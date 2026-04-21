ENHYPEN en México: fans piden barreras entre VIP y general

El grupo surcoreano ENHYPEN se presentará el 11 de julio en CDMX (Belift Lab)

La preocupación por la seguridad y la logística crece entre los seguidores de ENHYPEN en México, ya que el área de cancha para el concierto en la Arena Ciudad de México el 11 de julio carece de barreras físicas que dividan las zonas VIP y general.

Los fans advierten que la falta de separación puede facilitar empujones y poner en riesgo la integridad de los asistentes, además de desdibujar los beneficios exclusivos de los paquetes VIP.

(X/@ENHYPENMXCO)

Las comunidades EngeneEnhypenMX y ENHYPENMXCO han dirigido un comunicado a Zignia Live, Superboletos y la propia Arena CDMX para solicitar la instalación de vallas que delimiten tres secciones:

Blood Package

Saga Package

General Admission (GA)

Las fanbases argumentan que, sin estas divisiones, la organización del evento compromete tanto la seguridad como el valor de los boletos premium, que implican un gasto considerable.

Qué dice Arena CDMX sobre localidades para ENHYPEN

Desde la plataforma oficial de venta, Superboletos, se aclara:

“No habrá zonas designadas con barreras o barricadas que delimiten áreas.”

(Superboletos)

Esto significa que tanto quienes compren el Blood Package como el Saga Package y el acceso general compartirán el mismo espacio de pie en la cancha.

Otra precisión importante para los compradores VIP es la advertencia explícita:

“El acceso a la parte frontal del escenario depende del orden de llegada.

Si llegas tarde el día del evento, no nos hacemos responsables si no logras llegar hasta adelante del escenario.”

La recomendación para quienes adquieran entradas con acceso preferencial es que lleguen puntuales, pues la prioridad de ingreso solo garantiza adelantarse al resto, pero no un lugar fijo.

Qué piden los fans de ENHYPEN para el concierto en México

La solicitud de las fanbases no se centra únicamente en el valor económico, sino en la prevención de incidentes y la protección de todos los asistentes.

Así es el mapa de asientos y la lista de precios para el concierto 'Blood Saga' de ENHYPEN en la Arena CDMX, los precios oscilan entre los 836 y los 12 mil 330 pesos mexicanos ((Instagram/@arenacdmx))

Según el comunicado, una división física entre zonas ayuda a controlar el flujo de personas, evita aglomeraciones y facilita la labor de los equipos de seguridad y servicios médicos ante cualquier emergencia.

Los seguidores insisten:

“La seguridad de los asistentes no debe ser negociable. Una logística preventiva es la clave para que el evento sea un éxito tanto para los fans como para las empresas organizadoras.”

Por ello, exigen que la logística refleje el valor de los boletos adquiridos y brinde la exclusividad y seguridad prometidas.

Qué incluyen los paquetes VIP para ver a ENHYPEN

Saga Package

Un boleto de GA de pie

Segundo acceso anticipado a GA de pie (después de Blood Package)

Soundcheck previo al show

Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)

Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP

Blood package

Un boleto de GA de pie *

Primer acceso anticipado a GA de pie (antes que Saga Package)

Soundcheck previo al show

Despedida posterior al show

Oportunidad de compra anticipada de mercancía

Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)

Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP

Los integrantes de ENHYPEN visitarán México el 11 de julio (Belift Lab)

Precios para ENHYPEN en México

Blood Package - 12 mil 330 pesos mexicanos

Saga package - 8 mil 60 pesos mexicanos

GA - 5 mil 620 pesos mexicanos

Amarillo - 3 mil 158 pesos mexicanos

Verde - 2 mil 781 pesos mexicanos

AQUA + SP 2 mil 279 pesos mexicanos

Morado - 1,966 pesos mexicanos

Celeste 1,715 pesos mexicanos

Gris - 1,275 pesos mexicanos

Café 1, 024 pesos mexicanos

Rosa - 836 pesos mexicanos