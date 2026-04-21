Qué es un hematoma subdural, diagnóstico de Lupita Villalobos que le impidió participar en el Supernova Génesis

Lupita Villalobos fue diagnosticada con un hematoma subdural (IG/ @supernovaboxing)

Lupita Villalobos se perderá el Supernova Génesis, este lunes 20 de abril el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) junto con la Comisión de Box de la Ciudad de México confirmaron el retiro de la influencer de la pelea programada que tenía ante Kim Shantal.

Luego de que la creadora de contenido ingresó de emergencia al hospital por presentar un fuerte dolor de cabeza, los médicos le diagnosticaron un hematoma subdural, condición que le impide boxear; la función estaba prevista para el próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

“Lupita Villalobos fue diagnosticada con un hematoma subdural. Derivado de este diagnóstico y siguiendo las recomendaciones del equipo médico, Lupita Villalobos no cuenta con la autorización para participar por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México", se lee en el comunicado.

¿Qué es un hematoma subdural?

Lupita Villalobos no podrá pelear este 26 de abril tras recibir el diagnóstico de hematoma subdural, una lesión grave que pone en riesgo su salud y que requiere seguimiento médico estricto.

Un hematoma subdural es una acumulación de sangre entre la duramadre (una de las capas que recubren el cerebro) y la superficie del cerebro. Esta sangre se acumula generalmente como resultado de la ruptura de vasos sanguíneos, usualmente venas, que atraviesan el espacio subdural.

De acuerdo con el portal médico MedlinePlus, un hematoma subdural suele ser producto de un golpe fuerte en la cabeza. “Este tipo de hematoma se encuentra entre los más letales de todos los traumatismos craneales. El sangrado llena la zona cerebral rápidamente, comprimiendo el tejido cerebral. Esto a menudo ocasiona traumatismo craneal y puede llevar a la muerte”, explica el sitio médico.

El diagnóstico y tratamiento requieren exámenes de imagen como tomografía o resonancia magnética. La intervención inmediata incluye manejo de la vía aérea, respiración y estabilización de la circulación. El seguimiento debe contemplar consulta neurológica y valoración de neurocirugía, como recomienda la National Library of Medicine.

Dependiendo del tipo de hematoma se puede dividir en

Agudo : se desarrolla rápidamente, generalmente después de un traumatismo en la cabeza fuerte, como un golpe, caída o accidente.

Crónico: se forma lentamente, durante días o semanas, y puede ocurrir después de un golpe menor, especialmente en personas mayores o en quienes toman medicamentos anticoagulantes.

El tratamiento depende de la severidad; puede ir desde observación y manejo médico hasta cirugía para drenar la sangre y aliviar la presión sobre el cerebro. La organización Supernova Boxing reporta que Villalobos permanece estable y bajo supervisión médica. De acuerdo con la promotora, la salud de los y las participantes constituye la prioridad máxima en sus funciones.