Feminicidio de Edith Guadalupe: revelan causa de muerte

El dictamen forense confirmó la causa de muerte de Edith Guadalupe. (CUARTOSCURO)

El feminicidio de Edith Guadalupe, una joven de 21 años que salió en busca de trabajo y fue encontrada muerta en el sótano de un edificio en la alcaldía Benito Juárez, ha generado indignación y múltiples exigencias de justicia en la Ciudad de México.

La mañana del 15 de abril de 2026, Edith Guadalupe salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, Iztapalapa, con rumbo a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco.

Abordó un mototaxi solicitado mediante aplicación, y cámaras de seguridad confirmaron que ingresó sola al inmueble. Desde ese momento, no se volvió a tener registro de su salida.

El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

La familia denunció la desaparición entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril, pero según su testimonio, funcionarios de la Fiscalía capitalina les indicaron esperar 72 horas antes de iniciar la búsqueda. Ante la falta de apoyo institucional, familiares y amigos realizaron una intensa búsqueda por su cuenta, obtuvieron videos vecinales y coordinaron un bloqueo vial para exigir la intervención de las autoridades.

Fue hasta la madrugada del 17 de abril cuando, tras la presión social, la reconstrucción de la ruta por parte de la familia y denuncias de corrupción, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) localizó el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe en el sótano del edificio, oculto bajo un montículo de arena.

Revelan causa de muerte

El feminicidio de Guadalupe, registrado en la alcaldía Benito Juárez, impulsó protestas y movilizaciones de su familia, quienes denuncian omisiones institucionales y exigieron una revisión de los mecanismos de atención a víctimas. (Especial)

De acuerdo con los resultados de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense (Semefo), Edith Guadalupe falleció como consecuencia de una herida profunda provocada por un instrumento punzocortante a la altura del pecho, lesión que perforó un pulmón y causó una hemorragia interna letal.

Además, los análisis forenses documentaron severos golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, resultado de una agresión física violenta, aparentemente con el uso de un desarmador.

El ataque, según la versión de la Fiscalía de la CDMX, habría ocurrido en la caseta de vigilancia del edificio, donde se identificaron restos hemáticos.

Dictan prisión preventiva a detenido

El mismo 17 de abril, elementos de la Fiscalía capitalina detuvieron a Juan Jesús “N”, vigilante del edificio, señalado como probable responsable del feminicidio.

Fue trasladado al Reclusorio Oriente y presentado ante un juez en audiencia inicial el 18 de abril. Durante ésta, la defensa de Juan Jesús solicitó la duplicidad del término constitucional para recabar pruebas y presentar material audiovisual que, aseguran, podría demostrar su inocencia.

La Fiscalía de CDMX cumplimentó una orden de aprehensión contra un guardia de seguridad del edificio donde la joven fue vista por última vez. (Capturas de pantalla)

Según el abogado defensor, el detenido presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y habría sido amenazado para declararse culpable. La familia del imputado sostiene que se trata de un “chivo expiatorio” y pide que se consideren otras líneas de investigación, señalando a un hombre de aproximadamente 50 años que frecuentaba el edificio y que podría estar implicado en otros incidentes.

La audiencia para determinar la vinculación a proceso fue reprogramada para el miércoles 22 de abril, mientras la defensa busca incorporar videos de circuito cerrado como prueba.

La familia de Edith Guadalupe, por su parte, exige justicia y señala omisiones graves tanto de la administración del edificio como de las autoridades, ya que la administradora negó en un inicio que la joven hubiera ingresado al inmueble y no permitió el acceso a las cámaras.

El caso de Edith Guadalupe expuso un patrón de captación de mujeres mediante anuncios laborales falsos en redes sociales. Testimonios de otras mujeres señalan que en ese mismo edificio se les citaba para entrevistas de trabajo bajo la condición de acudir solas y sin identificación oficial.

Las ofertas se presentaban para puestos de niñera, limpieza o incluso como “modelo”, pese a ello, la Fiscalía declaró que no existen denuncias previas formales sobre ese inmueble.