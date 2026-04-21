Pase UAM 2026: cuántos lugares hay por carrera para Bachilleres y CONALEP

(FB/UAMUnidadCuajimalpa1)

El pase de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) anexó a su unidad en Xochimilco y también aperturó lugares para estudiantes de sexto semestre en el CONALEP.

Además, ya comenzaron las pláticas informativas en el Colegio de Bachilleres para las 74 licenciaturas. La convocatoria se publicará el 24 de abril.

Esta es la lista de carreras por plantel en la UAM:

UAM Azcapotzalco

Arquitectura - 5

Diseño de la Comunicación Gráfica - 5

Diseño industrial - 4

Diseño de proyectos sustentables - 2

Administración - 25

Derecho - 25

Economía 40

Sociología - 40

Ingeniería ambiental -10

Ingeniería Civil -10

Ingeniería Biológica -10

Ingeniería Física -10

Ingeniería industrial -10

Ingeniería mecánica -10

Ingeniería metalúrgica -10

Ingeniería Química -10

Ingeniería Electrónica -10

UAM Xochimilco

Arquitectura - 2 (matutino)

Arquitectura - 1 (vespertino)

Diseño de la comunicación gráfica - 2 en matutino y 1 vespertino

Diseño industrial - 2 en matitno y 1 en vespertino

Planeación territorial - 6 en matutino y 3 en vespertino

Administración - 5

Comunicación Social - 20

Economía - 5 en matutino y 10 en vespertino

Psicología - 2 en matutino y 2 en vespertino

Sociología - 10 en matutino y 10 en vespertino

Política y Gestión Social - 12 en matutino

UAM Cuajimalpa

Ingeniería Biológica - 10

Biología Molecular -8

Administración - 2

Derecho - 2

Estudios socioterritoriales - 10

Humanidades - 10

Ciencias de la Comunicación - 30

UAM Iztapalapa

Biología - 20

Biología Experimental - 20

Hidrobiología - 20

Producción Animal - 20

Ingeniería Bioquímica Industrial -30

Ingeniería de los alimentos - 25

Administración - 30

Antropología Social - 30

Letras hispánicas - 15

Filosofía - 25

Economía - 20

Sociología - 25

Historia - 17

Lingüística - 20

Ciencia Política - 20

Psicología Social - 35

Geografía Humana - 25

UAM Lerma

Biología ambiental - 3 para Colegio de Bachilleres y 7 para CONALEP

Psicología Biomédica - 3 para Colegio de Bachilleres y 7 para CONALEP

Ciencia y Tecnología de los alimentos - 3 para Colegio de Bachilleres y 7 para CONALEP

Ciencias Políticas - 3 Para Colegio de Bachilleres y 4 para CONALEP

Arte y Comunicación Digitales - 3 para Colegio de Bachilleres y 4 para CONALEP

Educación y Tecnologías Digitales - 3 para Colegio de Bachilleres y 4 para CONALEP

Fechas clave del proceso

25 de abril de 2026: Publicación de la Convocatoria.

27 de abril al 4 de mayo: Registro en pase.uam.mx. Cierre del registro: 4 de mayo a las 18:00 horas.

5 de mayo: Corrección de fotografía y comprobante de promedio, en caso de rechazo.

6 de mayo: Fecha límite para realizar el pago.

26 de mayo: Consulta la publicación de resultados.

1 de junio: Inicio de inscripción para quienes hayan sido preaceptados.

17 de septiembre: Comienzo de clases.