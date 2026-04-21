México

ENHYPEN en México: fans piden barreras entre VIP y general

Las secciones de mayor costo tendrían pocos beneficios

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El grupo surcoreano ENHYPEN se presentará por primera vez en Perú el 8 de julio en el Estadio de San Marcos.
El grupo surcoreano ENHYPEN se presentará el 11 de julio en CDMX (Belift Lab)

La preocupación por la seguridad y la logística crece entre los seguidores de ENHYPEN en México, ya que el área de cancha para el concierto en la Arena Ciudad de México el 11 de julio carece de barreras físicas que dividan las zonas VIP y general.

Los fans advierten que la falta de separación puede facilitar empujones y poner en riesgo la integridad de los asistentes, además de desdibujar los beneficios exclusivos de los paquetes VIP.

(X/@ENHYPENMXCO)
(X/@ENHYPENMXCO)

Las comunidades EngeneEnhypenMX y ENHYPENMXCO han dirigido un comunicado a Zignia Live, Superboletos y la propia Arena CDMX para solicitar la instalación de vallas que delimiten tres secciones:

  • Blood Package
  • Saga Package
  • General Admission (GA)

Las fanbases argumentan que, sin estas divisiones, la organización del evento compromete tanto la seguridad como el valor de los boletos premium, que implican un gasto considerable.

Qué dice Arena CDMX sobre localidades para ENHYPEN

Desde la plataforma oficial de venta, Superboletos, se aclara:

“No habrá zonas designadas con barreras o barricadas que delimiten áreas.”

(Superboletos)
(Superboletos)

Esto significa que tanto quienes compren el Blood Package como el Saga Package y el acceso general compartirán el mismo espacio de pie en la cancha.

Otra precisión importante para los compradores VIP es la advertencia explícita:

“El acceso a la parte frontal del escenario depende del orden de llegada.

Si llegas tarde el día del evento, no nos hacemos responsables si no logras llegar hasta adelante del escenario.”

La recomendación para quienes adquieran entradas con acceso preferencial es que lleguen puntuales, pues la prioridad de ingreso solo garantiza adelantarse al resto, pero no un lugar fijo.

Qué piden los fans de ENHYPEN para el concierto en México

La solicitud de las fanbases no se centra únicamente en el valor económico, sino en la prevención de incidentes y la protección de todos los asistentes.

Gráfico del mapa de asientos de la Arena CDMX y la lista de precios por sección para el 'Blood Saga' World Tour de ENHYPEN, con fecha 11 de julio de 2026
Así es el mapa de asientos y la lista de precios para el concierto 'Blood Saga' de ENHYPEN en la Arena CDMX, los precios oscilan entre los 836 y los 12 mil 330 pesos mexicanos ((Instagram/@arenacdmx))

Según el comunicado, una división física entre zonas ayuda a controlar el flujo de personas, evita aglomeraciones y facilita la labor de los equipos de seguridad y servicios médicos ante cualquier emergencia.

Los seguidores insisten:

“La seguridad de los asistentes no debe ser negociable. Una logística preventiva es la clave para que el evento sea un éxito tanto para los fans como para las empresas organizadoras.”

Por ello, exigen que la logística refleje el valor de los boletos adquiridos y brinde la exclusividad y seguridad prometidas.

Qué incluyen los paquetes VIP para ver a ENHYPEN

Saga Package

  • Un boleto de GA de pie
  • Segundo acceso anticipado a GA de pie (después de Blood Package)
  • Soundcheck previo al show
  • Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)
  • Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP

Blood package

  • Un boleto de GA de pie *
  • Primer acceso anticipado a GA de pie (antes que Saga Package)
  • Soundcheck previo al show
  • Despedida posterior al show
  • Oportunidad de compra anticipada de mercancía
  • Regalo especial de la gira VIP (diseñado exclusivamente para VIPs)
  • Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP
Seis miembros de ENHYPEN, vestidos de oscuro, posan sonriendo y con pulgares arriba frente a una pared blanca. Usan collares y accesorios de metal
Los integrantes de ENHYPEN visitarán México el 11 de julio (Belift Lab)

Precios para ENHYPEN en México

  • Blood Package - 12 mil 330 pesos mexicanos
  • Saga package - 8 mil 60 pesos mexicanos
  • GA - 5 mil 620 pesos mexicanos
  • Amarillo - 3 mil 158 pesos mexicanos
  • Verde - 2 mil 781 pesos mexicanos
  • AQUA + SP 2 mil 279 pesos mexicanos
  • Morado - 1,966 pesos mexicanos
  • Celeste 1,715 pesos mexicanos
  • Gris - 1,275 pesos mexicanos
  • Café 1, 024 pesos mexicanos
  • Rosa - 836 pesos mexicanos

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