proyecto promocionado por el gobierno mexicano “Coatlicue”; se trata de la supercomputadora que, según la mandataria, va a ayudar al desarrollo científico y al desarrollo del país.

Este recorrido por el plantel, forma parte de la agenda pública de Sheinbaum en España tras participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en la que se reunió con líderes políticos para debatir sobre la cooperación internacional bajo la consigna de “sembrar paz”.

“Coatlicue”: supercomputadora más poderosa desarrollada en México

EL 26 de noviembre de 2025, la supercomputadora Coatlicue fue presentada por el Gobierno de México como el mayor desarrollo tecnológico de este tipo en el país, por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El sistema estará compuesto por 15 mil GPU distribuidas en 7.500 chasis, cada uno equivalente a la capacidad de entre 50 y 60 computadoras avanzadas trabajando simultáneamente.

En total, Coatlicue tendrá una potencia comparable a la de entre 375 mil y 400 mil computadoras estándar funcionando al mismo tiempo.

Coatlicue estará compuesta por 15 mil GPU distribuidas en 7.500 chasis, con potencia equivalente a 400 mil computadoras estándar. | (Crédito: Presidencia)

El diseño contempla cerca de 200 gabinetes conectados y alineados, cada uno con 36 chasis, y una compleja red de cableado.

Para su funcionamiento serán indispensables un sistema de enfriamiento con agua, suministro eléctrico estable y una conectividad robusta que permita ofrecer servicios remotos.

El objetivo de Coatlicue es atender problemas que demandan alta capacidad de procesamiento, como investigación científica, desarrollo de inteligencia artificial y apoyo a proyectos emprendedores.

La supercomputadora promete facilitar, por ejemplo, el análisis de imágenes para la exploración de hidrocarburos, la optimización de cosechas, la prevención de desastres naturales y la detección de prácticas de evasión fiscal mediante el procesamiento masivo de datos.

Crédito: Presidencia

Las autoridades estiman que la instalación y puesta en marcha de Coatlicue se concretará en un plazo de dos años, posicionando a México como un referente regional en infraestructura de cómputo avanzado.

El proyecto busca fortalecer tanto la investigación pública como los servicios tecnológicos. La estancia de Sheinbaum en Barcelona marca el inicio de su primera gira europea como presidenta.

En paralelo a su agenda política, la presidenta ha sostenido reuniones bilaterales enfocadas en posicionar a México como interlocutor fuerte y confiable en materia científica y tecnológica ante la Unión Europea.