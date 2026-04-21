Pase UAM 2026: cuántos lugares hay por carrera para Bachilleres y CONALEP

El pase de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) anexó a su unidad en Xochimilco y también aperturó lugares para estudiantes de sexto semestre en el CONALEP.
Además, ya comenzaron las pláticas informativas en el Colegio de Bachilleres para las 74 licenciaturas. La convocatoria se publicará el 24 de abril.
Esta es la lista de carreras por plantel en la UAM:
UAM Azcapotzalco
- Arquitectura - 5
- Diseño de la Comunicación Gráfica - 5
- Diseño industrial - 4
- Diseño de proyectos sustentables - 2
- Administración - 25
- Derecho - 25
- Economía 40
- Sociología - 40
- Ingeniería ambiental -10
- Ingeniería Civil -10
- Ingeniería Biológica -10
- Ingeniería Física -10
- Ingeniería industrial -10
- Ingeniería mecánica -10
- Ingeniería metalúrgica -10
- Ingeniería Química -10
- Ingeniería Electrónica -10
UAM Xochimilco
- Arquitectura - 2 (matutino)
- Arquitectura - 1 (vespertino)
- Diseño de la comunicación gráfica - 2 en matutino y 1 vespertino
- Diseño industrial - 2 en matitno y 1 en vespertino
- Planeación territorial - 6 en matutino y 3 en vespertino
- Administración - 5
- Comunicación Social - 20
- Economía - 5 en matutino y 10 en vespertino
- Psicología - 2 en matutino y 2 en vespertino
- Sociología - 10 en matutino y 10 en vespertino
- Política y Gestión Social - 12 en matutino
UAM Cuajimalpa
- Ingeniería Biológica - 10
- Biología Molecular -8
- Administración - 2
- Derecho - 2
- Estudios socioterritoriales - 10
- Humanidades - 10
- Ciencias de la Comunicación - 30
UAM Iztapalapa
- Biología - 20
- Biología Experimental - 20
- Hidrobiología - 20
- Producción Animal - 20
- Ingeniería Bioquímica Industrial -30
- Ingeniería de los alimentos - 25
- Administración - 30
- Antropología Social - 30
- Letras hispánicas - 15
- Filosofía - 25
- Economía - 20
- Sociología - 25
- Historia - 17
- Lingüística - 20
- Ciencia Política - 20
- Psicología Social - 35
- Geografía Humana - 25
UAM Lerma
- Biología ambiental - 3 para Colegio de Bachilleres y 7 para CONALEP
- Psicología Biomédica - 3 para Colegio de Bachilleres y 7 para CONALEP
- Ciencia y Tecnología de los alimentos - 3 para Colegio de Bachilleres y 7 para CONALEP
- Ciencias Políticas - 3 Para Colegio de Bachilleres y 4 para CONALEP
- Arte y Comunicación Digitales - 3 para Colegio de Bachilleres y 4 para CONALEP
- Educación y Tecnologías Digitales - 3 para Colegio de Bachilleres y 4 para CONALEP
Fechas clave del proceso
- 25 de abril de 2026: Publicación de la Convocatoria.
- 27 de abril al 4 de mayo: Registro en pase.uam.mx.
- Cierre del registro: 4 de mayo a las 18:00 horas.
- 5 de mayo: Corrección de fotografía y comprobante de promedio, en caso de rechazo.
- 6 de mayo: Fecha límite para realizar el pago.
- 26 de mayo: Consulta la publicación de resultados.
- 1 de junio: Inicio de inscripción para quienes hayan sido preaceptados.
- 17 de septiembre: Comienzo de clases.
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